La Noche de los Museos 2026 suma a una histórica pulpería de San Telmo con más de 300 años de historia

La Pulpería Argentina, una casona patrimonial ubicada en el barrio porteño de San Telmo, participará por primera vez de La Noche de los Museos el próximo sábado 14 de noviembre. El espacio de la calle Defensa 1350 integrará el circuito gratuito organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires entre las 19 y las 2 de la madrugada.

La incorporación del inmueble representa un reconocimiento a su trayectoria de más de tres siglos en el casco histórico porteño. Durante las siete horas que durará la jornada, el lugar ofrecerá visitas guiadas en continuado, exhibiciones de piezas de época, espectáculos de tango y folklore en vivo y una demostración sonora de su pianola de 1895.

La Noche de los Museos 2026: qué talleres se podrán hacer en los distintos espacios de la Ciudad de Buenos Aires

El edificio, que atravesó distintos destinos como vivienda familiar, conventillo, tintorería, taller mecánico y sede de la Fundación San Telmo, inició en 2012 un proceso de puesta en valor. Aquellas tareas incluyeron excavaciones arqueológicas que permitieron recuperar un antiguo aljibe en el patio central, envases de vidrio de distintas épocas y reliquias vinculadas a la historia nacional.

Entre los objetos más singulares que el público podrá observar se encuentran una reja original del Cabildo de Buenos Aires y la urna de la mesa 381, utilizada en los comicios presidenciales de 1951, los primeros a nivel nacional con voto femenino. La colección también reúne un inodoro atribuido a Justo José de Urquiza, una mina submarina y cajas de municiones de la Segunda Guerra Mundial.

El recorrido por el Museo Histórico Pulpero y la Sala Homenaje a Doña Petrona

La programación especial de la casona de San Telmo abarcará dos sectores temáticos principales dentro de su estructura colonial. Por un lado, el Museo Histórico Pulpero exhibirá utensilios, mobiliario y piezas características de las pulperías rioplatenses de los siglos XVII y XVIII.

La Noche de los Museos 2026: los recitales y espectáculos que se podrán disfrutar en la Ciudad de Buenos Aires

Por otro, los visitantes accederán a la Sala Homenaje a Doña Petrona, un espacio dedicado a una de las figuras centrales de la gastronomía argentina. Allí se conservan artículos de cocina, muebles originales y recetarios pertenecientes a la célebre ecónoma.

Esta apertura debutante se enmarca en la 22.ª edición de La Noche de los Museos, una iniciativa que se realiza de manera ininterrumpida en la capital argentina desde 2004. Coordinada por la Dirección General de Festivales y Noches Culturales junto a la Dirección General de Museos, Patrimonio y Casco Histórico, la convocatoria de 2026 reunirá a más de 350 espacios públicos y privados.

Junto a la pulpería de San Telmo, la grilla oficial incluye instituciones tradicionales como el Teatro Colón, la Usina del Arte, el Centro Cultural Recoleta, el Museo Moderno, el Planetario y el Sitio Arqueológico La Cisterna. La programación completa y el detalle de actividades por barrio se encuentran disponibles en la plataforma festivalesba.org.

Cómo recorrer la Noche de los Museos 2026, barrio por barrio

Para facilitar la circulación nocturna entre las distintas sedes, el Gobierno porteño dispondrá un esquema de transporte público gratuito. Los colectivos urbanos no cobrarán boleto entre las 18 y las 3 presentando el Pase Libre descargable desde el sitio web del evento, mientras que todas las líneas de subte liberarán sus molinetes desde las 18, hasta el cierre de su servicio habitual.

A estas alternativas de movilidad se sumarán el eBus, que operará entre las 18 y las 3 con una frecuencia de 15 minutos, y el sistema de bicicletas públicas Ecobici. Quienes opten por este último medio podrán realizar hasta cuatro viajes sin cargo de un máximo de 45 minutos cada uno durante toda la velada cultural.





BGD/ML