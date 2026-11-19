Don Omar volverá a la Argentina el sábado 23 de octubre de 2027 con un recital en el estadio Vélez Sarsfield, en el barrio porteño de Liniers. El concierto será la segunda parada latinoamericana de The Last King World Tour, una gira que prevé 18 presentaciones en 13 países entre octubre y noviembre del próximo año. La preventa para el show de Buenos Aires se habilitó este jueves 19 de noviembre de 2026 a las 10.

La La Love You aterrizó en Buenos Aires con su Tour Intergaláctico: “Hemos cumplido sueños que ni siquiera sabíamos que teníamos”

Más de dos millones de personas se registraron para acceder a la preventa en América Latina, según el comunicado de la gira. La cifra corresponde a los inscriptos de toda la región. «Sé cuánto han esperado por este momento. Créanme, yo también. El 2027 es nuestro», escribió el cantante puertorriqueño en sus redes sociales al anunciar la apertura de la venta anticipada.

Don Omar en Argentina 2027: cómo acceder a la preventa

La primera instancia de venta está destinada a los fans que se registraron previamente en la página de Don Omar. Para acceder a la compra, deben seleccionar Buenos Aires en la página oficial de la preventa e ingresar el código enviado al correo electrónico que usaron para inscribirse. La ticketera del show argentino es All Access.

Don Omar recorrerá 13 países de Latinoamérica.

La preventa se programó para las 10 de la mañana en el horario local de cada mercado. Paraguay tiene un calendario distinto: aunque Asunción será la primera ciudad en recibir la gira, allí la venta anticipada está prevista para el 2 de diciembre de 2026.

Cuánto salen las entradas para Don Omar en Vélez

Las entradas para ver a Don Omar en Vélez arrancan en $95.000 para Campo General, mientras que Campo Delantero cuesta $210.000. Para quienes prefieran la tribuna, las plateas altas Norte y Sur, sin numerar, salen $150.000. Las plateas Norte y Sur cuestan $180.000 y las preferenciales de ambos sectores, $230.000. A todos los precios se les suma el cargo por servicio.

El recital será el 23 de octubre de 2027 en Vélez.

La opción más cara es The Kingdom VIP, que cuesta $1.000.000 más cargo por servicio. El paquete incluye ingreso anticipado al estadio, acceso al Kingdom VIP Lounge y una entrada sin numerar para un sector junto a la pasarela central. También trae un kit con un CD, un póster, una remera oficial de la gira y una bolsa de tela.

Romeo Santos y Prince Royce convirtieron Vélez en una pista de bachata: del coqueteo con el público al duelo de canciones

A qué hora es la transmisión en vivo de Don Omar

El artista anunció una transmisión en vivo para este jueves 19 de noviembre con motivo del inicio de la preventa. La cita está prevista para las 20 horas de Argentina, equivalentes a las 18 de la costa este de Estados Unidos. El encuentro se anunció como parte de la presentación de su regreso a los escenarios latinoamericanos.

Qué se sabe del show de Don Omar en Buenos Aires

La fecha argentina estará a cargo de Dale Play Live y se realizará en el estadio José Amalfitani, ubicado en avenida Juan B. Justo 9200. El anuncio presenta el espectáculo como un repaso por la trayectoria de Don Omar, una de las figuras de la expansión internacional del reggaetón, con clásicos como «Dile», «Pobre Diabla» y «Danza Kuduro». El repertorio de Vélez todavía no fue detallado en el anuncio.