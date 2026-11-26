En la práctica médica diaria, los profesionales de la salud nos enfrentamos a una paradoja silenciosa pero persistente: el hombre consulta poco, se ausenta de los chequeos preventivos habituales y, con frecuencia alarmante, llega al consultorio cuando la patología ya está instalada o en estadios avanzados.

Mientras que la mujer suele transitar su ciclo vital acompañada por una red de controles periódicos —desde la ginecología adolescente y los chequeos mamarios hasta el seguimiento activo durante y después del climaterio—, el varón tiende a adoptar una postura pasiva, casi defensiva, frente al cuidado de su propia biología. Esta diferencia no es caprichosa ni anecdótica; responde a mandatos culturales arraigados y a una falta de conciencia colectiva sobre los riesgos reales que comprometen la salud masculina.

Por eso, desde hace años, a nivel local y mundial, se celebra el denominado “noviembre azul”, mes destinado a la concientización de la salud de los varones adultos, en concordancia al Día Mundial del Hombre, que se celebra el 19 de noviembre.

En ese sentido, comparto algunas claves para entender el fenómeno y cómo incorporar hábitos para cambiar el comportamiento.

1. El mito de la invulnerabilidad: entre el mandato y la evitación

Desde temprana edad, al varón se le inculca un modelo de resistencia física y emocional. Se espera que "resista", que no demuestre debilidad y que minimice el malestar físico. En el terreno de la salud, este mandato se traduce en un mecanismo de negación: el dolor, la fatiga crónica o los pequeños síntomas de alarma son ignorados bajo la premisa de que "ya pasarán".

Así, el consultorio médico se percibe, erróneamente, como un espacio de rendición o un recordatorio de la propia vulnerabilidad. Como consecuencia, el hombre promedio, por lo general -porque siempre hay excepciones- acude al médico no por iniciativa propia, sino impulsado, presionado o directamente arrastrado por su pareja o familiares. Cuando finalmente cruza la puerta, el motivo suele ser una urgencia, un dolor agudo o una complicación que ya no se puede soslayar.

2. El costo invisible: mayor riesgo cardiovascular

Esta reticencia a la prevención tiene un correlato epidemiológico directo y severo. Los hombres presentan, de manera sistemática, un mayor riesgo cardiovascular a edades más tempranas que las mujeres. Patologías como la hipertensión arterial, la dislipidemia (colesterol elevado), la resistencia a la insulina y la enfermedad coronaria operan en silencio, sin generar síntomas estridentes en sus fases iniciales.

Si las teleconsultas no son limitadas, se cae en la “medicina líquida”

Un análisis clínico periódico —que incluya la evaluación del perfil metabólico, la presión arterial, la función renal y la inflamación sistémica— permitiría detectar estas desviaciones a tiempo y revertirlas con cambios en el estilo de vida o intervenciones tempranas. Sin embargo, al postergar el chequeo anual, se pierde la ventana de oportunidad más valiosa de la medicina: la prevención primaria. Cuando el diagnóstico llega tarde, el margen de acción se reduce y los tratamientos se vuelven más complejos e invasivos.



3. La declinación hormonal masculina: el gran tabú

Otro de los aspectos más invisibilizados en la salud del hombre es su propio proceso de envejecimiento hormonal. Mientras que la menopausia femenina es un evento ampliamente visibilizado, conversado y abordado desde la medicina preventiva, la andropausia o déficit androgénico relacionado con la edad (ADIE) sigue rodeada de silencio y estigma.

A diferencia del cese abrupto de la función ovárica en la mujer, el descenso de la testosterona en el hombre es un proceso gradual (aproximadamente un 1% anual a partir de los 30 o 40 años). Sin embargo, sus efectos clínicos son profundos y multidimensionales:

•Pérdida progresiva de masa muscular y fuerza (sarcopenia). •Aumento de la grasa visceral y el perímetro abdominal. •Fatiga crónica, disminución de la vitalidad y trastornos del ánimo. •Deterioro de la función endotelial y mayor riesgo metabólico. •Cambios en el humor, pérdida de autoestima, falta de interés en nuevos proyectos.

De este modo, mientras que las mujeres demuestran una gran conciencia de que las fluctuaciones hormonales impactan de forma directa en su salud integral, ósea y cardiovascular, el varón suele atribuir estos mismos síntomas al "simple paso del tiempo" o al estrés laboral. Se resigna a perder energía, masa muscular y bienestar metabólico, desconociendo que hoy en día contamos con herramientas de medicina de precisión y estilo de vida para modular este proceso y optimizar su calidad de vida.

Llegado a este punto, es clave comprender que la prevención no es un signo de debilidad; es la herramienta más potente de autonomía y longevidad saludable con la que contamos. Es imperativo deconstruir la idea de que el hombre solo debe visitar al médico cuando el cuerpo falla.

Por eso, los profesionales de la salud tenemos el deber de abrir canales de comunicación más cercanos, francos y accesibles para derribar las barreras culturales que aíslan al varón del autocuidado. Pero el cambio fundamental debe darse en el plano individual: es momento de que el hombre comprenda que asumir el control de sus chequeos anuales, escuchar a su metabolismo y prestar atención a su salud hormonal no le quita masculinidad; por el contrario, es el acto de responsabilidad más sincero hacia su propia vida y hacia quienes lo rodean.

Nunca es tarde para comenzar a construir hábitos saludables como una buena alimentación, incorporar alguna actividad física placentera, buen descanso y control del stress.