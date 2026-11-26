República Folklore debutó el 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, en el barrio porteño de Villa Soldati, y registró 70.000 asistentes durante el fin de semana, según el balance de la organización. Con más de 50 artistas, cuatro escenarios y más de 12 horas de música por día, el festival reunió a figuras como Soledad Pastorutti, Cazzu, Abel Pintos y el Chaqueño Palavecino en una programación que abarcó distintas generaciones del cancionero popular argentino. Al cierre, las pantallas del escenario principal anunciaron que el encuentro volverá en 2027. ´

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El cruce que definió la primera edición ocurrió al final de cada noche. Bajo el nombre de La Selección, músicos de distintas provincias, estilos y trayectorias regresaron al escenario principal para cantar clásicos del repertorio popular. Se turnaron en grupos y terminaron juntos, en un cierre que reunió a intérpretes que durante el día habían tocado ante públicos distintos y en escenarios separados.

La Sole celebró sus 30 años de carrera con un show en dos partes

Soledad fue el hilo conductor del fin de semana. La cantante de Arequito, que contó que había acercado la idea del festival a los productores, repartió la celebración de sus 30 años de carrera entre las dos noches. El sábado volvió a revolear el poncho y repasó canciones como “A Don Ata”, “El bahiano” y “Brindis”. También invitó a su hermana Natalia Pastorutti a cantar “Tren del cielo”, una de las piezas con las que amplió su repertorio más allá de las peñas en las que se formó.

Abel Pintos repasó clásicos como “La llave” y “No me olvides” en la primera jornada

La segunda parte del aniversario abrió espacio para el chamamé. Con el Chango Spasiuk en acordeón, Soledad interpretó “Bañado Norte”, “Posadeña linda” y “Puerto Tirol”. Más tarde, Cazzu y Nati Pastorutti se sumaron a “Alma de rezabaile”. “Vale la pena” y “Brindis” estuvieron entre las últimas canciones de un espectáculo que recorrió tres décadas de carrera en dos noches.

De la zamba de Cazzu al homenaje a Mercedes Sosa

En su propio show del sábado, Cazzu llevó al escenario canciones de Latinaje, el álbum de 2025 en el que exploró géneros como el tango, el bolero, el merengue y el corrido tumbado. La artista jujeña incorporó zambas y chacareras, homenajeó a Teresa Castro e interpretó una canción en guaraní. Para el final eligió “Con Otra”, que sonó mientras caía papel picado sobre el público.

La artista jujeña combinó zambas y chacareras con canciones de Latinaje.

La primera tarde también tuvo a Nahuel Pennisi, que, sentado con su guitarra, enlazó “Canción para Carito” con piezas del repertorio de Mercedes Sosa como “Zamba para no morir”. Ya de noche, Abel Pintos repasó “Aquí te espero”, “No me olvides”, “La llave” y “Cien años”, y dedicó un tramo de su actuación a Sosa y Gustavo Cerati.

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Los Tekis formaron parte de la programación nocturna del sábado, que también tuvo al Chaqueño Palavecino en el tramo final de los recitales individuales. El cantante salteño pasó por “Amor salvaje”, “La ley y la trampa” y “A don Amancio”, tres clásicos de un repertorio que lleva más de tres décadas en los escenarios.

Nati se sumó al show de su hermana para cantar juntas “Tren del cielo”

El domingo, la programación se repartió entre los escenarios Macro y Personal, que integraron el dispositivo principal, el Pampa, bajo la montaña rusa del parque, y el de La Pulpeña. Los Manseros Santiagueños y Sergio Galleguillo pasaron por el Macro, mientras que Ahyre y Lázaro Caballero actuaron en el Personal. En el Pampa coincidieron propuestas como las de Teresa Parodi, el Dúo Coplanacu, Maggie Cullen y el Indio Lucio Rojas. La Pulpeña dio lugar a las coplas de Mariana Carrizo y a voces como la de Malena Garnica.

Antes de la presentación de Los Nocheros, las pantallas proyectaron un homenaje a más de 80 figuras fallecidas del folklore argentino, con la voz de Mercedes Sosa en “Todo cambia” como hilo conductor. El público acompañó con aplausos y vítores la aparición de nombres como el de Horacio Guarany. El tributo recuperó en imágenes a parte de la generación cuyo repertorio había vuelto a escucharse en los escenarios a lo largo del fin de semana.

Entre recitales, el público se sumó a bailar chacareras, zambas y chamamés.

Jorge Rojas se presentó esa noche antes de Los Nocheros, que repasaron cuatro décadas de carrera. En la conferencia de prensa, Mario Teruel definió el encuentro como “un Lollapalooza de folclore” y recordó las carencias técnicas y de infraestructura con las que el grupo se había encontrado en sus primeros años. La comparación aludía a la escala del montaje y a la posibilidad de programar varios recitales en simultáneo.

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La amplitud de la grilla también se vio en las formaciones de larga trayectoria y en las maneras de interpretar la música de raíz. Peteco Carabajal con Riendas Libres, Cuti y Roberto Carabajal, Los Nombradores del Alba, Los Alonsitos, Los de Imaguaré y Orozco-Barrientos figuraron en la programación junto con Los Tabaleros, Catherine Vergnes, Wara Calpanchay y Sele Vera. También hubo lugar para el encuentro de Los 4 de Córdoba con Por Siempre Tucu, y para artistas como Tomás Lipán, Néstor Garnica y Paquito Ocaño.

La primera edición de República Folklore reunió a 70.000 asistentes en el Parque de la Ciudad, según la organización.

La peña, la pista de baile y el regreso en 2027

En el centro del parque, el Sol Principal funcionó como punto de encuentro entre los escenarios. En La Pulpeña, que combinó el formato de pulpería con el de una peña, hubo guitarreadas, torneos de truco, clases de baile y un escenario abierto a la participación del público. Allí también se exhibió De Ushuaia a La Quiaca, la muestra de la fotógrafa Alejandra Palacios sobre el viaje musical de León Gieco y Gustavo Santaolalla por la Argentina.

Desde el mediodía, familias y grupos de amigos ocuparon los sectores verdes con reposeras y mate. En la pista y en distintos puntos del predio se armaron bailes de chacarera, zamba, gato y chamamé. La circulación entre los recitales pasó también por el Patio de las Empanadas, el Sector Fuegos, con asado, y el Rincón Fernetista, además de los puestos de comidas típicas.

Los Manseros Santiagueños llevaron la tradición musical de Santiago del Estero al Parque de la Ciudad.

El montaje ocupó 12 hectáreas del Parque de la Ciudad. Según la producción, trabajaron más de 2.000 personas y se movilizaron más de 300 camiones para trasladar el equipamiento. El festival estuvo a cargo de Dale Play Live, la división de espectáculos en vivo de la empresa fundada por Federico Lauria, que también desarrolla artistas y opera un sello discográfico.

La segunda edición quedó confirmada el domingo, al final de la jornada, con un anuncio en las pantallas del escenario principal. República Folklore volverá en 2027, según informó la productora, que en el balance de cierre dio a conocer el año del regreso.