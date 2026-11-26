La Ciudad de Buenos Aires tendrá cinco jornadas dedicadas al cine de la región con la realización de la 7.ª Semana de Cine Latinoamericano, que se desarrollará del 2 al 6 de diciembre de 2026. El encuentro reunirá cortometrajes, largometrajes, películas contemporáneas y obras fundamentales de distintas cinematografías latinoamericanas, con funciones en Cine Arte Cacodelphia, Cineclub Florida, Arthaus y el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken.

La programación propone recorridos temáticos por las identidades, los territorios y los futuros posibles, además de una selección destinada a las infancias. Entre los títulos destacados figuran Pedro en el país, de María Alché y Benjamín Naishtat; La corazonada, del chileno Diego Soto; Rodrigo D: No futuro, de Víctor Gaviria; y Los días libres, de Lucila Mariani.

La Semana busca promover la circulación de películas latinoamericanas y generar espacios de encuentro entre realizadores, espectadores y trabajadores del sector audiovisual.

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Para el cierre el Museo del Cine proyectará en copia en 35 mm Güemes, la tierra en armas, de Leopoldo Torre Nilsson. La película trata sobre la vida del general Martín Miguel de Güemes, protagonista de la guerra gaucha contra las invasiones realistas en Salta entre 1814 y 1821 y culmina con su emboscada y muerte en 1821. Este filme además cuenta con la actuación de Mercedes Sosa en el papel de Juana Azurduy.

Semana de Cine Latinoamericano 2026: programación día por día

Miércoles 2 de diciembre

20 h · CINE ARTE CACODELPHIA

FUNCIÓN INAUGURAL - CORTOS I: IDENTIDADES

Una selección de cortometrajes que exploran las identidades, la memoria y los vínculos. Historias personales que construyen una mirada sensible sobre su forma de habitar el mundo.

•Un departamento como el mío pero con otra gente - Juan Nasra (Argentina) •El lugar que alguna vez ocupamos en el espacio - Juliana Schwindt (Argentina) •Lo que queda del mar - Camila Adaro Liloff (Argentina) •Príncipe Namuncurá - Juliana Soria (Argentina) •Zamana - Marianela Siccardi (Argentina) •Bolero Rojo - Ángel Molina (Paraguay) •Puedo regresar fácilmente al pasado, pero ya no hay nadie ahí - Natalia Sánchez Pennington (Guatemala) •O lago cinza e cego - Pedro Geraldo (Brasil)

Jueves 3 de diciembre

19 h · CINECLUB FLORIDA

CORTOS II: TERRITORIOS

Una selección de cortometrajes que recorren distintas geografías, historias y realidades de América Latina. Miradas sobre los territorios, sus transformaciones y las comunidades que los construyen.

•Voltamos a apresentar: O popular Gil Gomes - Ariel Serrão y Tainá Lima (Brasil) •Te seguimos buscando - Diego Andrés Murillo (Venezuela) •En otra palestina - Yaela Gottlieb Ramírez (Perú) •Sukua - Omar Ospina Giraldo (Colombia) •El canto de los pájaros - Sebastián Zanzottera (Argentina)

21 h · CINECLUB FLORIDA

La corazonada - 78 min - Diego Soto · Chile, 2025

Nieves administra un balneario junto a su hijo. Un verano, un motociclista se enamora de ella, pero el romance parece condenado al fracaso. Todo cambia con la llegada de una cineasta que decide incluirlos a ambos en su nueva película. Cuando se conviertan en actores, los límites entre la ficción y los sentimientos comenzarán a desdibujarse.

Viernes 4 de diciembre

20 h · ARTHAUS

CORTOS III: DISTOPÍA

Una selección de cortometrajes que imaginan futuros posibles, exploran mundos extraños y ponen en tensión nuestra relación con el presente. Universos atravesados por lo fantástico y las incertidumbres de nuestro tiempo.

•Criaturas - Iris Kaufman (Argentina) •Monstruo Madre - María Canale (Argentina) •Hacker Leonilia - Gustavo Fontele Dourado (Brasil) •Las fuerzas extrañas - Santiago Charriere (Argentina) •Por la gaseosa - Emiliano Goyeneche (Argentina)

21 h · ARTHAUS

Pedro en el país - 61 min - María Alché y Benjamín Naishtat · Argentina, 2026.

