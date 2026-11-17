La próxima Luna llena será el martes 24 de noviembre de 2026 a las 11.53, hora argentina. Conocida como Luna del Castor, también será una superluna porque el plenilunio ocurrirá cerca del punto de la órbita en el que el satélite se encuentra más próximo a la Tierra.

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En la Ciudad de Buenos Aires, la observación comenzará varias horas después del instante exacto de plenitud. La Luna habrá quedado bajo el horizonte porteño a las 5.04 y volverá a salir a las 20.18, hacia el noreste. Todavía se verá prácticamente llena cuando aparezca.

El horario del plenilunio es el mismo en toda la Argentina, pero la hora de salida de la Luna varía según la localidad. Quienes quieran verla aparecer sobre el horizonte deberán consultar el horario correspondiente a su ciudad.

A qué hora y dónde mirar para ver la superluna del Castor

En la capital argentina, conviene buscar un punto con vista despejada hacia el noreste desde las 20.18. Los edificios y los árboles pueden ocultar el disco durante los primeros minutos. Si el horizonte está tapado, se puede esperar a que la Luna gane altura durante la noche.

Luna llena de noviembre 2026

La superluna se podrá ver a simple vista, incluso desde la ciudad, siempre que las nubes dejen libre el sector del cielo donde se encuentre. Con binoculares se distinguen mejor los contrastes entre las regiones claras y oscuras de la superficie lunar.

Cerca del horizonte, el disco puede parecer mucho más grande al quedar junto a edificios o árboles. La NASA explica que esa impresión se conoce como ilusión lunar, un efecto de percepción que también se produce en otras lunas llenas.

Por qué la Luna llena del 24 de noviembre será una superluna

La Luna llena se produce cuando el satélite está del lado opuesto al Sol visto desde la Tierra. Desde esa posición, la luz solar ilumina prácticamente toda la cara lunar que vemos, por lo que el disco aparece completo.

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La distancia entre la Tierra y la Luna también cambia a lo largo del mes porque la órbita del satélite es elíptica. El punto de mayor cercanía se llama perigeo y el de mayor distancia, apogeo. Cuando la fase llena coincide con un momento cercano al perigeo, se habla de superluna.

En los extremos de esa comparación, una luna llena cercana al perigeo puede verse hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que una luna llena cercana al apogeo. La diferencia suele ser sutil a simple vista, sobre todo sin otra luna llena con la que comparar su tamaño aparente.

Qué significa el nombre Luna del Castor

Luna del Castor es uno de los nombres tradicionales de la luna llena de noviembre en América del Norte. Según The Old Farmer’s Almanac, una de las explicaciones lo vincula con el momento en que los castores se refugian en sus madrigueras tras almacenar alimento para el invierno boreal.

Otra interpretación relaciona el nombre con la temporada en que se colocaban trampas para obtener sus pieles. La luna llena de noviembre también se conoce como Luna de las Heladas, en alusión al avance del frío en el hemisferio norte. En la Argentina, el fenómeno ocurre durante la primavera.

Cuándo será la próxima superluna después de noviembre

La siguiente Luna llena llegará el miércoles 23 de diciembre a las 22.28, hora argentina, y también será una superluna. Algunos calendarios internacionales la ubican el 24 de diciembre porque para el momento del plenilunio ya habrá comenzado ese día en el horario universal.