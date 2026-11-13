Las mejores películas y series para ver este fin de semana en el cine y plataformas de streaming

El terror, el misterio, el romance y la sátira social se cruzan en los estrenos y novedades de esta semana. Desde una película japonesa que se convirtió en un clásico del género hasta el regreso de una historia de amor inolvidable, las propuestas incluyen títulos para distintos gustos y plataformas.

HBO MAX

Valentín: la muerte del gallo de oro

Esta docuserie aborda el asesinato de Valentín Elizalde en Reynosa en 2006, una historia que quedó marcada por la violencia, el misterio y la ausencia de una verdad definitiva. A través de testimonios, archivo e investigación, el documental reconstruye el crimen y explora tres teorías alrededor de su muerte: un amor prohibido, los vínculos con el crimen organizado y la traición de su círculo cercano. Su muerte transformó a "El Gallo de Oro" en un mito cultural que sigue vivo en la memoria colectiva.

MUBI

Love Letters

Love Letters, ópera prima de la cineasta francesa Alice Douard, explora las barreras que el prejuicio y la burocracia imponen sobre los vínculos familiares. Mientras Céline y Nadia esperan el nacimiento de su primera hija, Céline debe enfrentarse a un sistema que se resiste a reconocer su lugar en la vida de la niña. Con una mirada sensible, esta historia aborda el amor, la maternidad y el derecho a construir una familia frente a las convenciones sociales.

El deshielo

Mientras la nación se recupera de décadas de dictadura militar, El deshielo, dirigida por Manuela Martelli, aparece para desenterrar secretos familiares y nacionales largamente ocultos. Tras la desaparición de Hanna, una joven esquiadora alemana en Chile, Martelli logra dar cuerpo al silencio de una nación que ha debido hacer caso omiso frente a la injusticia. Luego su paso por el 79 Festival de Cannes y el 74 Festival de San Sebastián, la película se posiciona como la seleccionada de Chile para los premios Óscar 2027.

CINE

JU-ON: el grito

Una de las cintas más influyentes del terror japonés contemporáneo, JU-ON: el grito (2002) regresó a cines de Argentina el 12 de noviembre. Dirigida por el prolífico Takashi Shimizu (Maebashi, Japón, 1972), la película comienza con el brutal asesinato de una familia en una vivienda en Tokio que impondrá una maldición a todo aquel que se atreva a cruzar sus puertas. Cuando una joven trabajadora social llamada Rika acude a la misma casa para cuidar a una anciana desvalida, una serie de acontecimientos aterradores comienzan a desencadenarse. Mediante una narración fragmentada, en la que distintas historias y personajes se entrecruzan, Shimizu construye un universo sin escapatoria en el cual Kayako y su hijo Toshio, con sus rostros pálidos, movimientos imposibles y sonidos escalofriantes, serán personajes claves para catalizar el terror.

“El Fantasma”: la película sobre el artista argentino que quemó casi toda su obra

Tras un exitoso estreno en Japón en 2002 y celebrada participación en la sección Midnight Madness del Festival Internacional de Cine de Toronto en 2003, JU-ON: el grito generó tal impacto que desde Hollywood el cineasta Sam Raimi (The Evil Dead, Spider-Man), quien la calificó como “una de las películas más aterradoras que he visto” e impulsó su adaptación estadounidense años más tarde con The Grudge (2004) protagonizada por Sarah Michelle Gellar y dirigida por el mismo Shimizu.

Próximamente

Llámame por Tu Nombre | 18 de noviembre HBO MAX

Dirigida por Luca Guadagnino y protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer, Call Me by Your Name (2017) es una de esas películas que permanecen en la memoria mucho después de que aparecen los créditos finales. Ambientada en el verano de 1983, en un pequeño pueblo del norte de Italia, la historia sigue a Elio, un adolescente de 17 años que pasa las vacaciones junto a su familia y conoce a Oliver, un estudiante estadounidense que llega para trabajar con su padre, un reconocido profesor universitario.

Entre tardes de calor, paseos en bicicleta, música, lecturas y conversaciones interminables, ambos construyen un vínculo que transforma para siempre la vida de Elio. Con una sensibilidad extraordinaria, Guadagnino retrata el despertar del deseo, la intensidad del primer amor y la vulnerabilidad de descubrir los propios sentimientos.

La película se destaca por su fotografía luminosa, su exquisita banda sonora y unas actuaciones memorables, especialmente la de Chalamet, que construye un personaje lleno de matices. También sobresale por su capacidad para transmitir emociones a través de los silencios, las miradas y los pequeños gestos.

Ganadora del Oscar al mejor guion adaptado, Call Me by Your Name llega a HBO Max el próximo 18 de noviembre y ofrece una oportunidad ideal para reencontrarse con una de las historias románticas más conmovedoras del cine contemporáneo.

The Curse | 19 de noviembre en MUBI

Creada por Nathan Fielder y Benny Safdie, The Curse es una serie que combina la sátira social con el humor incómodo y lo inquietante. Emma Stone, Nathan Fielder, el mismo Safdie, se unen para dar vida a esta historia en la que los recién casados, Whitney y Asher intentan impulsar un proyecto inmobiliario sustentable mientras graban un reality y enfrentan acusaciones de gentrificación. Sin embargo, una supuesta maldición pone a prueba sus convicciones y su matrimonio, desdibujando los límites entre la ambición, las buenas intenciones y la explotación.