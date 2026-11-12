“El Fantasma”: la película sobre el artista argentino que quemó casi toda su obra

Qué queda de un artista cuando casi toda su obra ha desaparecido? ¿Cómo se puede contar la historia de alguien que, antes de morir, decidió destruir gran parte de su producción? Esas preguntas atraviesan El Fantasma, la película dirigida por Ignacio Masllorens y David Lamelas que vuelve sobre la figura de Rubén Santantonín, un artista fundamental de la vanguardia argentina de los años sesenta.

La película propone una investigación que combina el cine, el arte contemporáneo, la memoria y la ficción. La historia comienza cuando dos jóvenes productoras reciben el encargo de realizar un breve documental sobre Santantonín. Para concretar el proyecto, el cliente exige la participación de David Lamelas, artista conceptual argentino y antiguo compañero de ruta del protagonista.

“El fantasma” de Ignacio Masllorens y David Lamelas

Lo que inicialmente parece una tarea acotada, centrada en entrevistas y archivos vinculados con el Instituto Di Tella, empieza a tomar otro rumbo. La búsqueda de información sobre Santantonín se convierte en una pregunta sobre la posibilidad de representar una ausencia y reconstruir la vida de alguien que eligió desaparecer.

Rubén Santantonín comenzó a exponer a fines de la década de 1940, con una producción de impronta geométrica vinculada con las corrientes del arte concreto. Sin embargo, su reconocimiento llegó durante los años sesenta, cuando sus collages, relieves y sus particulares “cosas” despertaron el interés de artistas como Luis Felipe Noé y Kenneth Kemble, quienes lo acercaron a Germaine Derbecq, directora de la galería Lirolay.

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Su propuesta artística se alejaba de las convenciones del objeto tradicional. Santantonín definía la “cosa” como su antítesis y la vinculaba con la imaginación, la poesía y la experiencia humana. En sus propias palabras, mientras los objetos podían permanecer incluso después de la desaparición de la humanidad, las cosas existían gracias a la capacidad creadora de las personas.

Su pensamiento dialogaba con corrientes filosóficas como la fenomenología de Maurice Merleau-Ponty y el existencialismo de Jean-Paul Sartre. Para Santantonín, el arte representaba una necesidad personal y social, una forma de intensificar la existencia.

En 1965 participó junto a Marta Minujín en la creación de La Menesunda, una de las experiencias más emblemáticas del arte argentino de vanguardia. El proyecto proponía un recorrido por diferentes ambientes e instalaciones que desafiaban la percepción de los espectadores mediante estímulos visuales, sensoriales y espaciales. David Lamelas también formó parte de aquella experiencia colectiva.

Antes de morir, en 1969, Santantonín prendió fuego a prácticamente toda su producción. Ese gesto, que profundizó el misterio alrededor de su figura y su legado, constituye uno de los puntos de partida de la película.

"Para él, el artista tenía una responsabilidad social", destaca la crítica de arte María José Herrera en el film. En el recorrido del documental empieza a desplegarse el árbol genealógico del arte argentino de los sesenta y también se vuelve oportunidad de volver a conversar con Luis Felipe Noé que falleció en 2025, de conocer la ternura y los lazos tejidos entre todos los protagonistas y, sobre todo, también reconocer a Lamelas.

David Lamelas y el cruce entre memoria y ficción

La participación de David Lamelas ocupa un lugar central en El Fantasma. Pionero del arte conceptual argentino, el artista conoció a Santantonín durante su juventud y compartió con él parte de la efervescencia cultural de los años sesenta.

En 1968, Lamelas participó en la Bienal de Venecia con Office of Information about the Vietnam War at Three Levels: Visual Image, Text and Audio, una instalación que luego fue adquirida por el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA). A lo largo de su trayectoria recibió, entre otras distinciones, una beca Guggenheim en Bellas Artes y el DAAD Stipendium de Alemania.

