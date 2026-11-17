Trueno convocó a sus fans a Abasto Shopping el pasado 16 de noviembre para firmar las flamantes ediciones en vinilos de sus discos que acaba de lanzar. El encuentro funcionó como antesala de lo que será su primer show en el Movistar Arena el próximo 11 de abril.

En el diálogo con el público reveló sus canciones favoritas de cada uno de sus álbumes, de su primer material, Atrevido, eligió “Background”, de Bien o mal, su elegida fue “Buenos Aires en llamas”, de El último baile, su preferida fue “The roof is on fire” y del último, Turr4zo, “Zombi”. Para Trueno la idea de lanzar sus álbumes en vinilo responde a promover la escucha del disco completo.

Gira mundial y regreso a Buenos Aires

Trueno realizó una gira por Asia, Europa y América a lo largo de 20 fechas que formaron parte del “TURR4ZO World Tour”, en apoyo de su más reciente producción discográfica. Comenzó el 20 de junio en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres junto a la legendaria agrupación británica Gorillaz, con quienes ya giró a inicios de la primavera.

Visitó Japón y realizó su show en el icónico Fuji Rock Festival, en el Naeba Ski Resort, en Yuzawa. Luego pasó por Estados Unidos y el próximo año será el turno de Argentina. El artista se presentará en el Movistar Arena el próximo 11 de abril de 2027, en el marco de su gira internacional

La preventa de entradas ya comenzó y los fanáticos tienen la oportunidad de asegurar su lugar para vivir en Buenos Aires el show de uno de los artistas argentinos con mayor proyección internacional.

Trueno | Crédito: Prensa

Recientemente, Trueno obtuvo su tercer Latin Grammy junto a Milo J por su colaboración en “Gil”, sumando un nuevo galardón a una trayectoria que ya había sido distinguida en 2025 con el premio a Mejor Canción Rap/Hip Hop por “Fresh” y en 2024 con el reconocimiento a Mejor Fusión/Interpretación Urbana por “Tranky Funky”.

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Su proyección internacional también se refleja en las colaboraciones que marcaron su carrera, ya que colaboró con figuras de la talla de Gorillaz, J Balvin, Young Miko y Cypress Hill.

En 2025 protagonizó el primer Red Bull Symphonic en Buenos Aires y, durante 2026, sumó nuevos hitos a su recorrido internacional: realizó una gira por el Reino Unido como opening de Gorillaz y llegó a uno de los escenarios más emblemáticos de la televisión estadounidense con su presentación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Turr4zo

Turr4zo, su cuarto álbum de estudio dio inicio a una nueva etapa artística. Con letras comprometidas, una identidad artística propia, Trueno continúa expandiendo las fronteras del hip-hop en español.

Coproducido por el artista junto a su productor habitual Tatool y El Guincho (Björk, Rosalía, Charli XCX, BTS, FKA Twigs), Turr4zo exploró las raíces musicales argentinas a través de una serie de samples que establecen un diálogo entre el pasado, el presente y el futuro, y se integran impecablemente con la narrativa que el intérprete desarrolla a lo largo del álbum.

Trueno | Crédito: Prensa

Culturalmente, toda la producción está enraizada en los barrios argentinos, a través de una lírica que habla del turro: el arquetipo del joven de clase trabajadora, cuya identidad, jerga y sentido de la moda se han abierto paso en la identidad visual, cultural y musical argentina desde la década de los noventa.

Trueno rinde un tributo a este grupo con el tema central que da nombre a la producción, construido en torno a “Tírate un Paso” —un himno en los barrios argentinos de la década de 2010— de Los Wachiturros, una agrupación que influyó en la vida de Trueno, introdujo la cultura juvenil viral a toda una nueva generación y llevó la cumbia villera al éxito comercial.

Como en sus trabajos anteriores —donde rindió tributo a las leyendas que cimentaron el hip-hop estadounidense—, Trueno sumó las figuras que construyeron el tejido musical y cultural de Argentina, mediante la incorporación de samples, logrando que estos fragmentos dialoguen y formen parte de la historia que cuenta el artista en cada una de las canciones. Sandro, Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta, Chaqueño Palavecino y Carlos Gardel resuenan en canciones como “Con el combo”, “Zombi”, “Pumas”, entre otras.