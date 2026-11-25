Después de la superluna del martes 24 de noviembre, habrá una última oportunidad de observar el fenómeno antes de que termine el año. En la Argentina, la próxima luna llena será el miércoles 23 de diciembre a las 22.28, en la previa de Nochebuena. En ese momento, el satélite estará cerca del punto de su órbita más próximo a la Tierra, una coincidencia que explica su mayor tamaño aparente y su brillo.

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El meteorólogo Matías Bertolotti adelantó la fecha en Arriba Argentinos, por eltrece, al repasar las imágenes de la superluna de noviembre en Buenos Aires. “23 de diciembre, la última de este 2026. Será súper. Será enorme”, dijo durante el programa, y describió la próxima aparición como un “regalito de Navidad”.

Qué es una superluna y por qué se produce

La superluna ocurre cuando la luna llena coincide con un acercamiento del satélite a la Tierra. Como la órbita lunar es elíptica, la distancia entre ambos cuerpos cambia a lo largo del recorrido. El punto de mayor cercanía se llama perigeo y el más lejano, apogeo.

Para que se produzca el fenómeno, el perigeo y la fase llena pueden ocurrir con varias horas de diferencia. En diciembre, por ejemplo, la Luna alcanzará su fase llena a las 22.28 del miércoles 23 y llegará al punto de mayor cercanía alrededor de las 5.38 del jueves 24, siempre en horario argentino.

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Según la NASA, una luna llena cerca del perigeo puede verse hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que una luna llena en el extremo más lejano de su órbita. Esos porcentajes comparan los dos extremos de distancia. A simple vista, la diferencia de tamaño con respecto a otras lunas llenas puede ser sutil.

Cuándo y cómo ver la última superluna de 2026

La noche del miércoles 23 de diciembre será la indicada para observarla desde la Argentina, siempre que el cielo esté despejado. El calendario de la NASA ubica la fase llena a la 1.28 del jueves 24 en Tiempo Universal Coordinado (UTC). Las tres horas de diferencia con la Argentina explican por qué el fenómeno figura el 24 en el calendario internacional y se verá el 23 en el país.

La Luna podrá verse a simple vista durante la noche. Las 22.28 marcan el instante exacto de la fase llena, aunque el disco lunar lucirá prácticamente completo durante las horas cercanas. Para seguir su salida, conviene buscar un lugar con vista despejada hacia el horizonte este.