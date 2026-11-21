El Día de la Música se conmemora este domingo 22 de noviembre y la Ciudad de Buenos Aires ha programado numerosos eventos para celebrarlo. Participarán más de 500 artistas intérpretes de todos los géneros musicales en shows y festivales llevados a cabo en teatros, avenidas, museos y espacios al aire libre.

Esta fecha se celebra en conmemoración a la muerte de Santa Cecilia, a quien el papa Gregorio XIII nombró como patrona de la música y los músicos. Tanto en su boda como su martirio, la Santa mantuvo la música y el canto espiritual en su corazón.

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Sábado 21 de noviembre: rock, chamamé y música clásica

•El Jardín Suena: Rocco Posca es una de las voces de la nueva generación del rock alternativo argentino y presentará una propuesta que combina sensibilidad y experimentación sonora hoy sábado a las 17 en el Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291). Actividad incluida con la entrada al museo.

| Crédito: CeDoc Perfil

•Super Ratones 40 años: presentarán Camouflage, su nuevo disco de rarezas y versiones inéditas en un recorrido que irá por las canciones de siempre y los nuevos clásicos. Hoy a las 21 en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1). Entrada con reserva previa: https://usinadelarte.ar/. •Orquesta Filarmónica de Buenos Aires: bajo la dirección de Elias Grandy y con Frank Peter Zimmermann como solista, interpretará el Concierto para violín y orquesta de William Walton y la suite Lemminkäinen de Jean Sibelius. Hoy, sábado, a las 20 y mañana a las 17 en el Teatro Colón (Cerrito 628). Entradas en www.teatrocolon.org.ar. •Chamamé: el cantante y compositor goyano Agustín Macías y el acordeonista Javier Acevedo harán música del litoral, con espíritu festivalero y alegre, a puro chamamé. Hoy a las 19 en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo). Entrada por orden de llegada. Se suspende por lluvia.

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•Música Clásica: Speculum recuperará el espíritu de la época a través de obras de compositores admirados por Charles Burney, gran cronista musical del siglo XVIII, en una formación de cámara característica de las cortes ilustradas. Hoy a las 19 en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). Entrada por orden de llegada.

Domingo 22 de noviembre: coro, tango, jazz y folklore

•Coro de Niños del Teatro Colón: interpretará obras de Carlos Guastavino, Benjamin Britten, Lajos Bárdos, Hiroshi Ishimaru, María Elena Walsh, Emilio Dublanc, Ángel Lasala, Émile Jaques-Dalcroze y Nils Henrik Asheim. Se hará a las 11.30 en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1). Las entradas se retiran desde las 11 en la Usina. •Festival de Tango Urchasdonía: el festival de tango independiente de Villa Urquiza, Parque Chas, Villa Pueyrredón y Agronomía cumple su primera década. Empieza mañana, domingo, a las 20 en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). Entradas en https://cc25.org/eventos/festival-de-tango-urchasdonia/. •Latin Jazz: con Guido Martínez en bajo, composición y dirección, el grupo desplegará un sonido potente, marcado por la energía rítmica del jazz latino y el diálogo entre los instrumentos. Mañana a las 19 en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo). Entrada por orden de llegada hasta completar la capacidad del anfiteatro. Se suspende por lluvia.

Así fue el despliegue musical que acompañó al papa León XIV en la misa de Palermo: 150 voces y más de 70 instrumentos en escena

•Música en la Feria de Mataderos: la tradicional Feria de Mataderos tendrá una programación especial con música y danzas folklóricas en el escenario. Mañana de 11 a 19 se presentarán Vanina Rivarola, Florencia Rupayán, David Robles, La Bancada, Raíces Criollas y el Grupo de Danzas Folklóricas Senderos de Mi Patria. En Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales. •La milonga del CC25: todos los domingos tiene lugar este encuentro a puro tango en la Sala Redonda, organizado por Julio Duplaá y musicalizado por Pablo Nieto. Mañana de 19 a 22, en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). Las entradas se retiran media hora antes en la boletería. •Antidomingo de cámara: estudiantes de la cátedra de Música de Cámara del Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla presentarán obras de Isabella Leonarda, Guastavino y Piazzolla, entre otros. La propuesta pone en primer plano el diálogo musical y el trabajo colectivo. Mañana a las 19 en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). Entrada por orden de llegada. •Vinilos en el Café Rivas: el bar notable festejará un nuevo aniversario de su reapertura con música en vinilos y DJ a partir de las 12, y un brindis aniversario junto a San Telmo Se Copa a las 16. Dirección: Estados Unidos 302, San Telmo.

Lunes 23 de noviembre: bandas militares, rock y folklore

•Viva Avenida de Mayo: más de 500 músicos celebran el Día de la Música de 18 a 22 en la histórica Avenida de Mayo, entre Sáenz Peña y Lima, que se convertirá en un escenario a cielo abierto para recibir a vecinos, visitantes y turistas con una jornada cultural imperdible. La Asociación Civil Amigos de Avenida de Mayo y el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad invitan a disfrutar de una jornada cultural que reunirá a siete bandas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, espectáculos en vivo, exposición de vehículos históricos y propuestas gastronómicas. Habrá tango, rock, folklore y cumbia.

Margarita y una convocatoria multitudinaria en el DOT, entre canciones y emoción

•Peña en el Salón Mayor: La Boca se convertirá en punto de encuentro para disfrutar del folklore y la danza. Rocío Ábalos será la DJ y musicalizará la jornada, mientras que Eliana Rizzonelli y Fernando Aranda Martínez invitarán al público a sumarse a las clases de baile y Quimera traerá su música en vivo. El lunes de 14 a 20, en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1).

JSM