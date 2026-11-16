La cosecha de trigo avanza en Argentina con resultados alentadores en materia de rindes, pero con una preocupación creciente por la calidad del grano: los bajos niveles de proteína podrían complicar su comercialización y reducir el valor que reciben los productores. El analista y consultor del mercado de granos Germán Iturriza advirtió sobre este escenario durante una entrevista con Canal E y explicó por qué será fundamental analizar cada lote antes de entregar la producción.

En diálogo con el programa, Iturriza también repasó el panorama del girasol y la soja, las perspectivas de los mercados internacionales y el impacto de las condiciones climáticas sobre la región central del país. Además, alertó sobre las lluvias previstas en las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay y señaló que la situación hídrica podría extenderse durante los próximos meses.

La cosecha de trigo avanza con buenos rindes, pero preocupa la baja proteína

El trigo se convirtió en el principal protagonista del mercado agrícola durante noviembre y los primeros días de diciembre. Según explicó Iturriza, la cosecha ya comenzó en las provincias del norte y avanza progresivamente hacia el centro del país, con los primeros lotes trillados también en Entre Ríos.

En una primera evaluación de los resultados, el analista destacó que los rindes están mostrando un comportamiento favorable. A partir de una encuesta realizada entre productores y distintos actores del sector, encontró que una proporción importante de las respuestas ubicaba los resultados en línea con las expectativas o por encima de ellas.

Sin embargo, el principal problema apareció al analizar la calidad del cereal. "Lo que comentaron sobre calidad, proteína baja, proteína baja, hay gente que le dio siete, ocho por ciento de proteína", advirtió Iturriza, al remarcar que esa característica tiene consecuencias económicas directas para el productor.

El especialista también mencionó inconvenientes vinculados con la presencia de panza blanca y algunos problemas de fusarium. Entre los factores que podrían haber influido señaló la baja radiación solar y los excesos de precipitaciones registrados durante determinadas etapas del ciclo del cultivo.

Por qué la baja proteína puede complicar las exportaciones de trigo argentino

La preocupación por la calidad del trigo no es menor si se tiene en cuenta el mercado internacional. Iturriza recordó que durante la campaña anterior Argentina alcanzó una producción de 28 millones de toneladas, aunque con una calidad que calificó como muy mala y que tuvo repercusiones en la comercialización.

El problema es que los compradores internacionales necesitan determinados estándares para utilizar el cereal en la elaboración de harina y pan. Como referencia, el analista mencionó que el trigo de la región del Mar Negro presenta niveles de proteína de entre 11,5% y 12%, muy superiores a los valores de entre 8% y 9% que podrían aparecer en parte de la producción argentina.

Esta diferencia también podría afectar las posibilidades de ampliar las exportaciones hacia Brasil, un mercado que compra trigo principalmente para la industria panadera. Según explicó Iturriza, los molinos brasileños necesitan determinadas condiciones de calidad y no necesariamente aceptarán un cereal con bajos niveles de proteína y gluten al mismo precio.

"Si esta proteína se hace general, pida precio y eso al productor le va a doler", advirtió. En ese escenario, los exportadores podrían encontrar dificultades al recibir partidas que no alcancen los parámetros necesarios para determinados destinos comerciales.

Por ese motivo, el consultor recomendó que los productores vuelvan a evaluar la calidad de cada lote antes de entregar la mercadería. "Tómense un tiempo más porque puede valer mucha plata hoy tener proteína y gluten en Argentina", remarcó.

Girasol y soja: las perspectivas del mercado internacional

En relación con el girasol, Iturriza se refirió a las noticias sobre la interrupción de actividades en una empresa procesadora de Ucrania, luego de una serie de ataques. Según la información que mencionó, el grupo empresario habría cerrado sus plantas de procesamiento durante la última semana.

El analista explicó que cualquier interrupción de esa magnitud podría tener consecuencias sobre el mercado mundial, debido al peso de Rusia y Ucrania en el comercio internacional de aceite de girasol. Ambos países exportan conjuntamente alrededor de 10 millones de toneladas sobre un total mundial de 16 millones.