En 1955, cuando apenas llevaban semanas enamorados, John William Cooke y Alicia Eguren son encarcelados en distintos puntos de la Argentina. Durante meses, a través de cartas, se prometen una vida de compromiso y aventuras, sostenida por un amor sin medida. En varias de esas cartas aparece Pedro, el hijo de Alicia, a quien Cooke asumirá como propio y que deberá, aun siendo un niño, incorporarse a la peculiar familia y al compromiso revolucionario que la atraviesa.

Hoy, en la Villa Olímpica de la Ciudad de México, Pedro Catella lleva una vida serena y meditabunda. Desde sus recuerdos y palabras, reconstruye un mosaico histórico que nos acerca a la convulsionada segunda mitad del siglo XX latinoamericano y que, quizás, arroja luz sobre algunas de las fisuras desde las cuales podemos imaginar el presente.

Sábado 5 de diciembre

16 h · MUSEO DEL CINE PABLO DUCRÓS HICKEN · FUNCIÓN GRATUITA

5.º FESTIVALITO DE CINE PARA INFANCIAS

PROGRAMA I

Un recorrido por historias que invitan a reconocer y expresar lo que sentimos, poner en palabras aquello que nos sucede y descubrir distintas maneras de afrontar situaciones difíciles. A través de personajes y aventuras, los cortometrajes abren preguntas sobre los vínculos, la amistad, la convivencia, la empatía y el respeto por los demás.

•La hora de la siesta - Almendra Groppo Trupia (Argentina) •Celina - Angela Jannet Castañeda Arizaga (México) •Estoy aquí - Andrea Orozco Dueñas (México) •Invisible - Lucio Álvarez (Argentina) •Kika no fue invitada - Juraci Oliveira Campos Júnior (Brasil) •Tokiori - Nino Vispo (Argentina) •Una aventura monstruosa en la escuela - Lucio Álvarez (Argentina) •La gran hazaña - Luber Yesid Zúñiga Ordóñez (Colombia)

18 h · MUSEO DEL CINE PABLO DUCRÓS HICKEN · FUNCIÓN GRATUITA

Rodrigo D: No futuro - 93 min - Víctor Gaviria · Colombia, 1990.

Rodrigo todavía no tiene veinte años. Desde la ventana de un edificio del centro de Medellín, contempla una ciudad que lo oprime, lo margina y parece no ofrecerle ninguna salida. Está a punto de saltar. En ese instante, el tiempo se detiene y su vida, junto con el mundo que lo rodea, se despliega ante nosotros. Una obra fundamental del cine colombiano que retrata a una generación atravesada por la violencia, la marginalidad y la incertidumbre.

21 h · ARTHAUS

FUNCIÓN DE CLAUSURA

Los días libres - 83 min -Lucila Mariani · Argentina, 2026.

En un futuro cercano, durante unas vacaciones de verano interminables y ante la inminente llegada de un eclipse solar, Bego, de 12 años, intenta encontrar su lugar en la familia y entre las chicas de su edad. Mientras la luna parece eclipsar a los animales y las personas que la rodean, Bego conoce a REN__, una amiga virtual. A través de ella descubre el shifting, una práctica mediante la cual los adolescentes creen poder acceder a otras realidades a través de los sueños lúcidos.

Domingo 6 de diciembre

16 h · MUSEO DEL CINE PABLO DUCRÓS HICKEN · FUNCIÓN GRATUITA

5.º FESTIVALITO DE CINE PARA INFANCIAS

PROGRAMA II

Una selección de cortometrajes que propone descubrir nuestra relación con la naturaleza y el entorno que habitamos. Historias que invitan a reflexionar sobre el cuidado del ambiente, la biodiversidad y nuestra responsabilidad colectiva en la construcción de un mundo más sostenible.

•El gran atleta - Emilio Zapata, Nicole Camila Zelaya y Melina Andrada (Argentina) •Saudade - Mercedes Neumann (Argentina) •Clo - Delfina Isla, Melina Isla y Rocío Magalí Moya (Argentina) •Fuera del agua - María Angélica Paredes Vargas (Argentina) •Estrelladas - Cynthia Cerrano (Argentina) •Bloom - Rocío Belén Casal (Argentina) •Juana y la chacarera de la vinchuca - Juan Manuel Costa y Agustín Touriño (Argentina) •Mundoscópico: Figusitosis - Ana Martín (Argentina) •La basura en su lugar - Carolina Feity (Argentina) •¿Esto fue un sueño? - Paola Devatale (Argentina) •Tuktu, padre maíz - Mauricio Prieto (Colombia)

18 h · MUSEO DEL CINE PABLO DUCRÓS HICKEN · FUNCIÓN GRATUITA en 35 mm.

Güemes, la tierra en armas - 140 minutos.

cp/ML