El sábado 6 de febrero de 2027, el cielo ofrecerá un eclipse solar anular que convertirá a Argentina en el escenario de una cita astronómica histórica. El disco lunar no logrará cubrir por completo la superficie solar y dejará visible un borde luminoso conocido como “anillo de fuego”. La franja de anularidad pasará por localidades como Esquel y Chubut, además de sectores de Río Negro, La Pampa y el sur de Buenos Aires.

El sur argentino tendrá un papel destacado durante el fenómeno. Esquel y sus alrededores, en la provincia de Chubut, serán algunos de los puntos recomendados para seguir el eclipse.

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Además, podrá observarse desde otras localidades, aunque con diferentes condiciones de visibilidad. Entre ellas aparecen Sarmiento, Viedma, Bahía Blanca, Mar del Plata y Tandil.

Eclipse solar lunar anular | Crédito: Pexels

La posibilidad de contemplarlo desde distintos puntos del territorio nacional argentino, convierte al eclipse solar anular en una oportunidad especial para los aficionados a la astronomía y para quienes quieran presenciar uno de los espectáculos naturales más llamativos del cielo.

El evento celeste ingresará desde el Pacífico por el sur de Chile y atravesará la Cordillera hacia la Patagonia. La radiación solar directa nunca desaparece por completo, por lo que resulta obligatorio utilizar anteojos certificados bajo la norma ISO 12312-2 o filtros solares homologados para cámaras y telescopios.

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Eclipse solar anular 2027: El “anillo de fuego” sobre la Patagonia

Al analizar el desplazamiento del anillo de fuego sobre la Patagonia y la llanura pampeana, los astrónomos y divulgadores nucleados en la red Eclipses.com.ar y en las Jornadas del eclipse solar anular 2027 subrayaron que “la elevada altura del Sol sobre el horizonte facilitará una visual despejada en gran parte de la traza”.

Eclipse solar lunar anular | Crédito: Pexels

Cómo prepararse para el Eclipse solar anular

De cara a la llegada de este eclipse solar anular, distintos municipios patagónicos y ciudades del sur bonaerense como Bahía Blanca, Tandil y Viedma comienzan a organizar actividades educativas y circuitos de astroturismo.

En relación con ello, el director del Planetario de San Luis, Martín Fernández, destacó que “el fenómeno astronómico funcionará como un poderoso motor para dinamizar las economías regionales, además de su enorme valor científico y educativo”.

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Quienes planeen ubicarse dentro de la franja del anillo de fuego deberán consultar con antelación los horarios locales de contacto y priorizar siempre la protección ocular certificada para disfrutar de manera segura este fenómeno celeste.

PM/MSS