El fenómeno climático Súper El Niño alcanzará su pico máximo de +3,5 °C entre noviembre de 2026 y enero de 2027 en el océano Pacífico ecuatorial, según el Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI) de la Universidad de Columbia.

Los especialistas del organismo estadounidense miden la intensidad del evento en la región Niño 3.4. Allí se calcula la anomalía de la temperatura superficial del mar para definir el Índice Oceánico Niño y evaluar su evolución por trimestre.

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Las mediciones muestran que el calentamiento apenas entra en su etapa más crítica. Tras tocar el techo de +3,5 °C en el trimestre noviembre-diciembre-enero, el promedio térmico bajará levemente a +3,3 °C.

Para el trimestre de enero a marzo de 2027, los modelos proyectan una media de +2,9 °C. Sin embargo, los meteorólogos advierten que los registros diarios o semanales en el Pacífico ecuatorial seguirán rondando los +3 °C hasta principio de marzo.

El descenso de las temperaturas oceánicas recién se volverá marcado después del verano austral, con vistas a finalizar durante el invierno. De todos modos, el calentamiento no desaparecerá de golpe y mantendrá valores inéditos para la época.

Se prevé que el fenómeno mantenga una intensidad excepcional hasta el otoño de 2027 | Crédito: Meteored/Adaptado de la NASA





Para el trimestre de marzo, abril y mayo de 2027, el promedio de las proyecciones ubica la anomalía en +1,5 °C. Ese umbral marca el límite inferior para clasificar un evento dentro de la categoría de "El Niño fuerte".

De confirmarse este pronóstico durante el otoño del hemisferio sur, el fenómeno establecerá un nuevo récord histórico desde que la NOAA inició sus registros en 1950.

Hasta hoy, ningún evento de El Niño logró sostener la categoría fuerte en el trimestre marzo-abril-mayo. Los antecedentes más altos en estos meses apenas superaron el grado de anomalía: en 1992 se registró +1,3 °C, en 1983 llegó a +1,2 °C, en 2026 alcanzó +1,1 °C y en 1998 marcó +1,03 °C.

MSS