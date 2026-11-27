HBO Max, MUBI y los cines argentinos presentan nuevas películas para los próximos días. Entre las recomendaciones se destacan Al más mínimo toque, el documental con Colin Farrell; Super Mario Galaxy: La película; Su propio infierno, de Nicolas Winding Refn; y el reestreno de Realmente amor en 4K, junto con una colección dedicada al nuevo cine argentino.

HBO Max

Al más mínimo toque

Este documental sigue a Emma Fogarty, quien padece una delicada afección genética conocida como "piel de cristal", mientras se embarca, junto a su viejo amigo Colin Farrell, en el reto de completar la Maratón de Dublín. Inspirado por la valentía y el espíritu de Emma, el filme celebra la amistad, la comunidad y la fuerza extraordinaria que reside en la conexión humana.

El material es dirigido por Rachel Fleit y producido por Trevor Birney, Claudine Farrell, Colin Farrell, Rachel Fleit, Frank Marshall y Eimhear O’Neill

Super Mario galaxy: la película

La película es la esperada continuación del fenómeno de 2023, que redefinió el regreso de Mario a la pantalla grande y rompió récords históricos de audiencia global.

En Super Mario Galaxy: La película, los héroes llegan al espacio exterior. Además del regreso de los queridos personajes, la producción marca el esperado debut de dos figuras icónicas de los videojuegos: Rosalina, la guardiana del cosmos y del Observatorio del Cometa, y el dinosaurio Yoshi.

Con planetas de gravedad invertida, efectos visuales a través del universo y múltiples referencias clásicas de Nintendo, la producción es el plan perfecto para reunir a toda la familia frente a la pantalla.

Dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, la película cuenta con las voces de Chris Pratt como Mario, Charlie Day como Luigi, Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach y Jack Black como Bowser, junto a las nuevas incorporaciones de Brie Larson como Rosalina, Donald Glover como Yoshi y Benny Safdie como Bowser Jr. Producida por Illumination y Nintendo, la cinta se estrenó en cines en abril de 2026 y superó los mil millones de dólares en taquilla mundial.

MUBI

Su propio infierno

Del visionario cineasta detrás de Drive, Only God Forgives y The Neon Demon, Nicolas Winding Refn, llega Su Propio Infierno, una atmósfera hipnótica envuelta en una bruma rosada. Ambientada en una metrópolis futurista y surrealista, la historia sigue a Elle, una estrella de cine en ascenso que se prepara para rodar una odisea espacial junto a su antigua amante, convertida ahora en su madrastra. En otro rincón de esta bruma, un soldado estadounidense recorre callesdesoladas en una búsqueda desesperada de su hija.

Después de "La Flor", Mariano Llinás vuelve con una película monumental: una biografía de Borges de 323 minutos

Mientras una figura enigmática y siniestra, conocida solo como el “Hombre de Cuero” acecha en las sombras de la ciudad, sus vidas comienzan a converger, disolviendo los límites entre el pasado y el presente, el recuerdo y el destino.

CINE

Cuento de verano

La nueva peli de Matías Szulanski se rodó en diez días, entre el 20 y el 31 de enero de 2025 durante una ola de calor. El rodaje tuvo lugar en el microcentro de Buenos Aires y en los barrios de Recoleta y Villa Crespo, contando con un equipo técnico mínimo y un presupuesto muy ajustado.

La producción supo aprovechar estas circunstancias para filmar largas jornadas en la calle, mezclados con la multitud y desplazándose rápidamente de una localización a otra, al tiempo que se realizaban labores de búsqueda de escenarios y selección de actores no profesionales —mediante *street casting*— para papeles secundarios. Este estilo de producción estuvo fuertemente influenciado por el cine de John Cassavetes, Barbara Loden y Elaine May.

Matías Szulanski nació en 1991, en Buenos Aires, Argentina. Es Licenciado en Gestión de Medios y Entretenimiento por la UADE. Trabaja como guionista desde 2013 y director y productor desde 2015. En 2018 fundó Kligger SRL, productora y distribuidora de cine.

Estreno: 29 de noviembre en Cine Arte Cacodelphia.

Próximamente

MUBI

Morning circle

En medio de la violencia silenciosa que implica adaptarse a un nuevo país cuando el propio se ha vuelto inhabitable, Morning circle sigue a un padre y su hijo a través de sus rituales cotidianos antes de comenzar el día. Una mirada íntima a la experiencia del exilio, la pérdida y las complejidades de encontrar un lugar al que pertenecer. Dirigido por la cineasta de origen palestino Basma Alsharif, este cortometraje expone cómo las consecuencias de la geopolítica repercuten en la vida diaria.

ESTRENO: 4 DE DICIEMBRE

Colección “Nuevo cine argentino”

Esta colección celebra a los títulos y a los directores que cambiaron por completo el cine argentino. Historias rebeldes, contestarias e incómodas que enaltecieron el potencial del cine independiente y abrieron diversas discusiones sobre la modernidad latinoamericana. Silvia Prieto y Rapado de Martín Rejtman y Bolivia de Adrián Caetano, integran esta imperdible curaduría.

ESTRENO: 18 DE DICIEMBRE

CINE

Realmente amor regresa a los cines argentinos en 4K

Realmente amor (Love Actually, 2003) regresa a las salas de cine de Argentina. La recordada comedia romántica escrita dirigida por Richard Curtis, el célebre guionista de Un Lugar en Notting Hill y director de Cuestión de Tiempo, se convierte en un reestreno que con los años se ha convertido en un imperdible para revisitar durante las fiestas de fin de año.

Ambientada en Londres durante las semanas previas a Navidad, la película entrelaza las vidas de personajes que descubren lo impredecible que puede ser enamorarse. Un primer ministro pierde los estribos por una asistente en 10 Downing St., un escritor encuentra un vínculo afectivo que desafía las barreras del lenguaje y un viudo reciente enseña a su hijastro a comprender las reglas del primer amor. Entre amistades, vínculos familiares y parejas puestas a prueba, Curtis construye un retrato afectuoso de las alegrías y contradicciones que nos unen.

Estreno: 10 de diciembre.

cp