Numerosas inundaciones y lluvias torrenciales en Galápagos, Ecuador, asociadas al fenómeno climático El Niño, dejó al menos 7.000 afectados y 2.000 familias damnificadas desde que empezó la emergencia en agosto.

Las consecuencias climáticas se volvieron recurrentes en plena temporada de este fenómeno meteorológico que eleva temperaturas en algunas zonas del océano Pacífico y provoca cambios extremos en los vientos, el calor y las precipitaciones en todo el mundo.

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El organismo de emergencias actualizó el balance de víctimas el sábado. Desde el 29 de agosto, cuando Ecuador declaró emergencia por El Niño, en Galápagos se registraron 1.040 viviendas afectadas, lo que equivale a 7.425 damnificados.

El gobierno informó que las vías y puntos turísticos se encuentran cerrados, pacientes trasladados a hospitales en zonas seguras y atención de enfermos en la isla Santa Cruz, la isla mas poblada del archipiélago.

Inundaciones en Galápagos | Crédito: AFP

"Es la primera vez que pasa algo así en Santa Cruz. Nunca nos imaginamos que esto iba a pasar (...) Fue un fenómeno natural que realmente sobrepasó lo que nosotros teníamos previsto", dijo a AFP la alcaldesa de la isla, Fanny Uribe.

Los vuelos comerciales en el aeropuerto de Baltra estuvieron suspendidos este sábado alrededor de ocho horas debido a las precipitaciones de El Niño, uno de los más intensos registrados.

Inundaciones en Galápagos | Crédito: AFP

En octubre, inundaciones similares dejaron un muerto y otros miles de afectados en el archipiélago donde habitan unas 28.500 personas, distribuidas en apenas cuatro islas. Este sábado hubo 227 evacuados.

En todo el país, la emergencia por El Niño deja 22 muertos y 105.947 afectados, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Los expertos alertan que el actual episodio de El Niño se convertirá en uno de los más intensos hasta le fecha.