La Cámara de Energía Oscura en Chile ha capturado una fotografía excepcionalmente detallada del remanente de supernova SNR G295.5+09.7, popularmente conocido como la nebulosa del Pez Betta.

Esta estructura cósmica, que posiblemente sea la primera en ser fotografiada por astrónomos profesionales, se asemeja a unas cintas azules flotantes debido a la violenta explosión estelar que expulsó las capas exteriores de una estrella masiva.

El núcleo restante de esta potente explosión sobrevivió al colapso gravitacional gracias a la formación de una densa estrella de neutrones rodeada por los escombros incandescentes.

Ubicada a unos 6.800 años luz de distancia en la constelación de Centauro, la nebulosa se encuentra enmarcada por miles de estrellas pertenecientes al brazo Carina-Sagitario de nuestra galaxia. Las observaciones de este fenómeno espacial también revelan la presencia de lejanas galaxias y extensas nubes interestelares difusas dispersas en el fondo del firmamento.

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Telescopio Víctor Blanco, Chile | Crédito: NoireLab/NSF

¿Qué es un remanente de una supernova?

Un remanente de supernova (o resto de supernova, conocido como SNR por sus siglas en inglés) es la estructura nebulosa que se genera tras la gigantesca explosión de una estrella al final de su vida.

Esta estructura está rodeada por una onda de choque en expansión conformada por el material estelar expulsado y por el gas interestelar que es barrido y arrastrado durante el proceso. Durante el evento, la materia de la estrella es arrojada hacia el medio interestelar a velocidades masivas de hasta un 1% de la velocidad de la luz (unos 3.000 km/s).

Al expandirse y chocar contra el gas circundante, este material hace que el gas brille, creando vistosas estructuras luminosas como las cintas azules observadas en la nebulosa del Pez Betta (SNR G295.5+09.7)

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Una apariencia ondulante única

Nebulosa Pez Betta | Crédito: NoireLab/NSF

La nebulosa del Pez Betta (SNR G295.5+09.7) es un remanente de supernova caracterizado por su peculiar forma y su entorno astronómico. Según la imagen tomada por astrónomos del NoireLab, de Estados Unidos, mediante el telescopio chileno ubicado en el Cerro Tololo, a 500 kilómetros al norte de Santiago, la nebulosa muestra delgadas cintas azules de materia estelar que se expanden en el espacio, en un movimiento que recuerda a las ondulantes colas de los peces betta.

Este remanente no había sido fotografiado previamente por ningún observatorio profesional, lo que convierte a su registro en el primero de su tipo. Fue captada en Chile mediante la Cámara de Energía Oscura (DECam) de 570 megapíxeles (desarrollada por el Departamento de Energía de EE. UU.) instalada en el Telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo

Se localiza en la constelación de Centauro (hemisferio sur), a aproximadamente 6.800 años luz de la Tierra. Se ubica dentro del brazo Carina-Sagitario de la Vía Láctea.