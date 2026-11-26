La réplica de un diente de alosaurio atravesó un bloque de gelatina de dos maneras. En la primera prueba, descendió en línea recta. En la segunda, entró en diagonal y se desplazó hacia atrás. Ese cambio de trayectoria redujo cerca de un tercio la fuerza máxima necesaria para penetrar el material. El resultado sugiere que algunos dinosaurios carnívoros pudieron aprovechar un tirón de cabeza y cuello para cortar la carne de sus presas con los dos filos de sus dientes.

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El estudio, publicado en la revista científica Palaeontology, fue realizado por Manabu Sakamoto, paleobiólogo de la Universidad de Reading, y Philip S. L. Anderson, investigador de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign. Los autores pusieron a prueba una idea que surge de la propia anatomía de muchos terópodos, el grupo de dinosaurios que incluye a Allosaurus y Velociraptor, así como a las aves actuales.

Alosaurio | Crédito: Wikipedia

Muchos de esos terópodos tenían dientes aplanados de lado a lado, curvados hacia atrás y con pequeñas serraciones en los bordes delantero y trasero. Su forma recuerda a la hoja de un cuchillo para carne, con la particularidad de que el diente tiene dos filos dentados. Sakamoto y Anderson querían saber qué movimiento permitía aprovechar ambos.

Cómo se probó el filo de un diente de alosaurio

Para comparar las trayectorias, los investigadores construyeron el DinoSAW, un dispositivo que permite mover el diente y el material de prueba en dos ejes. La pieza de resina, moldeada a partir de un diente de alosaurio, podía bajar en línea recta. Al combinar ese descenso con el desplazamiento horizontal de la plataforma, el equipo reproducía un corte que avanzaba en diagonal hacia atrás.

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El material elegido fue gelatina balística, que sirve para reproducir algunas propiedades físicas de la carne en condiciones controladas. Los científicos llevaron la réplica hasta la misma profundidad de penetración, 40 milímetros, en las dos pruebas y usaron sensores para registrar las fuerzas verticales y horizontales.

A medida que el diente se adentraba en el gel, la resistencia aumentaba en ambos ensayos. Sin embargo, se mantuvo por debajo en la trayectoria diagonal durante todo el recorrido. El pico promedio de fuerza fue de 14 newtons con el tirón hacia atrás y de 21,4 newtons con la perforación vertical. La diferencia equivale a una reducción de alrededor del 35% en las condiciones del experimento.

Alosaurio | Crédito: Wikipedia

Los investigadores también filmaron el gel bajo luz polarizada para observar cómo se distribuían las tensiones en su interior. Durante la perforación vertical aparecieron destellos brillantes en zonas donde se concentraba la tensión. En el corte oblicuo, las tensiones fueron menores y se repartieron de manera más uniforme a lo largo de los dos bordes del diente.

La diferencia se explica por la forma del diente. En el descenso recto, el filo delantero concentra la acción de corte y el gel se comprime detrás del otro borde. El tirón diagonal acompaña la curvatura de la pieza y pone en contacto ambos filos dentados con el material. Así, la misma herramienta ofrece menos resistencia cuando se mueve en la dirección que mejor aprovecha su forma.

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Una hipótesis previa planteaba que los terópodos primero clavaban los dientes con una mordida vertical y después tiraban hacia atrás. El nuevo ensayo indica que un solo movimiento oblicuo podía cumplir las dos funciones. Según los autores, el tirón pudo intervenir desde la perforación inicial y continuar durante el corte.

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En un animal vivo, ese movimiento habría involucrado a la musculatura del cuello. Sakamoto compara la maniobra con la de un águila que tira de la carne de una carcasa. En los dinosaurios estudiados, un cuello musculoso y curvado en forma de S habría ayudado a desplazar la cabeza hacia atrás mientras los dientes atravesaban el tejido.

Los dragones de Komodo ofrecen otro punto de comparación. Tienen dientes serrados y usan el cuello para arrancar trozos de carne. El registro fósil también aporta una pista. Algunas marcas de mordidas conservadas en huesos de dinosaurios tienen forma de surco, compatible con el arrastre de un diente sobre la superficie.

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El alcance de las cifras se limita a una réplica dental probada en gelatina. Los valores de 14 y 21,4 newtons corresponden a la resistencia registrada en ese montaje. La conducta de los animales extintos se reconstruye de manera indirecta, como señaló Anderson. La prueba permite identificar un movimiento mecánicamente favorable y evaluar si es compatible con la anatomía y las marcas fósiles.

La dirección del corte también importa para quienes usan modelos de cráneos y mandíbulas para estudiar la alimentación de los dinosaurios. Si los dientes penetraban el tejido mientras la cabeza se movía hacia atrás, las cargas sobre el cráneo actuaban en una dirección distinta de la que se obtiene al simular un cierre vertical. Incorporar ese ángulo ayudaría a reconstruir cómo trabajaban juntos los dientes, la mandíbula y el cuello.

El equipo planea usar el DinoSAW para ensayar otras formas de dientes y trayectorias de corte. Entre los próximos candidatos figuran los incisivos de felinos extintos de dientes de sable, una dentadura distinta con la que los investigadores podrán volver a probar cuánto cambia el corte cuando se modifica la dirección del movimiento.