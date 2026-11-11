La Noche de los Museos 2026: qué talleres se podrán hacer en los distintos espacios de la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para celebrar una nueva edición de La Noche de los Museos . El sábado 14 de noviembre, entre las 19 y las 2 de la madrugada, se llevará a cabo la 22° edición de uno de los eventos culturales más importantes del año, que contará con más de 350 espacios participantes distribuidos en distintos barrios porteños.

Museos, centros culturales, edificios históricos e instituciones abrirán sus puertas con entrada libre y gratuita para que vecinos y turistas puedan recorrer sus colecciones, conocer exposiciones y participar de una programación especial que incluye espectáculos, visitas guiadas, intervenciones artísticas y actividades interactivas.

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La Noche de los Museos

Quienes quieran conocer todos los espacios participantes, consultar las actividades y organizar su propio recorrido durante la noche podrán hacerlo a través de https://festivalesba.org/museos/, donde encontrarán la programación completa de esta edición.

Los talleres del Museo de la Ciudad

El Museo de la Ciudad, ubicado en Defensa 223, concentrará varias propuestas en la Sala Querubines, con actividades vinculadas al collage, la gráfica y la creación de piezas propias . Desde las 19 y hasta la medianoche, los visitantes podrán participar de distintas experiencias. Una de ellas será “Un deseo, un disco”, un taller de collage que invita a diseñar la tapa de un disco a partir de un deseo, una historia o una amistad. También se realizará “ Estación gráfica: Te llevo conmigo”, una actividad de estampa para crear un póster inspirado en las fotografías de José Luis Perotta.

A su vez "¿Qué me pongo? Diseña tu figurín" propondrá combinar siluetas, texturas y colores para crear un diseño propio, mientras que "¿De qué está hecha una ciudad?" Ofrecer un espacio para trabajar con el formato de fanzine.

Las actividades en el MIJU

El Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU), ubicado en la avenida de los Italianos 851, también tendrá propuestas destinadas a compartir en familia y dejar volar la creatividad . A las 20 se realizará “TA-TE-TI: Diseña tu propio juego” con el apoyo de Filgo.

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Además, entre las 19 y la medianoche, el espacio ofrecerá “Criaturas de noche”, una propuesta artística para imaginar y crear personajes inspirados en el universo nocturno.

Actividades Noche de los Museos 2026 | Crédito: Ig Noche de los Museos

Orfebrería y experiencias gráficas

El Museo Fernández Blanco, en Suipacha 1422, contará con un taller de orfebrería y platería a través de intervenciones y demostraciones vinculadas con el trabajo artesanal.

Por su parte, el Museo de Arte Popular, ubicado en la avenida del Libertador 2373, tendrá dos propuestas que combinarán las tradiciones culturales con la producción colectiva. Entre las 20 y las 21:30 se desarrollará “Entramando”, una obra textil colectiva a cargo de Poty Urritz y Mariana Jasovich. También se realizará un taller de ekekos, una experiencia creativa inspirada en la tradición andina que invita a conectarse con los deseos a través de la creación.

Qué hacer en el Museo Perlotti y el Museo Larreta

El Museo Perlotti, en Pujol 644, presentará “Fábrica de colores”, una actividad que tendrá dos turnos, a las 19:30 y las 22:30. A través del uso de formas geométricas y colores flúor, cada participante podrá crear su propio mapa estelar o portal para construir, entre todos, un universo lleno de luz e imaginación.

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En el Museo Larreta, ubicado en avenida Juramento 2291, habrá distintas propuestas para experimentar con materiales y técnicas artísticas. Una de ellas será el “Taller de llaveros”, que utilizará el reciclaje como punto de partida para transformar bolsas plásticas en material textil y crear llevadas de La Noche de los Museos. También se desarrollará “Herbario nocturno”, entre las 19:30 y las 23, una actividad dedicada a la creación de postales botánicas.

Además, el espacio contará con una estación gráfica a cargo de House of Prints, donde los visitantes podrán experimentar con la serigrafía, una técnica de impresión artesanal que permitirá crear un póster propio.

Actividades Noche de los Museos 2026 | Crédito: Ig Noche de los Museos

Las propuestas del Museo Sívori

El Museo Sívori, ubicado en avenida Infanta Isabel 555, tendrá una programación centrada en la experimentación gráfica y la producción colectiva. Entre las actividades estará “Monocopia postal”, un taller inspirado en la obra de Agustín Riganelli que propone explorar distintas posibilidades de creación gráfica.

También se realizará “La poética de los materiales”, entre las 21 y las 23, una experiencia de experimentación con materiales de descarte industrial a carga de ReMIDA Buenos Aires.

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Creación colectiva y talleres en el Museo Saavedra

El Museo Saavedra, ubicado en Crisólogo Larralde 6309, reunirá distintas actividades que combinarán el diseño, la gráfica y la imaginación. Entre ellas estará “Mariposas nocturnas”, un taller de creación de máscaras inspiradas en los habitantes del jardín del museo.

Actividades Noche de los Museos 2026 | Crédito: Ig Noche de los Museos

También se desarrollará “Formar palabras que perduren”, una propuesta de collage tipográfico realizada en conjunto con el Museo de las Escuelas. A esto se sumará una estación gráfica que ofrecerá un espacio de experimentación con diversas técnicas para crear y llevarse un recuerdo de la jornada.

Por último, “Diario del futuro” invitará a crear fanzines con formato de diario para imaginar futuros posibles. La actividad será a cargo de Tatá Timbó.