La FLICH, el festival, feria y fiesta del libro de Chivilcoy, celebrará su quinta edición el próximo domingo 22 de noviembre en el club Racing, ubicado en Alsina 46. Con entrada libre y gratuita, el encuentro tendrá entre sus principales invitados a la escritora Selva Almada, el artista visual Rocambole, la cantante Miss Bolivia y el escritor Roberto Chuit Roganovich.

La propuesta volverá a reunir literatura, música, artes visuales y actividades para distintas edades, con una feria integrada por más de 40 editoriales y librerías independientes de todo el país. La jornada también contará con cantina y actividades destinadas a las infancias.

Desde su nacimiento en 2022, en la Diagonal Aurora Santilli, la FLICH construyó un espacio de encuentro alrededor de los libros y la cultura. Por sus ediciones anteriores pasaron figuras como Alejandro Dolina, Pedro Saborido, Martín Kohan, Dolores Reyes, Alexandra Kohan, Alejandra Kamiya, Tute, César González, Juan Solá y Hernán Ronsino, entre otros referentes de la literatura y la cultura argentina.

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El festival propone promover la lectura, defender el acceso a los libros y generar un espacio comunitario alrededor de la palabra. La entrada gratuita forma parte de esa apuesta por ampliar la participación y acercar distintas expresiones culturales a los vecinos de Chivilcoy y de la región.

Los invitados de la quinta edición de la FLICH

La programación de este año tendrá una combinación de perfiles y disciplinas. Entre los nombres anunciados se encuentra Selva Almada, nacida en Entre Ríos en 1973, publicó títulos como El viento que arrasa, Ladrilleros, Chicas muertas y No es un río, novela que fue seleccionada para el International Booker Prize y recibió el Premio IILA de Literatura, además de una mención especial del Premio Sara Gallardo. Su libro más reciente es Una casa sola, publicado en 2026.

FLICH 2026

También participará Ricardo Cohen, conocido como Rocambole, artista visual, diseñador gráfico y docente nacido en Buenos Aires en 1943 y radicado desde hace décadas en La Plata. Su nombre quedó ligado a uno de los universos visuales más reconocibles de la cultura popular argentina: el que creó para Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con tapas de discos, afiches, entradas y escenografías que marcaron la identidad estética de la banda.

Formado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, donde también ejerció como vicedecano, Rocambole prefiere definirse como “realizador visual”. A fines de los años 60 fundó La Cofradía de la Flor Solar y desarrolló una trayectoria atravesada por la autogestión y el trabajo colectivo. Parte de ese recorrido quedó reunido en el libro Rocambole. Arte, diseño y contracultura, reeditado y ampliado en 2025.

La música tendrá su lugar con Miss Bolivia, el proyecto liderado por Paz Ferreyra desde hace dos décadas. Cantante, compositora y psicóloga, Ferreyra desarrolló una propuesta que combina cumbia, hip hop, dancehall, reggae y electrónica, con letras atravesadas por temáticas sociales y feministas. También publicó los libros Ni cabida, Cómo sobrevivir a la gilada e Infierno, Relatos, rimas y microdosis, y actualmente investiga el valor terapéutico de la música en el trabajo con estados expandidos de conciencia.

El cuarto invitado anunciado es Roberto Chuit Roganovich, escritor y docente universitario nacido en Córdoba en 1992. Doctor en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba, dirige talleres de escritura creativa y también integra la banda de post-hardcore Ox en Mayo Alto. Su novela Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores recibió el Premio Clarín de Novela 2024. En 2025 publicó El archipiélago: nuestra retirada del mundo y notas para un regreso, su primer libro de ensayo.

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Además de las actividades con los invitados, la FLICH tendrá una feria con más de 40 editoriales y librerías independientes, una cantina y propuestas para las infancias. En ediciones anteriores, las actividades destinadas a los más chicos se realizaron junto a Kassy al Kosto. Este año, además, Chivilcoy tuvo una propuesta específica para ese público con la FLICHITA, su propio festival infantil.

La organización está a cargo de Maximiliano Gesualdi, Samantha San Romé y Juan Fernández, quienes este año también pusieron en marcha Macondo Cultura, una productora y gestora cultural que impulsa presentaciones de libros, obras teatrales y distintos proyectos artísticos en Chivilcoy.

Con su quinta edición, la FLICH busca consolidar un espacio de circulación cultural que convoca a escritores, artistas, editoriales y lectores, con una programación abierta y gratuita. La cita será el domingo 22 de noviembre en el club Racing, Alsina 46, con actividades para disfrutar durante la jornada.





ML