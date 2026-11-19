"GTA VI", el videojuego más caro jamás creado y con mejores notas en la historia del sector, está por fin disponible este jueves para los jugadores en todo el mundo.

La nueva entrega de la saga de crímenes y gánsteres, para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series, llega tras una colosal campaña de márketing y 13 años de espera desde el último capítulo.

El lanzamiento de "GTA VI" suscitó tal entusiasmo que generó más de 2,6 millones de mensajes en las redes sociales en 24 horas, es decir más que el inicio del Mundial de 2026, indicó el jueves la empresa de monitoreo Visibrain.

Para muchos jugadores de esta ciudad estadounidense fue emocionante ver su versión ficticia en la pantalla. "Es genial ver eso cobrar vida en un videojuego y en una experiencia inmersiva como esta", comentó Verónica Chicola, de 34 años, que incluso pidió días libres en el trabajo para poder jugar.

Desde enormes campañas publicitarias en las principales capitales del mundo hasta adelantos en Netflix, la firma estadounidense Take-Two Interactive, la casa matriz de Rockstar, desplegó una gigantesca estrategia de marketing para imponer su título como un producto cultural de masas que va más allá de las fronteras del videojuego. | Crédito: AFP

En la plataforma Twitch, las retransmisiones en directo de "GTA VI" alcanzaron el miércoles un pico de 3,3 millones de espectadores simultáneos, un récord para el lanzamiento de un videojuego y casi el doble del que hasta ahora ostentaba "Valorant".

El juego, cuyo desarrollo demoró ocho años, registró una nota media de 99 sobre 100 según el centenar de críticas de la prensa especializada recopiladas en la web de reseñas Metacritic, algo nunca visto hasta ahora.

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Según el medio estadounidense Forbes, se trata del "universo de videojuego más impresionante" jamás creado, y la web especializada The Verge afirmó que "logra lo imposible: estar a la altura del entusiasmo que suscita".

Numerosos jugadores, como el argentino Bruno Kruszyn, destacaron su calidad visual. "Estoy esperando mucho tiempo este juego y es increíble ver los gráficos, la ciudad ambientada, la jugabilidad", explicó el conocido en el mundo del streaming como Brunenger. "Superó mis expectativas".

Para la firma de análisis británica Omdia, las ventas de "GTA VI" podrían alcanzar los 3.200 millones de dólares de aquí a finales de año, lo que sería altamente rentable para el estudio estadounidense, que destinó entre 1.000 y 1.500 millones de dólares en su desarrollo, según estimaciones de los analistas. | Crédito: CeDoc

"GTA VI", que sigue las aventuras de una pareja al estilo "Bonnie & Clyde" en Vice City, se presenta como el título más espectacular y ambicioso jamás producido por el estudio estadounidense Rockstar Games y, probablemente, en el sector.

La modelización de los personajes es especialmente realista, al igual que la animación. El entorno en el que se desenvuelve el jugador también es muy detallado, ya sea en una bulliciosa ciudad o en una zona pantanosa llena de cocodrilos.

Aunque Rockstar Games aún no comunicó las cifras de las reservas del videojuego, el sitio especializado Sensor Tower estimó que ya se superaron los 17 millones de unidades vendidas, generando más de 1.600 millones de dólares. El precio del juego está entre unos 80 y 100 dólares, según la versión.

Para la firma de análisis británica Omdia, las ventas de "GTA VI" podrían alcanzar los 3.200 millones de dólares de aquí a finales de año, lo que sería altamente rentable para el estudio estadounidense, que destinó entre 1.000 y 1.500 millones de dólares en su desarrollo, según estimaciones de los analistas.

"Ningún concierto ni ningún estreno de cine generó jamás tantos ingresos, lo que lo convierte en un caso aparte dentro de la industria del entretenimiento", recalca Joost van Dreunen, profesor en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York. "Es el equivalente a Taylor Swift en el mundo del videojuego", añade.

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"Una versión caricaturesca y con esteroides de la sociedad estadounidense"

Desde enormes campañas publicitarias en las principales capitales del mundo hasta adelantos en Netflix, la firma estadounidense Take-Two Interactive, la casa matriz de Rockstar, desplegó una gigantesca estrategia de marketing para imponer su título como un producto cultural de masas que va más allá de las fronteras del videojuego.

Para Rockstar, que en 2026 cuenta con una docena de estudios en todo el mundo y más de 4.700 empleados, el desarrollo de esta entrega no fue fácil.

Además de ser víctima de varias filtraciones y la difusión de vídeos robados del juego, la empresa tuvo que aplazar en dos ocasiones su lanzamiento para poder finalizarlo.

La serie suele ser criticada por promocionar la violencia e incitar a comportamientos delictivos, así como por su misoginia en la escasa representación de las mujeres.

"Es quizá una versión caricaturesca y con esteroides de la sociedad estadounidense" que los jugadores pueden confundir con la realidad, advirtió a AFPTV Jia Wei, un jugador chino treintañero.