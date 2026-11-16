La nueva “miniluna” de la Tierra: el asteroide que despertó la curiosidad de la Unión Astronómica Internacional

Un pequeño visitante rocoso se convirtió en el centro de atención de la comunidad astronómica internacional. Durante los últimos meses, la Tierra atrajo a un acompañante invisible a simple vista, pero de gran valor científico, clasificado como ‘asteroide 2026 QQ8’. La atracción gravitatoria desencadenó su acercamiento temporal al planeta Tierra, producto del ingreso de nuestro planeta a una órbita transitoria.

El hallazgo inicial se produjo el pasado 19 de agosto, cuando el astrónomo del observatorio hungaro Piszkéstető, Krisztián Sárneczky, detectó el cuerpo celeste desde la estación por primera vez.

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No obstante, los análisis detallados sobre su comportamiento orbital requirieron semanas de seguimiento con periscopios de gran porte. Uno de ellos fue el Telescopio óptico Discovery de 4,3 metros de diámetro, perteneciente al Observatorio Lowell ubicado en el estado de Arizona, Estados Unidos.

Asteroide QQ8 | Crédito: NASA

El punto de inflexión para confirmar la naturaleza del fenómeno llegó a fines de octubre, cuando la Unión Astronómica Internacional (IAU), a través del Centro de Planetas Menores (MPC), brindó precisiones sobre el ‘asteroide 2026 QQ8’.

Desde el MPC emitieron una circular por medio de la que se reveló que “el objeto se desplaza a una distancia considerable, unos 568.000 kilómetros en su punto más cercano”, por lo que su presencia pasa desapercibida para los observadores aficionados.

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Además, aclararon que “no genera ningún tipo de alteración en las mareas ni en la estabilidad de nuestra Luna real”.

Los cálculos de trayectoria señalaron que el planetoide ingresó a la órbita terrestre a finales abril del corriente año y completará un ciclo que podría extenderse hasta principios del 2027.

Las características del asteroide 2026 QQ8, denominado como una “miniluna” de la Tierra

Con un diámetro de unos 2 metros, el asteroide 2026 QQ8, supera ligeramente el promedio habitual de este tipo de satélites temporales. A pesar de ser catalogado como una “miniluna”, resulta imposible de observar a simple vista o con telescopios domésticos debido a su bajísimo brillo (con una magnitud visual superior a 25).

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En cuanto a su comportamiento dinámico, este bólido posee una órbita solar casi idéntica a la de la Tierra, completando su traslación alrededor del Sol cada 359 días (0,98 años terrestres).

Dicha sincronía orbital provoca que el asteroide 2026 QQ8 se acerque a nuestro vecindario espacial aproximadamente una vez por década.

Asimismo, los científicos de la Unión Astronómica Internacional llevaron tranquilidad respecto a la seguridad planetaria: dadas sus reducidas dimensiones (equivalentes las de un vehículo pequeño o una roca de dos metros), 2026 QQ8 carece de potencial destructivo

PM / ds