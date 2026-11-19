WhatsApp continúa incorporando herramientas para modificar la experiencia de sus usuarios y ahora apuesta por una forma más personalizada de compartir contenido. La aplicación comenzó a desplegar una nueva función que permite seleccionar quiénes pueden ver los estados mediante una lista de "Mejores amigos" (Close Friends), una alternativa que recuerda a la que Instagram utiliza desde hace varios años.

La novedad apunta a quienes no quieren compartir todas sus publicaciones con la totalidad de sus contactos. A partir de esta actualización, será posible elegir un grupo específico de personas para mostrarles determinados estados, sin necesidad de modificar manualmente la configuración de privacidad cada vez que se publica una foto, un video o un mensaje.

La herramienta también incorpora la posibilidad de crear diferentes listas según el vínculo con cada contacto. De esta manera, los usuarios podrán separar sus publicaciones personales de aquellas que prefieren compartir con familiares, compañeros de trabajo u otros grupos.

Cómo funciona la nueva opción de Mejores amigos en WhatsApp

Actualización de WhatsApp mejores amigos

La función incorpora una lista predeterminada denominada "Mejores amigos", que cada usuario puede configurar de acuerdo con sus preferencias. Allí podrá agregar o quitar contactos y decidir quiénes tendrán acceso a los estados que comparta con esa audiencia.

Una de las particularidades es que WhatsApp también permite crear listas personalizadas, asignarles un nombre y elegir un emoji para identificarlas. Así, una persona puede organizar sus contactos en diferentes grupos y seleccionar el público adecuado antes de publicar cada actualización.

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El cambio también introduce una señal visual para reconocer este tipo de publicaciones. Los estados compartidos con una audiencia restringida aparecen identificados con un círculo violeta alrededor de la foto de perfil, a diferencia del indicador habitual. Quienes reciben la publicación pueden ver el nombre y el emoji de la lista, pero no tienen acceso a los demás integrantes.

Qué pasa si agregás o eliminás a alguien de la lista

Otro aspecto importante está relacionado con la privacidad. Cuando un usuario incorpora o elimina a una persona de su lista de Mejores amigos, WhatsApp no envía una notificación para informar ese cambio. Por lo tanto, los contactos no reciben un aviso cuando son agregados o dejan de formar parte de una audiencia.

Sin embargo, las modificaciones no afectan las publicaciones que ya fueron compartidas. Si alguien es eliminado después de que se publicó un estado, todavía podrá verlo hasta que desaparezca, mientras que los cambios se aplicarán a las próximas actualizaciones.

La herramienta busca ofrecer un mayor control sobre la circulación del contenido, aunque no impide que una persona que tiene acceso a un estado pueda guardar su contenido mediante una captura de pantalla o fotografiarlo con otro dispositivo.

Cómo activar los Mejores amigos en los estados de WhatsApp

Actualización de WhatsApp mejores amigos

Para utilizar la nueva función, los usuarios deben ingresar a la pestaña "Novedades" y comenzar a crear un estado, ya sea con una fotografía, un video o un texto. Antes de publicarlo, deberán seleccionar la configuración de audiencia y elegir la lista de "Mejores amigos" o alguna de las listas personalizadas que hayan creado.

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La primera vez será necesario configurar los contactos que integrarán ese grupo. Una vez completado ese paso, la lista quedará disponible para futuras publicaciones y podrá modificarse cuando el usuario lo considere necesario.

Quiénes pueden utilizar la nueva función de WhatsApp

Actualización de WhatsApp mejores amigos | Crédito: Imagen Web

La herramienta comenzó a desplegarse de manera progresiva en dispositivos Android y iPhone. Durante las primeras etapas, su disponibilidad estuvo limitada a determinados usuarios de las versiones beta, antes de avanzar hacia más cuentas.

Al 19 de noviembre de 2026, distintos reportes especializados señalan que la opción ya comenzó a aparecer en algunos dispositivos, aunque no todos los usuarios cuentan con ella. Meta por el momento no publicó un cronograma oficial que confirme cuándo llegará a todas las cuentas ni estableció una fecha específica para su disponibilidad general en Argentina.

Por eso, quienes todavía no encuentren la opción deberán esperar a que la actualización llegue a su cuenta. Mientras tanto, WhatsApp conserva sus alternativas tradicionales de privacidad para los estados: compartirlos con todos los contactos, excluir a determinadas personas o seleccionar manualmente quiénes pueden verlos.

WhatsApp, Instagram y Facebook forman parte de Meta Platforms, el gigante tecnológico fundado y dirigido por Mark Zuckerberg, uno de los empresarios más influyentes del sector. El grupo también controla Messenger y Threads y desarrolla un ecosistema de plataformas que, aunque mantienen funciones propias, ofrecen distintas herramientas de integración

SC / JMV