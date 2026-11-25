La memoria es una de las herramientas más valiosas que tiene una sociedad para comprender su presente. El patrimonio arquitectónico, cultural, social, económico y hasta deportivo nos ayuda a reconocer nuestros orígenes y entender quiénes somos, cómo somos y por qué somos como somos.

A fines del siglo XIX y comienzos del XX, el remo se había convertido en uno de los deportes de moda. Por aquellos años, la Argentina recibía a miles de inmigrantes que llegaban desde distintos lugares del mundo y que contribuirían decisivamente a conformar la sociedad que hoy conocemos.

Ese fenómeno tuvo una expresión muy particular a apenas 25 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. En Tigre, a orillas de sus ríos, distintas colectividades fundaron clubes de remo que se convirtieron en lugares de encuentro y pertenencia. Ingleses, italianos, franceses, alemanes, suizos, españoles y escandinavos levantaron imponentes edificios destinados a sus actividades sociales y deportivas. También la colectividad judía creó su propio espacio, el Club Náutico Israelita, hoy, Club Náutico Hacoaj.

Clubes del río | Crédito: Marcelo Dubini

Así, a orillas de los ríos Tigre y Luján, fue tomando forma un conjunto de instituciones que reflejaban la diversidad de orígenes, culturas y tradiciones de la Argentina de aquellos años. Buena parte de la historia del mundo y de sus acontecimientos más importantes tuvo su repercusión en estos clubes. Cada uno representaba a una comunidad, con sus costumbres y su identidad, pero todos compartían una misma pasión: el río y el remo.

El deporte fue el motivo de encuentro de una experiencia multicultural de características excepcionales. Su singularidad y su valor patrimonial llevaron a que, en 2017, se impulsara ante la UNESCO su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad. Casi diez años después, esa aspiración sigue pendiente.

Clubes del río | Crédito: Marcelo Dubini

Esta semana se presentó Clubes del Río, una película documental producida por el grupo Perfil, cuya dirección tuve a cargo, con el propósito de recuperar esta historia y mostrar el valor de un patrimonio que pertenece a Tigre y a toda la Argentina. Cuenta cómo, a través del remo, distintas comunidades fueron construyendo una experiencia de convivencia que se mantiene hasta nuestros días. Y también muestra las dificultades que enfrentan estas instituciones para conservar sus edificios y continuar con sus actividades.

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Los trece clubes que forman parte de este conjunto histórico siguen en pie. Algunos tienen más de 150 años de historia. Muchos atraviesan serios problemas económicos y edilicios. Sin embargo, todos mantienen una firme voluntad de sostener sus instituciones y preservar sus tradiciones, a pesar de la falta de políticas públicas que acompañen adecuadamente la conservación de este patrimonio.

Al mismo tiempo, el entorno urbano que les dio origen está cambiando de manera acelerada. En los últimos años se han multiplicado las torres de más de quince pisos en el área histórica de Tigre. Nuevas construcciones proyectan su sombra sobre aquellas mansiones centenarias y las van encerrando en un paisaje cada vez más alejado del que les dio origen. Enormes carteles luminosos, más propios de la avenida 9 de Julio, alteran la fisonomía del lugar. Por su parte, la terminal fluvial y las embarcaciones de gran porte han alcanzado dimensiones que dificultan la convivencia con la práctica deportiva y recreativa del remo.

Las ciudades crecen, cambian y se adaptan a nuevas necesidades. Es parte de su evolución. Pero vale la pena preguntarse cuánto de lo que está ocurriendo en Tigre responde a una planificación urbana que tenga en cuenta su historia y su patrimonio. Y, sobre todo, qué lugar queremos reservarles a estos edificios y a las instituciones que los mantienen vivos.

Porque detrás de cada uno de esos clubes hay mucho más que una construcción centenaria. Hay historias de inmigrantes, de familias, de generaciones de deportistas y de comunidades que encontraron allí un lugar propio. Es una parte de nuestra historia que merece ser conocida y preservada.

Ese es el sentido del documental Clubes del Río. Recuperar la memoria de una experiencia única, dar a conocer la riqueza de este patrimonio y contribuir a su preservación. Confío en que la película ayude a despertar un mayor interés por esta historia y, especialmente, una mayor conciencia sobre la necesidad de cuidar aquello que hemos recibido y que tenemos la responsabilidad de transmitir a las próximas generaciones.

*Erika Grinberg es periodista, directora y productora documental.