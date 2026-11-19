La humanidad alcanzó un nuevo hito en la exploración espacial: la Voyager 1 cruzó la distancia de un día luz de la Tierra, un límite que permite dimensionar la inmensidad del espacio y los alcances de una misión que comenzó hace casi medio siglo. Lanzada en 1977, la nave se encuentra a 25.902 millones de kilómetros de nuestro planeta, después de 49 años, dos meses y once días de viaje, según explicó el periodista especializado Marcelo Molina.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, Molina detalló el significado de este acontecimiento y explicó por qué la distancia alcanzada por la sonda representa un desafío incluso para comprender las dimensiones del universo. Además, advirtió que la NASA podría perder definitivamente la comunicación con la nave alrededor de 2030, cuando se agote la energía que mantiene funcionando sus sistemas.

Qué significa que la Voyager 1 esté a un día luz de la Tierra

Para entender la magnitud del acontecimiento, Molina recordó que un día luz no es una medida de velocidad, sino de distancia. La luz viaja a aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, por lo que necesita 24 horas para recorrer casi 26.000 millones de kilómetros.

La diferencia se vuelve más evidente cuando se compara con distancias conocidas. Por ejemplo, la Luna está a unos 384.000 kilómetros de la Tierra y la luz tarda apenas 1,3 segundos en llegar. En cambio, una señal enviada desde nuestro planeta hacia la Voyager 1 necesita aproximadamente un día para alcanzar la nave y otro día para recibir una respuesta.

“Si hoy la NASA le manda una orden, la respuesta va a llegar pasado mañana, entre que va y viene. Tarda un día en ir y un día en volver”, explicó el periodista.

Molina también utilizó ejemplos cotidianos para dimensionar esa distancia: recorrerla caminando llevaría unos 600.000 años, mientras que hacerlo en un automóvil a 100 kilómetros por hora, sin detenerse, demandaría aproximadamente 29.500 años. Incluso en avión, el trayecto llevaría unos 3.000 años.

Una nave lanzada en 1977 que todavía sigue enviando señales

La Voyager 1 viaja actualmente a unos 61.000 kilómetros por hora y abandonó el sistema solar en 2012. Para ilustrar su ubicación, Molina propuso imaginar la Tierra como una pelota de fútbol y la Luna como una pequeña bolita situada a un metro de distancia. En esa escala, el Sol quedaría a unos 390 metros, mientras que la sonda estaría a aproximadamente 67 kilómetros.

A pesar de las enormes distancias, la nave todavía mantiene comunicación con nuestro planeta. “¿Sabés qué tiene? Un transmisor de 22 watts”, señaló Molina, al comparar su capacidad con la tecnología que utilizamos actualmente.

De los diez instrumentos que tenía originalmente, solamente dos continúan encendidos. Su funcionamiento depende de un sistema de energía basado en plutonio, cuya capacidad disminuye con el paso del tiempo. Por ese motivo, la NASA fue desconectando progresivamente distintos sistemas para prolongar la vida útil de la misión.

“Se calcula que en unos años más, probablemente en el 2030, ya definitivamente se apague”, advirtió el periodista. Cuando deje de funcionar la comunicación, la misión llegará a su final operativo.

Los descubrimientos que cambiaron el conocimiento del sistema solar

El valor de la Voyager 1 no se limita a la distancia recorrida. Durante su misión, la nave permitió obtener información inédita sobre los planetas exteriores y sus satélites, con observaciones que ampliaron el conocimiento científico del sistema solar.

Entre sus aportes, Molina mencionó el descubrimiento de nuevos anillos alrededor de Júpiter y los primeros perfiles atmosféricos de Saturno, Urano y Neptuno. También destacó que, en 1979, la sonda detectó volcanes activos en una de las lunas de Júpiter, un hallazgo extraordinario para la exploración espacial.

La misión también permitió dimensionar lo que todavía separa a la humanidad de otros sistemas estelares. La estrella más cercana a la Tierra, Alpha Centauri, se encuentra a aproximadamente cuatro años y medio luz, una distancia muy superior a la que alcanzó la Voyager 1.

“Básicamente, lo que han demostrado con esto es la inmensidad que tiene, ya ni siquiera el sistema solar, porque salió hace rato”, resumió Molina.

La Voyager 2, lanzada también en 1977, continúa su propio recorrido por el espacio, aunque todavía está más cerca de la Tierra que su hermana. Mientras tanto, la primera sonda sigue avanzando hacia regiones cada vez más lejanas, con una tecnología concebida hace décadas y una misión que ya se convirtió en uno de los mayores hitos de la exploración espacial.