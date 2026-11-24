La revista británica The Economist publicó este lunes en Londres su tradicional anuario The World Ahead 2027, un informe que reúne las diez tendencias climáticas políticas y económicas que marcarán la agenda mundial el próximo año, con el objetivo de anticipar los escenarios críticos.

En el plano climático, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), existe un 83% de probabilidad que el fenómeno de El Niño continúe con intensidad fuerte o muy fuerte a comienzos de 2027.

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Debido a que el océano demora cerca de tres meses en transferir ese calor a la atmósfera, el impacto térmico más severo se sentirá durante el primer trimestre del año próximo. Especialistas estiman un 95% de probabilidad de que 2027 desplace al 2024 como el año más caluroso jamás registrado.

En materia financiera y tecnológica, el reporte advierte sobre una creciente reacción negativa hacia la Inteligencia Artificial. El principal riesgo radica en una posible corrección bursátil derivada del alto endeudamiento corporativo y el aumento de ciberataques.

En el ámbito aeroespacial, el anuario prevé que los lanzamientos regulares del cohete reutilizable Starship de SpaceX abaratarán de forma sustancial el acceso a la órbita terrestre. Este salto tecnológico permitirá desplegar las primeras estaciones espaciales privadas.

Una ilustración fotográfica muestra a una persona sosteniendo un smartphone mostrando los logotipos de aplicaciones de inteligencia artificial (IA) | Crédito: AFP

Esta crisis climática y financiera se desarrolla en un contexto global atravesado por los conflictos bélicos en Ucrania, Gaza e Irán y la expansión tecnológica. Frente a este panorama de inestabilidad, la publicación analiza cómo las tensiones geopolíticas convergen y afectan los mercados internacionales.

Las consecuencias de la guerra en Medio Oriente combina con las alteraciones meteorológica y repercuten en las góndolas. Esa región concentra cerca del 42% de las exportaciones mundiales de urea y 27% de las de amoníaco, insumos clave para el agro según JP Morgan.

Ante este cuello de botella en los fertilizantes, el Banco Mundial proyecta un aumento del 7% en el precio internacional de los alimentos para 2027, con especial riesgo en regiones vulnerables como África austral.

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En el frente político estadounidense, tras las elecciones de medio término, ya comenzó la carrera por la sucesión de Donald Trump, quien no puede buscar la reelección pero conserva dos años de mandato para emitir órdenes ejecutivas y sostener inversiones externas.

En paralelo, Europa observará las elecciones presidenciales en Francia, donde una eventual victoria de la dirigente Marine Le Pen, pondría en tensión el eje franco-alemán y las finanzas públicas galas.

La geopolítica asiática también figura entre los puntos críticos del informe. El año 2027 coincide con el plazo atribuido al presidente Xi Jinping para que las fuerzas armadas de su país estén preparadas para una eventual operación en Taiwán, en un escenario donde el desarrollo tecnológico militar cobra importancia.

BGD/MSS