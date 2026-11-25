El disco dorado de la sonda espacial Voyager 1contiene un fonógrafo de cobre chapado en oro de 12 pulgadas de diámetro. Los ingenieros del Laboratorio a Propulsión a Chorro ( JPL) de la NASA gestionan el presupuesto energético con el objetivo de sostener los instrumentos científicos activos, hasta al menos el verano boreal de 2027, y hacer que el legado simbólico del disco permanezca intacto.

Desde la organización sin fines de lucro, Sociedad Planetaria o The Planetary Society detallaron que “su cubierta metálica incluye grabados técnicos que indican cómo reproducir la grabación y marcan la ubicación del Sistema Solar respecto de púlsares cercanos y del átomo de hidrógeno”.

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Para comprender cómo es el disco dorado de la sonda espacial Voyager 1 de la NASA y qué contiene, basta repasar la selección curatorial reunida en 1977 para sintetizar la diversidad biológica y cultural de nuestro mundo.

Disco dorado de la sonda espacial Voyager 1 - NASA | Crédito: NASA

El registro reúne 115 imágenes analógicas codificadas en sonido, saludos hablados en 55 idiomas y una amplia variedad de sonidos naturales como vientos, truenos, olas y cantos de aves.

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La vigencia de este mensaje cósmico cobra renovado relieve tras el hito del 18 de noviembre de 2026, cuando la sonda cruzó la distancia de un día luz respecto de la Tierra. Equivalente a casi 26 mil millones de kilómetros de distancia, logro que le tomó 49 años.

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La jefa del proyecto 'Voyager' dentro del JPL de la NASA, Suzanne Dodd, precisó: “Tenemos una señal portadora muy fuerte. Actualmente no tenemos sincronización de trama, por lo que no estamos recibiendo los datos científicos o de ingeniería en este momento” sobre el estado operativo de la nave Voyager 1 tras cruzar la distancia de un día de luz respecto al planeta Tierra.

Disco dorado de la sonda espacial Voyager 1 - NASA | Crédito: NASA

El contenido histórico del fonógrafo que transporta la sonda Voyager 1 de la NASA

El contenido del disco fue seleccionado por un comité encabezado por el astrónomo Carl Sagan, quien falleció en diciembre de 1996, e incluye imágenes de la vida y 35 sonidos naturales de la Tierra.

Además, transporta noventa minutos de música de diferentes culturas y épocas (hasta 1977), así como saludos en 55 idiomas.

PM