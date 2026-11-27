El antiguo Museo de la Acrópolis reabrió sus puertas el lunes 23 de noviembre en Atenas, Grecia, después de 19 años cerrado al público. El edificio de piedra, situado junto al Partenón, recuperó su función cultural con cuatro propuestas que reúnen arqueología, conservación, reconstrucciones digitales y arte contemporáneo.

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La reapertura devuelve a los visitantes un edificio que durante más de un siglo albergó los hallazgos de la colina. Uno de los cambios más visibles está en el laboratorio de conservación, donde el público puede observar a los técnicos del Ministerio de Cultura mientras restauran las piezas.

Por qué cerró el antiguo Museo de la Acrópolis en 2007

La construcción comenzó en 1865 y terminó en 1874. El museo se levantó en una depresión del terreno al sudeste del Partenón y fue el primer edificio que el Estado griego moderno construyó específicamente para funcionar como museo. Allí se guardaron los objetos recuperados en las primeras excavaciones de la Acrópolis.

Patrimonio griego

Los hallazgos se multiplicaron y el espacio quedó chico. En 1888 se añadió un segundo edificio y, después de la Segunda Guerra Mundial, el museo fue ampliado y remodelado. La falta de lugar volvió a plantearse cuando recibió esculturas retiradas de los monumentos para protegerlas del deterioro al aire libre, entre ellas las cariátides del Erecteion.

El museo cerró en 2007, cuando comenzó el traslado de las colecciones. Para bajar algunas de las esculturas de la colina se utilizaron grúas. El actual Museo de la Acrópolis, construido al pie del sitio arqueológico, abrió el 20 de junio de 2009 y desde entonces alberga las piezas principales de aquella colección.

Qué piezas se exhiben en el museo restaurado

La exposición permanente reúne fragmentos arquitectónicos, inscripciones y ofrendas que ayudan a reconstruir la historia de edificios desaparecidos de la Acrópolis. Parte del ala oeste funciona como depósito arqueológico y permite mostrar materiales que antes estaban dispersos por el sitio o guardados fuera del alcance de los visitantes.

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Según informó Agencia NA, las instalaciones están preparadas para conservar más de 15.000 piezas. El depósito incorpora estructuras móviles y sistemas de iluminación que permiten exhibir una selección de esos materiales. A eso se suma el laboratorio abierto a la vista del público, que incorpora el trabajo de restauración al recorrido.

La muestra temporal “Atenas, ciudad e idea” amplía el recorrido más allá de la colina. Reúne más de 750 objetos procedentes de excavaciones y colecciones arqueológicas de la capital griega, muchos de ellos exhibidos por primera vez. Las piezas abarcan desde el Neolítico hasta la época romana.

Cómo es la experiencia inmersiva que recrea el Partenón

La propuesta digital, titulada “El Partenón cobra vida”, emplea reconstrucciones tridimensionales e inteligencia artificial para mostrar cómo cambiaron los monumentos de la Acrópolis a lo largo del tiempo. El proyecto se desarrolló con la colaboración de la Universidad Técnica de Creta y utiliza documentación histórica y arqueológica.

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Entre los recursos de la muestra figura una animación del friso del Partenón, que permite ver en movimiento una escena de la procesión ateniense representada en la piedra. La experiencia sitúa esas figuras en el contexto de las ceremonias religiosas y la vida pública de la antigua ciudad.

Una muestra sobre el desarraigo y un reclamo por las esculturas del Partenón

La programación incluye una instalación del artista iraquí-estadounidense Michael Rakowitz, organizada por el Ministerio de Cultura de Grecia y la entidad cultural NEON. La exposición, titulada What You Leave Behind Is Not What Is Engraved, aborda historias de migración y diáspora a través de objetos de distintos orígenes. Es la primera muestra de arte contemporáneo que se presenta en la colina de la Acrópolis y está programada hasta 2028, según sus organizadores.

Durante la inauguración, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, reiteró el pedido de restitución de las esculturas del Partenón que conserva el Museo Británico, en Londres. El mandatario sostuvo que el objetivo de Grecia es reunir en Atenas las partes de un mismo monumento.

Las piezas que reclama Grecia fueron retiradas a principios del siglo XIX por agentes de Lord Elgin y trasladadas a Gran Bretaña. Desde su reapertura, el edificio que recibió los primeros hallazgos de la Acrópolis vuelve a ser parte del recorrido por el sitio donde se originaron esas colecciones y donde sigue en pie el templo del que proceden las esculturas.

LV