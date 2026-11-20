La música de Pink Floyd vuelve a cobrar vida en Buenos Aires, pero lejos del formato de recital tradicional: este sábado 21 y el próximo 28 de noviembre, el histórico Palacio de la Reconquista abrirá sus puertas para recibir a Shine On Experience, una puesta inmersiva que cruza sonido envolvente, arte visual y vanguardia tecnológica. Bajo el título Echoes in the Round (An Immersive Masterpiece Experience), la propuesta promete un recorrido sensorial por discos fundamentales como The Dark Side of the Moon y Wish You Were Here, con el atractivo extra de contar en el escenario con Durga McBroom, la icónica vocalista que acompañó a la banda británica en sus giras mundiales entre 1987 y 1994.

En la antesala de estas dos únicas funciones en la Ciudad, la artista nacida en Los Ángeles brindó una entrevista exclusiva a PERFIL para palpitar su regreso a los escenarios porteños, recordar sus años de gira junto a los músicos británicos y adelantar cómo será este reencuentro íntimo con el público argentino.

| Crédito: Prensa Shine On

"Después de la muerte de mi marido, entendí que podía llegar a notas que desconocía", confesó McBroom a PERFIL. "The Great Gig in the Sky habla sobre la muerte, e interpretarla pensando en él luego que se fuera, me dio mucha más fuerza para cantar. Todo eso se vuelca en la voz", explicó. Entre comentarios profundos, algunos chistes distendidos y una breve interpretación mano a mano de Nina Simone, la corista mantuvo 20 minutos de charla con este medio.

"Nunca toqué en un lugar como en el que vamos a estar en los shows de Buenos Aires. Esa estructura antigua combinada con tecnología hace que la experiencia sea mágica. Si tuviera que decir qué pueden esperar los shows... les diría que van a verse completamente inmersos en la música de Pink Floyd. Todas las sensaciones van a estar a la orden del día", contó, entusiasmada.

Lejos de funcionar como una banda tributo convencional, el espectáculo creado y producido por Gastón Álvarez apuesta a un cruce multidisciplinario donde la arquitectura clásica del edificio ubicado en Reconquista 46 se mezcla de manera directa con tecnología de última generación. Durante toda la función, los espectadores quedan inmersos en una atmósfera sofisticada diseñada junto a A+V Tech, socio estratégico y coproductor del evento que aporta equipamiento técnico de estándar internacional para envolver la sala con sonido espacial, juegos de lásers y efectos lumínicos.

| Crédito: Prensa Shine On

La experiencia se completa con una curaduría visual pensada para apelar tanto a los fanáticos históricos de la banda como a quienes buscan una salida cultural distinta en la agenda porteña. Además de la interpretación en vivo de los grandes clásicos a cargo de más de once músicos en escena, la puesta incorpora proyecciones de mapping sobre la estructura del palacio, fotografías de archivo y recuerdos que forman parte del universo estético y cultural de Pink Floyd.

| Crédito: Prensa Shine On

Detrás de esta apuesta se encuentra el sello de Shine On, que logró consolidarse en la escena de Buenos Aires llevando propuestas artísticas de alto impacto a locaciones patrimoniales e históricas. Al elegir un espacio emblemático del centro porteño en lugar de un estadio o una sala de conciertos tradicional, el ciclo busca romper la distancia habitual entre el escenario y la platea para transformar cada función en una vivencia sensorial irrepetible.

Pink Floyd lanza un documental en el marco de los festejos por los 50 años de “The dark side of the moon”

La huella de Durga McBroom y los detalles para asistir

La participación de McBroom como invitada especial le otorga al espectáculo un vínculo directo con la historia viva de la banda inglesa. Oriunda de Los Ángeles, la cantante fue una pieza clave en las recordadas giras internacionales de Pink Floyd entre fines de los años 80 y mediados de los 90, aportando su potencia vocal en algunos de los tramos más emblemáticos de su repertorio en vivo.

| Crédito: Prensa Shine On

Más allá de su capítulo junto al grupo británico, McBroom construyó una carrera multifacética que abarca distintos géneros y disciplinas artísticas. Como vocalista de la agrupación de música house Blue Pearl alcanzó repercusión internacional gracias al hit "Naked in the Rain", mientras que junto a su hermana Lorelei dio vida al dúo The McBroom Sisters, proyecto con el que editó el álbum debut Black Floyd.

| Crédito: Prensa Shine On

Su recorrido incluye además trabajos en cine y danza (destacándose su participación en la película Flashdance) y colaboraciones en estudio y escenarios con figuras de la talla de Billy Idol, Kate Bush, Brian Wilson, Bryan Ferry, Carole King, Boy George, Nina Hagen, Michael Bolton, Marianne Faithfull, Dave Wakeling y Fishbone.

Quienes quieran vivir esta doble cita en el Palacio de la Reconquista (Reconquista 46, Ciudad de Buenos Aires) todavía pueden conseguir sus localidades para cualquiera de las dos funciones, programadas para este sábado 21 y el sábado 28 de noviembre. Las entradas se encuentran a la venta a través de la plataforma Ticketek (con el beneficio de hasta seis cuotas sin interés con tarjetas BBVA), mientras que todas las novedades del ciclo pueden seguirse en su cuenta oficial de Instagram y en el sitio web. Para consultas e información general, se puede contactar a la organización mediante el correo [email protected] o a través del sitio web oficial https://www.shineon.com.ar/





TC/ML