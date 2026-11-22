La NASA difundió una serie de imágenes satelitales tomadas el 14 de septiembre y el 24 de octubre en el Desierto de Atacama, en el norte de Chile, para documentar el impacto del fenómeno conocido como Super Niño.

Mediante la teledetección espacial, el organismo captó como las intensas precipitaciones provocaron una floración excepcional que modificó por completo la fisonomía del terreno, despertando semillas latentes que cubrieron de colores una de las zonas más áridas del planeta.

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El Desierto de Atacama suele recibir un promedio anual de apenas dos milímetros de agua. Sin embargo, las lluvias acumuladas desde julio alcanzaron los 183,5 milímetros en algunos sectores, a la que se sumaron dos tormentas invernales con nevadas inusuales.

Según explicó el investigador Andrés Moreira-Muñoz, esta combinación meteorológica ligada al Super Niño generó el evento más significativo hasta la fecha en términos de extensión, duración e intensidad. A nivel suelo, el agua permitió que florecieran más de 200 espacies nativas.

Las capturas satelitales permiten comparar dos momentos claves de la primavera: En la primera toma, del 14 de septiembre, todavía predominaban los tonos marrones habituales del suelo seco, aunque ya asomaban pequeños sectores verdes correspondientes a flores llamadas suspiros (Nolana baccata).

La agencia espacial registró desde el espacio la floración histórica provocada por las lluvias extremas en Chile.

Para el 24 de octubre, el paisaje cambio por completo. Desde el espacio se intensificaron los tonos verdes y aparecieron extensos manchones rojizos generados por el brote masivo de la flor pata de guanaco (Cistanthe).

Grandes extensiones de Tierra quedaron cubiertos por mantos de flores violetas y blancas, dando lugar a una nueva edición del fenómeno natural conocido como "desierto florido".

Dónde se registraron los cambios

Los puntos estratégicos monitoreados por los satélites de la NASA se ubican en la región chilena de Atacama, específicamente en sectores cercanos a la ciudad de Copiapó. A 50 kilómetros al suroeste de la localidad, los registros mostraron la convivencia inicial entre los brotes verdes y la expansión de los manchones rojos.

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Un segundo punto analizado se sitúa a 30 kilómetros al suroeste de Copiapó. En esta zona, sin presencia de suspiros, el impacto del Super Niño se observó de forma directa en el paso del terreno árido a un manto rojizo dominado por las patas de guanaco.

Finalmente, la transformación también quedó documentada en el Parque Nacional Llanos de Challe, ubicado en la comuna Vallenar, otro de los enclaves de la región donde el fenómeno fue captado tanto desde el espacio como por fotógrafos en tierra.

BGD