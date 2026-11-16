La cadena del girasol argentino atraviesa un período de fuerte expansión, con un crecimiento interanual del 82% en el valor de sus exportaciones durante enero-septiembre y ventas al exterior superiores a los 3.026 millones de dólares. Sin embargo, las perspectivas internacionales, los problemas climáticos y las proyecciones de producción plantean nuevos desafíos para el sector. El asesor económico de ASAGIR, Jorge Ingaramo, analizó el escenario en diálogo con Canal E.

El especialista también se refirió a las modificaciones en las estimaciones de producción de Rusia y Argentina, la situación del mercado mundial de aceites y el avance de la siembra en territorio bonaerense. Además, anticipó su proyección para la inflación y cuestionó el alcance de la política monetaria para reducir los precios de los servicios y los regulados.

Las exportaciones de girasol crecieron un 82% y superaron los US$ 3.000 millones

El complejo girasolero argentino consolidó su crecimiento y aumentó significativamente su participación en el comercio exterior. Según los datos presentados por Ingaramo, las exportaciones registraron una suba del 82% en dólares durante los primeros nueve meses del año, en comparación con el mismo período del año anterior.

En total, las ventas al mundo superaron los 3.026 millones de dólares y representaron más del 7% de las exportaciones del complejo agroindustrial argentino. El crecimiento resulta significativo si se considera que dos años atrás la participación del girasol se ubicaba en torno al 2,5%.

"No para de crecer", resumió el asesor económico de ASAGIR, quien también destacó el dinamismo de la comercialización y las ventas de los productores.

En cuanto a la actividad industrial, señaló que el crecimiento de la molienda se moderó respecto de los registros de marzo, cuando el girasol tenía una participación mucho más importante entre las oleaginosas procesadas. Actualmente, el incremento se ubica en torno al 22%, mientras que las ventas de los productores también muestran una evolución favorable.

De acuerdo con las cifras mencionadas por Ingaramo, ya se comercializaron más de 5,5 millones de toneladas correspondientes a cosechas anteriores y cerca de 950.000 toneladas de la nueva campaña. Las ventas de la producción vieja muestran un crecimiento interanual del 41%.

El mercado mundial de aceites enfrenta una menor disponibilidad de girasol

Uno de los factores que puede influir en los precios internacionales es la situación de la oferta mundial de aceites vegetales. Ingaramo explicó que el último informe del organismo internacional mencionado durante la entrevista incorporó modificaciones importantes en las estimaciones de producción de girasol.

En el caso de Rusia, la proyección se redujo en 600.000 toneladas, lo que implica una disminución superior a las 300.000 toneladas de aceite disponible para exportación. Para Argentina, la estimación también fue corregida a la baja: pasó de 8 a 7,8 millones de toneladas de producción.

El escenario se suma a las dificultades que enfrenta el mercado del aceite de palma. Ingaramo recordó que Indonesia reduciría sus exportaciones en aproximadamente 2,2 millones de toneladas, un dato relevante porque ese producto representa el 48% del comercio mundial de aceites vegetales.

Por su parte, el aceite de girasol ocupa el segundo lugar entre los más comercializados internacionalmente, con una participación del 18%. La combinación de una menor oferta y un consumo en crecimiento genera un escenario de mayor presión sobre los precios.

"El mercado de los aceites empieza a estar bien tirante", advirtió el economista. También señaló que la producción mundial apenas aumentaría un 1%, mientras que el consumo crecería un 2,8% y los stocks se reducirían un 2,7%, debilitando la relación entre existencias y consumo.

La guerra entre Rusia y Ucrania y la volatilidad de los precios internacionales

Ingaramo también se refirió a la incertidumbre geopolítica y su impacto sobre el comercio internacional. Las negociaciones entre Rusia y Ucrania, con la intermediación de Estados Unidos, todavía no permiten anticipar cómo evolucionará el conflicto ni cuáles serán sus consecuencias sobre la logística y los mercados agrícolas.

El especialista mencionó los ataques contra instalaciones portuarias rusas y las dificultades que persisten para normalizar las operaciones comerciales. En ese contexto, explicó que las cotizaciones internacionales atravesaron jornadas de fuertes movimientos, con cambios en las expectativas de subas y bajas.

También relacionó la evolución del petróleo con las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de no continuar con las guerras. Según indicó, el precio de referencia que había incluido en su informe, de 1.470 dólares, ya había retrocedido alrededor de 40 dólares.

Para el economista, la incertidumbre internacional dificulta la elaboración de pronósticos precisos. La evolución de los conflictos y las decisiones de las principales potencias seguirán siendo factores determinantes para el mercado de commodities.

El avance de la siembra de girasol y la preocupación por el clima en Buenos Aires

En el plano local, la siembra de girasol mostraba un avance del 75% a mediados de noviembre, según los datos que manejaba ASAGIR. Todavía restaba completar una parte importante de la superficie correspondiente al sudeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, dos regiones centrales para la producción del cultivo.

Uno de los puntos de atención está puesto en el oeste bonaerense, donde las condiciones climáticas generaron preocupación. Sin embargo, Ingaramo consideró que el impacto sobre la campaña podría ser limitado, teniendo en cuenta que una parte importante de la implantación ya estaba realizada.

El asesor estimó que el avance podría acercarse al 85% con la publicación del siguiente informe de la Bolsa. En ese momento quedarían pendientes aproximadamente entre 400.000 y 500.000 hectáreas.

También remarcó que el 15 de noviembre representa una fecha clave para la siembra en el sur de Buenos Aires. A partir de ese momento, las implantaciones tardías enfrentan mayores riesgos por la menor cantidad de días de radiación solar disponibles durante el desarrollo del cultivo.

"El girasol es aceite, y el aceite es luz solar", sintetizó Ingaramo para explicar la importancia de las condiciones de luminosidad en el rendimiento final. De todos modos, pidió cautela frente a las proyecciones climáticas y consideró prematuro tomar decisiones definitivas sobre el impacto de las lluvias.

Jorge Ingaramo anticipó una inflación del 1,9% y cuestionó el alcance de la política monetaria

Sobre el escenario económico argentino, el asesor de ASAGIR también anticipó su estimación para el índice de inflación que debía publicar el INDEC. Su proyección se ubicó en torno al 1,9%, un nivel que, según consideró, muestra cierta estabilización.

Ingaramo vinculó ese comportamiento con las dificultades para reducir los precios de los servicios públicos y otros componentes regulados mediante herramientas monetarias. En ese sentido, mencionó la decisión del Gobierno de no modificar durante noviembre determinados precios de los servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El economista también cuestionó la idea de que una menor cantidad de pesos en circulación alcance para llevar la inflación a niveles considerablemente inferiores. "El hecho de que haya muy poco dinero, pesos, circulando en Argentina, tiene escaso impacto sobre ese nivel del 1,9. No nos lleva del 1,9 al 0,5 como desearía el Gobierno", sostuvo.