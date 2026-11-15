SpaceX logró recuperar por primera vez la nave Starship tras un vuelo de más de 22 horas

SpaceX consiguió un avance inédito en el desarrollo de su megacohete Starship: por primera vez, logró recuperar la nave principal del sistema después de un vuelo espacial. La etapa superior regresó a la plataforma de lanzamiento en Texas y fue sujetada en el aire por dos brazos mecánicos, en una maniobra que representa un paso importante hacia el objetivo de la empresa de construir cohetes completamente reutilizables.

La misión había comenzado el viernes en las instalaciones de Starbase, en el sur de Texas. El cohete despegó con el impulso del propulsor Super Heavy, que llevó a la nave Starship hasta el espacio. Sin embargo, la recuperación de esa primera etapa no salió como estaba previsto: el propulsor no consiguió regresar a la plataforma unos diez minutos después del lanzamiento.

El cuarto lanzamiento del Starship fue un "logro impresionante", según SpaceX de Elon Musk

Pese a ese contratiempo, la nave completó su recorrido. Después de permanecer más de 22 horas en vuelo y dar 14 vueltas alrededor de la Tierra, inició el descenso y logró regresar a salvo. La operación fue seguida de cerca por la compañía, que buscaba comprobar si podía recuperar la etapa superior del sistema tras una misión orbital.

La nave Starship de SpaceX | Crédito: X / @SpaceX

Cómo fue el regreso de la nave Starship a la plataforma

Durante el vuelo, Starship desplegó 26 satélites de la red Starlink mientras se encontraba a unos 260 kilómetros de altura. Más tarde, encendió uno de sus motores para comenzar el descenso hacia la Tierra.

El regreso implicó atravesar las altas temperaturas generadas por la fricción con la atmósfera. Una vez que redujo su velocidad, la nave volvió a activar tres motores para colocarse en posición vertical y dirigirse hacia la torre de lanzamiento.

La maniobra final se concretó cuando dos brazos mecánicos instalados en la estructura de la plataforma sujetaron la nave mientras permanecía suspendida en el aire. De esta manera, SpaceX evitó que la etapa superior tuviera que aterrizar en el océano o en una zona remota, como ocurre con otros sistemas espaciales.

La nave Starship de SpaceX es atrapada por los brazos mecánicos en Texas. | Crédito: AFP

La compañía había contemplado distintos escenarios de emergencia ante la posibilidad de que la nave perdiera el control durante el regreso. En ese caso, estaba previsto interrumpir el vuelo y dirigirla hacia el océano Pacífico.

Horas antes de la maniobra, SpaceX había informado que la nave y su escudo térmico se encontraban en buenas condiciones. La empresa señaló que no había detectado inconvenientes que impidieran completar el retorno.

SpaceX compra espectro para entrar al mercado móvil de EE.UU.

El objetivo de Elon Musk: desarrollar un cohete totalmente reutilizable

La recuperación de Starship forma parte de un proyecto con el que Elon Musk busca modificar la forma en que se realizan los lanzamientos espaciales. La intención es que las dos etapas del cohete puedan regresar a la Tierra y volver a utilizarse, con un sistema de recuperación que permita reducir los costos y aumentar la frecuencia de los vuelos.

Hasta ahora, el principal vehículo de lanzamiento de SpaceX es el Falcon 9, que acumula más de 700 lanzamientos desde 2010. Su primera etapa puede recuperarse y utilizarse nuevamente, pero la segunda —la encargada de llevar las cargas útiles hasta la órbita— se descarta después de cada misión.

Elon Musk | Crédito: CeDoc

Con Starship, la compañía apunta a superar esa limitación y desarrollar un vehículo que pueda viajar al espacio y regresar a la plataforma con una dinámica similar a la de un avión comercial.

El proyecto también ocupa un lugar central en los planes de Musk para el negocio de satélites de la empresa y para futuras misiones tripuladas. SpaceX considera que el sistema podría utilizarse en operaciones hacia la Luna y, más adelante, en viajes a Marte.

Los desafíos que todavía enfrenta SpaceX

Aunque la recuperación de la nave representa un avance importante, la compañía todavía tiene obstáculos por resolver. El principal es conseguir que las dos etapas del cohete —Starship y el propulsor Super Heavy— puedan regresar a la plataforma en una misma misión.

También está pendiente mejorar la resistencia y la reutilización del escudo térmico de la nave. El sistema está compuesto por baldosas hexagonales negras que protegen la estructura de las temperaturas extremas durante el reingreso a la atmósfera.

Por el momento, esos componentes todavía requieren trabajos de reacondicionamiento y la empresa busca desarrollar materiales que necesiten poco o ningún mantenimiento después de cada vuelo.

LB/AF