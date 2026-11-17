Este miércoles 18 de noviembre, a las 10:16 (hora este de Estados Unidos), la histórica sonda Voyager 1 alcanzará un récord sin precedentes para la ingeniería aeroespacial al ubicarse exactamente a 25.902 millones de kilómetros de la Tierra, una distancia equivalente a un día de luz.

Al viajar en el vacío a una velocidad aproximada de 300.000 kilómetros por segundo, un rayo de luz demora exactamente 24 horas en cubrir el trayecto que ahora separa al planeta de la nave estadounidense.

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Para dimensionar la escala de este logro, los astrónomos señalan que la Luna se encuentra a apenas 1,3 segundos luz, el Sol a 8 minutos luz y Neptuno a unas 4 horas luz.

Cualquier mensaje enviado mediante la Red del Espacio Profundo tardará un día entero en llegar hasta la nave, y su respuesta demorará otras 24 horas en regresar. Ante tal eventualidad, para completar un intercambio de preguntas y respuestas, y cada maniobra exige una planificación anticipada.

Lanzada al espacio el 5 de septiembre de 1977, la misión lleva más de 49 años de travesía. Su objetivo original consistía en realizar encuentros cercanos con los gigantes gaseosos y helados del sistema solar.

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Gracias a su trayectoria, en 1979 la sonda fotografió de cerca las turbulentas bandas nubosas y las lunas de Júpiter, mientras que en 1980 arribó a Saturno para analizar sus anillos. En febrero de 1990, la cámara de la nave capturó la fotografía conocida como "Pale Blue Dot", donde la Tierra aparece como un diminuto punto azul suspendido en un rayo de luz solar.

En agosto de 2012, la Voyager 1 atravesó la heliopausa, el límite de la burbuja dominada por el viento solar, convirtiéndose en el primer artefacto humano en ingresar al espacio interestelar. La nave continúa en la remota Nube de Oort, una extensa zona poblada por miles de millones de cuerpos helados.

Para operar a semejante distancia, la sonda depende de una fuente de energía nuclear alimentada por la desintegración radioactiva del óxido de plutonio-238, que transforma el calor en electricidad. Desde los 470 voltios que poseía al momento de su lanzamiento, su potencia disminuye a un ritmo de unos 4 vatios por año debido al desgaste natural del combustible.

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