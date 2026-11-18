Desde este miércoles, la sonda Voyager 1 puesta en el espacio por la NASA en el año 1977, estará tan lejos que habrá alcanzado un récord absoluto en la historia de la exploración espacial: será el primer objeto fabricado por el ser humano en situarse a un día luz de nuestro planeta.

El hito ocurrirá este miércoles 18 de noviembre, a las 7:16 de la mañana, hora argentina. En ese momento, según los cálculos de la NASA, la sonda estará a 25.902 millones de kilómetros de la Tierra. Una distancia difícil de imaginar, incluso para quienes están acostumbrados a las cifras astronómicas.

Tiempos veloces

Para ponerla en perspectiva, alcanza con recordar que la luz del Sol tarda unos ocho minutos y veinte segundos en llegar a nosotros. Desde la Luna, una señal demora apenas 1,3 segundos. Pero desde la Voyager 1 necesitará un día entero.

La NASA reparó el propulsor de la nave Voyager 1 a una distancia de 25 mil millones de kilómetros

La protagonista de esta hazaña tecnológica fue lanzada el 5 de septiembre de 1977, cuando todavía no existían Internet, los teléfonos inteligentes ni las computadoras personales tal como las conocemos. Su misión original consistía en estudiar Júpiter y Saturno. Sin embargo, casi medio siglo después, continúa su viaje por regiones del espacio que ninguna otra nave había explorado.

Durante su recorrido, la Voyager 1 permitió descubrir nuevos satélites y anillos alrededor de los gigantes gaseosos. Y en 1990 protagonizó otra escena histórica: giró sus cámaras hacia nuestro planeta y obtuvo la famosa fotografía de la Tierra como un diminuto "punto azul pálido", imagen que inspiró las reflexiones del astrónomo Carl Sagan.

La exitosa maniobra de la NASA para restablecer la conexión con la Voyager 1

Pero su aventura no terminó allí. En agosto de 2012 atravesó la heliopausa, el límite de la burbuja de partículas y campos magnéticos generada por el Sol, e ingresó en el espacio interestelar. Fue la primera nave humana en conseguirlo.

Una conversación de 48 horas

Actualmente, la Voyager 1 se desplaza a unos 61.000 kilómetros por hora. Pese a esa velocidad extraordinaria, tardó más de 49 años en alcanzar una distancia que la luz recorre en solo 24 horas.

Y hay otro detalle sorprendente: la sonda todavía funciona. Sus equipos científicos, alimentados por generadores que aprovechan el calor producido por la desintegración radiactiva del plutonio, continúan enviando información sobre el ambiente interestelar.

Claro que mantenerla operativa resulta cada vez más difícil. La NASA viene apagando instrumentos para ahorrar energía y prolongar su vida útil. Incluso en octubre de este año sufrió una breve interrupción de las comunicaciones que obligó a sus responsables a investigar una anomalía.

La comunicación se realiza mediante las enormes antenas de la Red de Espacio Profundo de la NASA. Desde mañana, una simple consulta necesitará al menos 48 horas para completar el viaje de ida y vuelta.

Y el futuro promete distancias todavía más difíciles de comprender. Según la agencia espacial estadounidense, dentro de unos 40.000 años la Voyager 1 pasará a aproximadamente 1,7 años luz de una estrella llamada Gliese 445.

La pequeña nave seguirá avanzando, incluso cuando sus instrumentos dejen definitivamente de funcionar. Y seguirá llevando consigo un disco de oro con imágenes, sonidos y mensajes de nuestro planeta. Una suerte de botella arrojada al inmenso océano cósmico.

Por eso, el récord de este miércoles 18 no representa solamente una proeza de ingeniería. También es una demostración de hasta dónde puede llegar la curiosidad humana. Aunque para recibir una respuesta haya que esperar dos días.

cp