“El fantasma” de Ignacio Masllorens y David Lamelas

En la película, Lamelas aparece interpretando una versión de sí mismo. Esa decisión permite que el relato se mueva entre el testimonio y la invención, y que la memoria personal del artista se mezcle con la reconstrucción de una época.

“Cuando me propusieron participar en esta película sobre Rubén Santantonin, sentí que no se trataba solamente de volver sobre la obra de un artista, sino de volver sobre una presencia. Rubén fue un gran amigo mío, alguien que murió joven y cuya obra, con el paso del tiempo, quedó en parte olvidada, destruida, dispersa. Hacer El Fantasma fue una forma de acercarme otra vez a él”, explicó Lamelas.

“Esta película busca acercarse a esa ausencia. No para reconstruirla de manera definitiva, sino para volver a mirarla, para hacerla aparecer otra vez, aunque sea por un instante, en el tiempo del cine”, sostuvo.

La mirada de los directores sobre el artista desaparecido

Ignacio Masllorens y David Lamelas concibieron el proyecto a partir de una pregunta que terminó definiendo su estructura: “¿Cómo se hace una película sobre alguien que eligió desaparecer?”. Para Masllorens, el vacío que dejó la destrucción de la obra de Santantonín abrió la posibilidad de explorar una forma narrativa en la que el documental y la ficción se mezclaran. La investigación sobre la vida del artista se convirtió, al mismo tiempo, en una reflexión sobre el propio lenguaje cinematográfico.

“La idea de convocar a David Lamelas fue clave en ese sentido. Antes de convertirse en uno de los pioneros del arte conceptual argentino, David conoció y trabajó con Rubén en su juventud, casi como un discípulo. Entre ellos se abría un diálogo posible: un artista activo y consagrado frente a otro que ya no está, pero cuya presencia parece llegar hasta nosotros como un fantasma”, detalló el director.

Masllorens es cineasta y artista visual, estudió Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente se desempeña como docente. Su filmografía incluye Fanny Camina, codirigida junto a Alfredo Arias, que obtuvo el Premio del Público en el Festival Biarritz Amérique Latine en 2021.

Producida de manera independiente por El Pampero Cine e impulsada por la fundación ISLAA (Institute for Studies on Latin American Art), El Fantasma propone un encuentro entre dos disciplinas y dos generaciones de artistas. La película aborda la memoria fragmentaria, la amistad, el paso del tiempo y las posibilidades del cine para recuperar aquello que parecía perdido.

El recorrido internacional de El Fantasma

•Festival Internacional de Cine de Venecia, 83.ª edición, en la sección Giornate degli Autori. •Festival Internacional de Cine de San Sebastián, 74.ª edición, en Zabaltegi-Tabakalera. •AFI Latin American Film Festival, 37.ª edición, Selección Oficial. •Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, 50.ª edición, Selección Oficial. •Hainan Island International Film Festival, 8.ª edición, Competencia Oficial.

FICHA TÉCNICA

Directores: IGNACIO MASLLORENS y DAVID LAMELAS

Producida por: EL PAMPERO CINE

Con el apoyo de: ISLAA y EL RAYO VERDE

Producción: LAURA CITARELLA

Guión: AGUSTÍN MENDILAHARZU, WALTER JAKOB e IGNACIO MASLLORENS

Fotografía y Cámara: VERÓNICA BALDUZZI e IGNACIO MASLLORENS

Sonido: LEONARDO CARDEMIL

Montaje: IGNACIO MASLLORENS y SOFÍA DI PAOLA (SAE)

Música: GABRIEL CHWOJNIK

Dirección de Sonido: MARCOS CANOSA

Color: INÉS DUACASTELLA

Jefes de Producción: TOMÁS GUIÑAZÚ y FLORENCIA VILLEGAS

Asistencia de Producción: LOLA DI TELLA

Integrantes de El Pampero Cine: LAURA CITARELLA, MARIANO LLINÁS,

AGUSTÍN MENDILAHARZU y ALEJO MOGUILLANSKY