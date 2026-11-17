Nos vamos con el corazón lleno, la verdad”. Así resumió La La Love You su primer concierto en la Argentina, el domingo 15 de noviembre en La Trastienda, en el barrio porteño de San Telmo. La banda española llegó a Buenos Aires con el Tour Intergaláctico, la gira con la que presenta su álbum ¿Por qué me miráis así?, y se encontró con un público que siguió cantando incluso en las pausas entre canciones.

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“Cuando les dejábamos un huequito entre canciones, ya ellos solos se ponían a cantar”, recordó Roberto Amor, cantante y guitarrista, en diálogo con PERFIL tras el recital. En esos coros que arrancaban desde la sala, David Merino, también a cargo de la voz y la guitarra, reconoció “esta cosa tan argentina del fútbol”. “Ha sido muy emocionante”, agregó.

El cuarteto español llevó su Tour Intergaláctico a San Telmo en su primera visita al país

El entusiasmo del escenario se prolongó en la charla posterior. “Todavía estamos sudando porque lo hemos disfrutado un montón”, dijo Merino, que participó de la entrevista junto a Amor y Mía Berlín, bajista y corista. La formación se completa con Óscar Hoyos en batería.

Para Berlín, el primer encuentro con el público argentino tenía algo de incógnita. “Es la primera vez que tocamos aquí”, contó. Hasta esa noche, el grupo tenía pocas referencias sobre cómo se vivirían sus canciones en una sala porteña. Después del recital, la bajista resumió lo que había visto desde el escenario: “La gente súper cercana, lo ha dado absolutamente todo”.

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En San Telmo sonó “El fin del mundo”, la canción que llevó el pop punk de La La Love You a una audiencia más amplia y que, según la producción de la gira, alcanzó el triple disco de platino. Su presencia en el repertorio enlazó el debut porteño con el momento en que el grupo empezó a medir el alcance de sus canciones fuera de su circuito habitual.

De Parla a Buenos Aires, el recorrido de La La Love You

El cuarteto surgió en Parla, al sur de Madrid. Las guitarras rápidas y los estribillos melódicos de su pop punk se escuchan en temas como “Una boda en Las Vegas”, “La mitad de la mitad” y “Alguien ha boicoteado el ponche”. En enero de 2020, ya era viral “El fin del mundo”. Ese mismo año, la banda ganó el MTV Europe Music Award a mejor artista español.

La La Love You llevó su Tour Intergaláctico a La Trastienda como parte de su gira sudamericana

Amor habló de ese recorrido después del show y resumió la distancia entre lo que esperaban al empezar y lo que terminó ocurriendo: “Hemos cumplido sueños que ni siquiera sabíamos que teníamos”. La fecha en Buenos Aires llegó después de las escalas de la gira en Bogotá, Lima y Santiago de Chile.

El Tour Intergaláctico reúne referencias de la ciencia ficción, el cómic y la cultura pop alrededor de ¿Por qué me miráis así?. Para Merino, el título del álbum remite a una sensación que acompañó al grupo desde mucho antes de que sus canciones se volvieran conocidas.

“De adolescentes éramos un poco los raros de la escuela, luego hemos sido los raros de la escena, luego los raros de la industria”, recordó David Merino. Esa experiencia atraviesa ¿Por qué me miráis así?, un álbum que el cantante y guitarrista vinculó con la reivindicación de una identidad propia. “Hemos hecho de eso nuestro superpoder”, explicó. “Yo creo que este disco es un poco un homenaje a eso, que a veces está muy bien ser un poco alien”.

Miranda!, “DeLorean” y el próximo paso

Antes de tocar en el país, La La Love You ya había estrenado una colaboración con el pop argentino. “DeLorean”, el sencillo que grabaron con Miranda!, se presentó como adelanto de una nueva etapa. “Tenemos mucho en común con Miranda!”, dijo Merino sobre el dúo de Ale Sergi y Juliana Gattas.

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“Les admiramos un montón”, contó el cantante y guitarrista, que definió la colaboración como “un sueño cumplido y un aprendizaje también”. Al hablar de lo que les dejó el trabajo compartido, agregó: “Juntarse con gente con un talento descomunal, pues siempre intentas que algo se te pegue”.

La banda también adelantó que planea editar más canciones después de esta etapa de la gira. “Sacaremos música nueva muy pronto”, dijeron durante la entrevista. Entre los planes figura la posibilidad de presentar ese material en vivo en la Argentina.

El grupo todavía no anunció una segunda fecha en el país. “No tenemos todavía ninguna fecha, pero sabemos que volveremos pronto”, dijeron al hablar de una nueva visita.

La visita también les permitió conocer algunos sabores argentinos. Los músicos destacaron los alfajores y el asado de tira, mientras que el fernet seguía entre las recomendaciones pendientes. “No, todavía no, pero yo creo que ya va llegando la hora”, respondieron sobre la posibilidad de probarlo. “Nos lo ha dicho todo el mundo”.

El fernet volvió a aparecer cuando imaginaron qué harían si al día siguiente llegara “El fin del mundo”, como anuncia su canción. David Merino respondió: “Pues bueno, brindar con fernet”. Mía Berlín agregó: “Y yo me iría corriendo con mis dos gatos y con un fernet”.









ML