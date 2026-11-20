La Agencia Espacial Europea (ESA) publicó este jueves su primera gran colección de datos del telescopio orbital Euclid, con observaciones de más de 900 millones de galaxias captadas desde el espacio para investigar la materia oscura y la energía oscura mediante un relevamiento en luz visible e infrarroja cercana.

El anuncio abarca aproximadamente 13 meses de trabajo y suma un volumen de 1,7 petabytes (1,7 millones de gigabytes) de información. "Esto supone un hito importante para la misión Euclid de la ESA y para todos los implicados", declaró la astrofísica Valeria Pettorino, científica del proyecto.

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En cuanto a las zonas del firmamento relevadas, el estudio cubre una superficie del cielo equivalente a unas 9.500 veces el tamaño de la Luna vista desde la Tierra. Esta área representa apenas el 14 % del total que el observatorio planea explorar en todas las direcciones más allá de nuestro plano galáctico.

El objetivo central de la misión, lanzada desde Florida en 2023, es completar en 2031 el atlas tridimensional del cosmos más grande jamás creado. Ese mapa final abarcará más de un tercio de la bóveda celeste.

"Euclid no solo tomará imágenes de galaxias en el cielo, en dos dimensiones, sino que también medirá su distancia, la tercera dimensión. Esto nos indicará dónde se encuentran las galaxias en el espacio y el tiempo, a lo largo de 10 mil millones de años", detalló Pettorino.

Telescopio orbital Euclid

El contexto científico de este despliegue apunta a descifrar los componentes invisibles del universo. Mientras que la materia ordinaria (estrellas, planetas, gas y polvo) representa cerca del 5 % del cosmos, se estima que la materia oscura constituye alrededor del 27 % y la energía oscura el 68 % restante.

Ninguno de estos dos últimos elementos emite ni absorbe luz, por lo que resultan imposibles de observar de forma directa. Por eso, los investigadores analizan la llamada red cósmica, una estructura de filamentos de galaxias rodeados de espacio vacío cuya configuración depende de estas fuerzas ocultas.

Para medir la distribución de la materia oscura, el relevamiento identificó cerca de 15.000 candidatos a lentes gravitacionales fuertes, superando el total descubierto en los últimos 50 años. Este fenómeno ocurre cuando la gravedad de una galaxia cercana curva y distorsiona la luz de otra ubicada detrás.

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"Las lentes gravitacionales son la balanza natural por excelencia", afirmó Natalie Lines, doctoranda en astrofísica en la Universidad de Portsmouth, Inglaterra, e integrante del Consorcio Euclid. La especialista destacó que el telescopio logra combinar gran nitidez con una amplia cobertura del cielo, algo que lo diferencia del Hubble y el James Webb.

Además, la publicación incluye la localización de 60 millones de cuásares, que son núcleos galácticos alimentados por agujeros negros supermasivos. Según precisó Lines, varios de estos objetos datan de cuando el universo tenía apenas el 5 % de su edad actual, con luz emitida hace unos 13.000 millones de años.

Con el procesamiento de este primer año completo de registros, la ESA anticipó que el próximo año dará a conocer los primeros resultados científicos específicos sobre el comportamiento de la materia y la energía oscura.

MSS