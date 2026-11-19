La empresa Rockstar Games debió aplicar una censura en la versión de GTA 6 en Japón, recortando escenas al desnudo, momentos sexuales y violencia explícita. La decisión se realizo mediante modificaciones técnicas en el juego para cumplir con las normativas locales de clasificación.

La empresa tuvo que realizar los ajustes para garantizar su comercialización legal en ese mercado, donde los organismos reguladores exigen recortes severos o la eliminación directa de contenido explícito en los videojuegos.

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A diferencia de la edición global del juego, en Japón resulta imposible quitarles la ropa interior a los protagonistas, Jason y Lucía. La restricción se mantiene activa incluso durante las secuencias en las que los personajes se duchan.

La medida también alcanza a todos los personajes secundarios que habitan el mapa. En la edición japonesa, cada figura cuenta siempre al menos una prenda cubriendo sus partes íntimas.

Las escenas de sexo sufrieron recortes similares: además de mantener la ropa puesta en los personajes involucrados, varias secuencias fueron eliminadas por completo del título para evitar bloqueos en la distribución.

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El apartado violento también fue reducido respecto a la versión occidental, caracterizada por su realismos gráfico en traumas físicos letales y desmembramientos. En Japón, los salpicones de sangre son menores y los rastros en el escenario desaparecen al poco tiempo.

Si bien no se precisó hasta que punto se recortaron las mutilaciones, es habitual que en el mercado japonés se eliminen los desmembramientos en juego con ambientaciones realistas. Pese a que GTA 6 incluye de configuración para regular el nivel de sangre y violencia en pantalla, la versión japonesa aplica estos filtros restrictivos de manera predeterminada.

Por el contrario, el consumo de drogas dentro de la ficción no recibió modificaciones. Aunque Japón sostiene leyes antidrogas muy severas en la vida real, las sustancias ilegales están disponibles y son totalmente utilizables para los jugadores de esta edición.





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