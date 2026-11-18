Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Naciones Unidas (ONU) advierte sobre la existencia de un químico que altera el sistema endócrino y representa una "amenaza creciente y global" para la salud y el medio ambiente.

El informe sobre los "disruptores endócrinos", publicado por el el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la OMS, estima de "forma conservadora" en un billón de dólares anuales el coste sanitario y medioambiental de la exposición a estos químicos.

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"Las pruebas científicas son claras: los disruptores endócrinos constituyen una amenaza global y creciente para la salud humana y medioambiental", advierte el informe elaborado por científicos internacionales, que consideran la normativa actual "insuficiente".

Estas sustancias químicas presentes en muchos productos, interfieren, imitan o bloquean las hormonas que regulan el desarrollo y el funcionamiento de los órganos. Son conocidas por sus siglas en inglés EDC (Endocrine Disrupting Chemicals - Químicos Disruptores Endócrinos).

El informe establece vínculos claros entre los EDC y varias enfermedades. "Las pruebas son tan sólidas que, a estas alturas, resultan irrefutables", afirmó Laura Vandenberg, coautora del informe y profesora de ciencias de la salud ambiental en la Universidad de Massachusetts Amherst.

Entre los sectores más en riesgo están los trabajadores de las industrias química y del reciclaje, especialmente en países con una normativa poco estricta.

El informe examinó miles de estudios sobre sustancias químicas como los bisfenoles, los ftalatos y los parabenos. Las pruebas de su relación con enfermedades son sólidas, en el caso de determinadas afecciones neurológicas y problemas reproductivos, como la disminución de la calidad del esperma.

Pero también hay cada vez más indicios que los vinculan a enfermedades como la diabetes tipo 2 y el asma, cuyo número de casos se disparó a nivel mundial. "Dado que estos cambios se están produciendo rápidamente, es poco probable que se deban principalmente a mutaciones genéticas", señala el informe.

Entre los sectores más en riesgo están los trabajadores de las industrias química y del reciclaje, especialmente en países con una normativa poco estricta. Un análisis de la ONG International Pollutants con pulseras de silicona que absorben sustancias químicas, revelaron que los trabajadores del sector de reciclaje en Tailandia y Kenia estaban expuestos a más de 20 sustancias peligrosas.

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Ante esta situación, muchos países regularon determinados EDC. Uno de los más restringidos es el bisfenol A, sobre todo su uso en productos infantiles, pese a que a las autoridades les cuesta determinar qué sustancias regular y cuál debería ser el nivel de exposición.

"A los políticos les asusta, en cierta medida, porque es un ámbito muy complicado", afirmó el profesor jubilado de química ambiental Ake Bergman, que colaboró en las ediciones anteriores del informe de 2002 y 2012. "Hay algunos que actúan con concentraciones extremadamente bajas", afirma.

Los expertos también ponen el foco en el plástico, que contiene muchos EDC, y advierten que las empresas petroleras están aumentando su producción para compensar la caída de demandas de combustibles fósiles. "Tenemos que detener la expansión de la producción de plástico, (...) reducir la exposición a los EDC y prohibir a los peores infractores", afirmó Tracey Woodruff, coautora del informe.

BGD / JMV