Los clubes de remo de Tigre guardan una parte fundamental de la historia social, cultural y deportiva de la Argentina. Fundados por comunidades inmigrantes entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, sus edificios centenarios todavía conservan las huellas de una época en la que el río se convirtió en un espacio de encuentro, integración y pertenencia. Esa memoria es el centro de Clubes del Río, el documental de Erika Grinberg que se estrenó el martes 24 de noviembre en la Alianza Francesa de Buenos Aires, en una coproducción con el multimedio Perfil y próximamente se podrá ver en este medio.

Acompañaron el estreno del documental el embajador de Francia en la Argentina, Romain Nadal y el director de Perfil, Rodrigo Lloret, quién destacó la creación de este tipo de películas y la recuperación de estas historias como una tarea que también defiende este medio contra la lógica del algoritmo y la inmediatez.

Clubes del río | Crédito: Marcelo Dubini

La película recupera el valor de un conjunto arquitectónico singular, surgido durante la Belle Époque argentina, y reconstruye la historia de las instituciones que contribuyeron a consolidar a Tigre como uno de los principales centros del remo nacional. El recorrido también pone en primer plano las dificultades económicas y edilicias que atraviesan los clubes, así como la falta de políticas de preservación que amenaza la continuidad de este patrimonio.

Clubes del río | Crédito: Marcelo Dubini

Clubes del río | Crédito: Marcelo Dubini

Los clubes de remo de Tigre y la historia de la inmigración

La historia que cuenta Clubes del Río comienza con la regata inaugural realizada en Tigre el 8 de diciembre de 1873, en la que participó el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento. A partir de aquel impulso, el remo se convirtió en una actividad central para las comunidades que llegaron a la Argentina durante las grandes olas migratorias.

Ingleses, españoles, alemanes, suizos, italianos y escandinavos fundaron sus propios clubes a orillas de los ríos Tigre y Luján. Cada institución construyó una sede con rasgos arquitectónicos vinculados a su lugar de origen y creó espacios destinados al deporte, la vida social y la transmisión de tradiciones.

Clubes del río | Crédito: Marcelo Dubini

El Buenos Aires Rowing Club, el Club de Regatas La Marina, el Club Teutonia y el Club Canottieri Italiani forman parte de ese entramado histórico. También se incorporaron instituciones vinculadas a otras colectividades, entre ellas el Club Náutico Hacoaj, fundado por jóvenes argentinos de origen judío en 1935.

El conjunto llegó a reunir alrededor de una quincena de clubes y constituye una expresión excepcional de la convivencia entre distintas culturas. Su valor histórico y arquitectónico motivó su incorporación a la lista indicativa argentina para una eventual candidatura al reconocimiento como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Uno de los ejes del documental son los testimonios de integrantes de los clubes, varios de ellos pertenecientes a familias que llevan tres generaciones vinculadas al remo. A través de sus relatos, la película muestra cómo estas instituciones se convirtieron en lugares de pertenencia y cómo la práctica deportiva se transmitió de padres y madres a hijos.

El remo también dejó una huella decisiva en la historia deportiva argentina. En los Juegos Olímpicos de Helsinki de 1952, Tranquilo Capozzo, formado en el Club Canottieri Italiani, y Eduardo Guerrero, remero del Club de Regatas La Marina, conquistaron la medalla de oro en la prueba de dos sin timonel. Su triunfo continúa siendo la única medalla dorada olímpica del remo argentino.

La historia de los clubes también se relaciona con los grandes acontecimientos de la vida europea y argentina. Sus edificios, sus archivos y las experiencias de sus socios permiten reconstruir una parte de la historia de las colectividades que contribuyeron a formar la sociedad actual.

El patrimonio de Tigre frente al deterioro

En presentación de Clubes del Río, el embajador de Francia en la Argentina, Romain Nadal, destacó la importancia de estas instituciones para comprender la historia cultural del país.

“Tras este pintoresco escenario se esconde una de las páginas más fascinantes de la historia social y cultural de la Argentina”, expresó al referirse a la imagen de Tigre asociada con sus aguas, sus embarcaciones y sus mansiones de arquitectura europea.

Clubes del río | Crédito: Marcelo Dubini

Nadal también subrayó el papel de las comunidades inmigrantes en la construcción de estos espacios y señaló que los clubes contribuyeron a crear una experiencia de fraternidad, identidad e integración. En su intervención, recordó además el aporte de las colectividades al desarrollo deportivo y cultural argentino.

El documental pone el foco en el presente de esas instituciones. Aunque los clubes continúan en actividad y conservan una fuerte voluntad de sostener sus tradiciones, muchos enfrentan dificultades económicas, problemas de mantenimiento y un entorno urbano que se transforma de manera acelerada.

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La conservación de sus edificios requiere recursos y políticas públicas que acompañen el esfuerzo de quienes mantienen vivas estas instituciones. La película plantea así una pregunta sobre el futuro de un patrimonio que pertenece a Tigre y al conjunto de la sociedad argentina.

Erika Grinberg y el desafío de contar una historia centenaria

Al finalizar la proyección, Erika Grinberg compartió el desafío que atravesó durante la realización del documental: condensar en una película breve una historia con múltiples protagonistas y más de un siglo de recorrido. “Treinta minutos no son suficientes”, reconoció la directora, al explicar que el trabajo buscó reunir algunas de las historias que permiten comprender el verdadero valor del conjunto.

Clubes del río | Crédito: Marcelo Dubini

Grinberg señaló que, aunque Tigre y sus clubes de remo forman parte del imaginario argentino, todavía falta una conciencia más profunda sobre su importancia histórica, social y patrimonial. “Cada uno representaba a una comunidad con sus costumbres y su identidad, y todos compartían una misma pasión: el río y el remo”, expresó.

Ese vínculo entre diversidad cultural y pertenencia colectiva atraviesa Clubes del Río. La película busca recuperar una experiencia que se construyó a lo largo de generaciones y promover una reflexión sobre la responsabilidad de preservar los edificios, las tradiciones y las historias que forman parte de la identidad argentina.