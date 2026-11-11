La Noche de los Museos 2026 tendrá una construcción monumental de más de 25 metros en el Polo Circo

La Noche de los Museos tendrá una propuesta artística internacional en la Ciudad de Buenos Aires. El sábado 14 de noviembre, el artista francés Olivier Grossetête llegará al Polo Circo para construir, junto con vecinos y visitantes, un monumento de cartón de más de 25 metros de altura. La actividad será gratuita y formará parte de una experiencia colectiva que se desarrollará en tres etapas.

La primera instancia será la de preconstrucción con talleres gratuitos que se realizarán del lunes 9 al viernes 13 de noviembre, de 10 a 13:30 y de 15 a 18:30. Durante esos encuentros los participantes elaborarán las piezas que compondrán la estructura, siguiendo los planos diseñados por Grossetête y su equipo. Para asistir será necesario realizar una inscripción previa a través de https://festivalesba.org/polocirco/.

Construcción Olivier Grossetête | Crédito: Linda BA

Construcción Olivier Grossetête | Crédito: Linda BA

Premio Ciudad de Buenos Aires: reconocen a los 21 mejores alumnos de 7° grado de escuelas estatales

La segunda etapa tendrá lugar el sábado 14 de noviembre, en el marco de La Noche de los Museos. Desde las 14 y hasta la 1 de la madrugada, el público podrá sumarse al levantamiento del monumento mediante un sistema ideado por el artista, que permitirá elevar la construcción a más de 25 metros con la fuerza de los brazos y el trabajo conjunto. Una vez terminada, la obra quedará exhibida para que los visitantes puedan recorrerla y apreciar el resultado.

La experiencia finalizará el domingo 15 de noviembre con la deconstrucción colectiva. En esta última jornada, los participantes colaborarán con el desarme de la estructura y el traslado de los cartones para su posterior reciclaje. Tanto la construcción del sábado como el desarme el domingo tendrán entrada gratuita, por orden de llegada.

Construcción Olivier Grossetête | Crédito: Linda BA

Prevén que la visita del papa León XIV tendrá un impacto económico de más de US$ 88 millones en la Ciudad

Grossetête desarrolla este tipo de construcciones monumentales participativas en diferentes partes del mundo. A lo largo de su trayectoria realizó más de 300 obras y convocó a miles de personas en los cinco continentes, a través de proyectos que convierten materiales cotidianos en estructuras arquitectónicas de gran escala.

Radicado en los Alpes de Alta Provenza, Francia, el artista plástico trabaja con la recuperación y resignificación de materiales y documentos. Su propuesta combina el juego con las formas, los volúmenes y la gravedad, y abarca desde instalaciones monumentales hasta trabajos minuciosos de collage.

PC