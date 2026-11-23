La memoria de la Guerra de Malvinas volvió a ocupar el escenario porteño con el regreso de "Campo Minado", la reconocida obra escrita y dirigida por Lola Arias. A diez años de su estreno original, la pieza tuvo una primera función a sala llena en el Teatro Coliseo y abrió un ciclo de nueve presentaciones que reúne nuevamente a veteranos argentinos y británicos para compartir sus experiencias del conflicto y de la vida después de la guerra.

La creación teatral propone un encuentro entre quienes estuvieron en lados opuestos del campo de batalla y hoy reconstruyen sus recuerdos desde una experiencia común. A través de sus testimonios, la obra explora las marcas que dejó el conflicto, el paso del tiempo y las distintas formas de construir una memoria colectiva.

Campo Minado | Crédito: Pigu Gómez

En "Campo Minado", el escenario se transforma en un set de filmación que funciona como una máquina del tiempo. Desde allí, los veteranos reconstruyen episodios de la guerra y de sus vidas durante la posguerra, mientras las imágenes de archivo, las proyecciones audiovisuales y la música interpretada en vivo acompañan sus relatos.

La puesta combina testimonios personales con recursos teatrales y documentales. Cada historia aporta una perspectiva sobre lo vivido y permite observar cómo los recuerdos individuales se vinculan con una experiencia histórica que continúa generando preguntas.

Campo Minado | Crédito: Pigu Gómez

La obra propone un recorrido por las consecuencias de la guerra y por las maneras en que sus protagonistas elaboraron lo ocurrido. En escena, las memorias argentinas y británicas dialogan a través de relatos que atraviesan el conflicto, la supervivencia, las pérdidas y la reconstrucción de la vida cotidiana.

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"Muchas veces las personas me preguntan si no tengo miedo de retraumatizar haciéndoles reconstruir un recuerdo doloroso de la guerra o de la cárcel o de la dictadura. La verdad que no y a lo largo del tiempo además trabajé en colaboración con psiquiatras, psicólogos, terapeutas de todo tipo, trabajadores sociales o gente que se dedica a personas en situaciones o de trauma o de mucha vulnerabilidad. La experiencia me enseñó que justamente el trabajo que hago, hace que el dolor se transforme en arte", había compartido Lola Arias en una entrevista con Ana Seoane para PERFIL.

Campo Minado | Crédito: Pigu Gómez

"El tema de Malvinas siempre fue un campo minado y candente, una herida abierta. El que haya aparecido en el mundial es simplemente una nueva manifestación de una herida que existe", sumaba la dramaturga en esa misma conversación.

En la obra hay lugar también para el humor, la diversión, la ternura. Allí el público es testigo de las diferentes campanas, de la crueldad e irracionalidad de la guerra. En uno de los diálogos, uno de los británicos le dice al argentino: "Para ustedes la derrota significó el principio del fin de la dictadura y para nosotros el comienzo de lo peor del tatcherismo". Una de las líneas que evidencian lo ambiguo que es ganar o perder y sus consecuencias.

Diez años de recorrido internacional

Desde su estreno en Inglaterra, en mayo de 2016, "Campo Minado" se presentó en distintos escenarios internacionales y recibió el reconocimiento de la crítica y el público. La obra recorrió países como Estados Unidos, España, Portugal, Escocia, México, Brasil, Suiza, Lituania y Bélgica, además de sus temporadas en Argentina.

Campo Minado

El proyecto cuenta desde sus comienzos con el acompañamiento del British Council, institución que respaldó su desarrollo y su trayectoria internacional.

La nueva temporada porteña está a cargo de DG Experience y forma parte de un ciclo de nueve funciones en el Teatro Coliseo. La primera presentación contó con la presencia de invitados del ámbito artístico y cultural, entre ellos Nancy Dupláa, Pablo Echarri, Florencia Raggi, Vanesa González, Federico D’Elía junto a Débora Cosovschi, César Bordón, Fernando Bravo y Daniel Grinbank, productor de la obra, junto a Andrea Pietra.

Campo Minado en el Teatro Coliseo: fechas y entradas

La obra de Lola Arias continuará en cartel durante los últimos días de noviembre, con funciones a las 20.