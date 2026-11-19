La historia de Galería NN comenzó mucho antes de su desembarco reciente en el barrio porteño de San Telmo. En 2016, cuando Virginia Martín y Facundo Belén todavía compartían proyectos con un grupo de artistas en La Plata, empezaron a darle forma a una iniciativa que con el tiempo se convertiría en una galería de arte contemporáneo con identidad propia. Primero hubo un taller, encuentros, exhibiciones autogestionadas y un manifiesto. Después llegaron las primeras experiencias dentro del circuito artístico y, finalmente, la decisión de construir un espacio que pudiera sostener ese recorrido.

Diez años después, NN abrió su primera sede propia en la Ciudad de Buenos Aires, en Bolívar 646, en el barrio de San Telmo. El nuevo espacio propone un diálogo entre arte contemporáneo y mobiliario de diseño, a partir de una alianza con Retrodeco, galería especializada en muebles de colección. La planta baja funciona como sala de exhibición, mientras que el primer piso cuenta con un espacio destinado a presentar piezas de diseño de las décadas del 60 y 70.

NN San Telmo | Crédito: Prensa

La apertura se celebró con una muestra colectiva integrada por artistas del staff de NN e invitados, entre ellos Porkeria Mala, Amanda Tejo Viviani, Renata Molinari, Eva Moro Cafiero, Nicolás Bacal, Yuyyu Puleston, Matías Ercole, Julien, Sofi Finkel, Carlos Segovia, Carlos Gutiérrez, Foguel, Mateo Valbuena y Marta de la Gente.

“Lo que nos gusta mucho es pensar en algo, desearlo y poder concretarlo, materializarlo”, contó Virginia Martín al reconstruir el camino que compartió con Belén. Esa lógica atraviesa tanto la historia de la pareja como la de la galería: una sucesión de proyectos que fueron tomando forma a partir de la creatividad, la colaboración y la capacidad de encontrar recursos para llevarlos adelante.

Antes de convertirse en galeristas, Martín y Belén formaban parte de un colectivo que reunía artistas de distintas disciplinas. Virginia había estudiado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata y, mientras desarrollaba su formación, también trabajaba en el Teatro Argentino, en el área de la Escuela de Artes y Oficios, donde tenía a su cargo un taller de sastrería y realizaba vestuarios para producciones escénicas.

NN San Telmo | Crédito: Prensa

Ese espacio terminó funcionando como punto de encuentro para el grupo. Allí se reunían, conversaban sobre sus proyectos, producían obras y organizaban actividades. Las necesidades de otros artistas, que buscaban lugares para trabajar y desarrollar sus tesis, hicieron que el taller comenzara a recibir a más personas.

“En un momento escribimos un manifiesto y fue como: tenemos este manifiesto, tenemos toda esta producción que estamos haciendo”, recuerda Martín.

La posibilidad de transformar esa experiencia en un proyecto más amplio apareció a partir de un encuentro con referentes del ámbito artístico. Según contó, llegaron a una presentación de proyectos en el entonces Centro Cultural Kirchner con la idea de mostrar lo que hacían, aunque todavía desconocían buena parte de los mecanismos del circuito profesional y comercial.

La invitación a participar de arteba en 2018 marcó un punto de inflexión. El grupo llegó a la feria sin demasiados conocimientos sobre cómo vender obras, armar una propuesta comercial o vincularse con coleccionistas. Una de las piezas que presentaron, llevaba una bandera con la frase “No conozco a nadie”, una síntesis del lugar desde el que estaban empezando. “Entramos al circuito sin entender nada, básicamente, pero con mucha creatividad, muchas ideas y fuimos muy bien recibidos”, explicó Virginia.

La experiencia les permitió descubrir una nueva dimensión de su trabajo: la posibilidad de convertirse en artistas gestores y construir una plataforma para acompañar a otros creadores. A partir de entonces, comenzaron a participar de exhibiciones, visitar muestras y establecer vínculos con curadores, instituciones y otros actores del campo artístico.

Con el tiempo, el proyecto fue encontrando una estructura más definida. La galería empezó a representar y acompañar artistas, a generar oportunidades de exhibición y a establecer relaciones con museos, fundaciones, instituciones y colecciones públicas y privadas.

Una galería como proyecto creativo y colectivo

Para Virginia Martín, la gestión cultural también forma parte de un proceso artístico. Aunque en los primeros años mantuvo una práctica ligada a la producción de obra, hace un tiempo decidió concentrarse en el trabajo de gestión. Facundo, en cambio, continúa desarrollando su producción en el taller y mantiene activa su práctica como artista.

“Yo ya hace un par de años dejé la materialización de obra. Siento que la obra es la galería para mí. Este trabajo de gestora también es parte de un proceso supercreativo”, reflexionó.

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Esa perspectiva ayuda a entender la identidad de NN y su manera de trabajar. La galería nació desde una experiencia colectiva y conserva el interés por generar vínculos entre artistas, proyectos y espacios. Al mismo tiempo, sus directores fueron incorporando herramientas para sostener una estructura que también necesita funcionar económicamente.

La construcción del proyecto convivió con otra dimensión central de sus vidas: la familia. Martín y Belén tienen tres hijas y, durante los primeros años de la galería, organizaron sus tiempos para sostener la crianza y el trabajo artístico. “Siempre supimos que no íbamos a corrernos de nuestro hacer artístico, pero sí que en ese momento de la vida iba a ser muchísimo más lento”, recordó.

La capacidad de administrar recursos, adaptarse a distintas circunstancias y avanzar de manera gradual aparece como una constante en el relato. “A veces hay más recursos, a veces hay menos, pero las ideas para llevar adelante un proyecto siempre las buscamos”, resumió.

El desembarco en el barrio porteño de San Telmo y una nueva etapa para NN

La apertura en Bolívar 646 representa una nueva etapa para la galería. La decisión de llegar a Buenos Aires responde a un crecimiento del proyecto y a la posibilidad de ampliar su circulación, sosteniendo al mismo tiempo la identidad construida desde La Plata.

El nuevo espacio funciona en alianza con Retrodeco, fundada por Marcela Di Capua y Pablo Mazza, que cuenta con más de 15 años de trayectoria en la investigación, puesta en valor y comercialización de mobiliario de diseño argentino, brasileño e italiano. La propuesta compartida busca que las obras contemporáneas convivan con piezas icónicas de los años 60 y 70, en una experiencia que también pueda trasladarse al ámbito doméstico.

“La búsqueda es generar un proyecto que pueda integrar y potenciar el diálogo entre obras de arte contemporáneo y muebles de colección”, explicaron los directores de NN al presentar la iniciativa. Desde Retrodeco, sus fundadores definieron la experiencia como una forma de imaginar cómo ese cruce puede reproducirse en una casa.

NN San Telmo | Crédito: Prensa

La nueva sede también tendrá una programación propia. Para 2027, NN proyecta cinco exposiciones, con la planta baja destinada exclusivamente a las muestras. El primer piso continuará funcionando en colaboración con Retrodeco y ampliará su propuesta con nuevas incorporaciones.

Desde aquel taller platense que reunía a un grupo de artistas hasta la apertura en San Telmo, el recorrido de Virginia Martín y Facundo Belén estuvo marcado por una misma voluntad: crear espacios, generar encuentros y encontrar formas de sostener proyectos culturales. La llegada a Buenos Aires suma una nueva dirección a esa historia, con una propuesta que busca acercar el arte contemporáneo al diseño y abrir otras formas de circulación para las obras.

cp