Sin embargo, señaló que el impacto todavía no se había reflejado en los precios. En paralelo, destacó que Argentina se encamina hacia otra campaña récord de girasol, con una evolución favorable de la siembra en el sur y algunos lotes del norte que comienzan a entrar en etapas de definición.

Respecto de la soja, indicó que los precios habían registrado una recuperación cercana al 3% después de un informe del USDA. También mencionó la presión de la cosecha estadounidense, que se encontraba próxima al 90% de avance, y las compras de China en ese mercado.

De cara a los próximos meses, consideró que la evolución de la producción brasileña será otro factor determinante. En particular, señaló que existe preocupación por la posibilidad de lluvias inferiores a lo normal en Mato Grosso, aunque aclaró que ese escenario todavía debía confirmarse.

La cumbre entre Estados Unidos, China y Rusia y el futuro del mercado energético

Durante la entrevista, Iturriza también se refirió al encuentro previsto para el 19 de noviembre en Shenzhen, China, entre los principales líderes de Estados Unidos, Rusia y el país asiático. Para el analista, la reunión tendrá implicancias que exceden los temas incluidos formalmente en la agenda.

Entre los asuntos previstos mencionó el estrecho de Ormuz y los tratados de proliferación nuclear, en un contexto marcado por las tensiones internacionales. También consideró que habrá negociaciones informales vinculadas con los intereses estratégicos de cada país.

En su interpretación, Xi Jinping tendrá un papel central en la discusión sobre el orden internacional y la posición de China frente a las otras potencias. Entre los puntos que podrían influir en las negociaciones mencionó la moneda utilizada para comercializar petróleo y el futuro de los conflictos vinculados con el suministro energético.

Iturriza también relacionó el escenario petrolero con las dificultades económicas de China y el aumento del precio del crudo, que pasó de alrededor de 60 a 90 dólares. "Son momentos claves, son momentos históricos, claves que van a quedar para la posteridad", sostuvo.

Alerta por las lluvias y la situación de las cuencas del Paraná y Uruguay

Otro de los temas centrales fue el panorama climático para la región central de Argentina. Iturriza anticipó una semana de inestabilidad, con tormentas en el sur de Córdoba, el sur de San Luis, el norte de La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires.

Según detalló, lunes y martes podían registrar precipitaciones intensas en sectores puntuales, mientras que miércoles y jueves presentarían condiciones algo más tranquilas. Sin embargo, advirtió sobre la posibilidad de un nuevo evento de lluvias de magnitud durante el viernes, sábado y domingo.

La preocupación también alcanza a las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay. El analista señaló que Santa Fe ya se encontraba en altura de evacuación sobre el Paraná y que los pronósticos contemplaban precipitaciones frecuentes en las zonas que alimentan ambos cursos de agua.

En particular, estimó acumulados de entre 100 y 150 milímetros hasta el 25 de noviembre en sectores de la cuenca del Paraná. "No hay razón hidrológica para pensar que esto se va a solucionar de corto plazo", advirtió, aunque aclaró que la evolución de los niveles de los ríos y sus posibles consecuencias deben ser evaluadas por especialistas en hidrología.

El consultor también explicó que el fenómeno de El Niño no está impactando de manera uniforme en toda la región. Actualmente, las precipitaciones más importantes se concentran en Paraguay, Misiones y el centro y sur de Brasil, donde se origina buena parte del agua que luego circula por los ríos Paraná y Uruguay.

En contraste, mencionó que sectores de Entre Ríos, Corrientes y Uruguay todavía presentan faltantes de lluvias. "El Niño está, pero está en otra zona. Está trabajando muy fuerte en el centro y sur de Brasil y no tanto en las regiones litoral", explicó.

Finalmente, Iturriza insistió en la necesidad de seguir de cerca la evolución de las precipitaciones y sus consecuencias sobre las cuencas. "Esto recién comienza", advirtió, al recordar que todavía quedan por delante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, un período que requerirá especial atención sobre la situación hídrica de la región.