El diario en papel sigue ganando lugar en las aulas porteñas con la iniciativa de Editorial Perfil , que cumplió su primer mes de distribución gratuita en escuelas públicas y busca acercar el periodismo a chicos y adolescentes, sumar nuevos lectores y despertar su interés por la actualidad y la forma en que se construyen las noticias.

Se trata de una propuesta impulsada por Jorge Fontevecchia que forma parte de un programa de Alfabetización Mediática y que, en un escenario en el que buena parte de la información llega a través de las pantallas y los algoritmos, busca volver a poner el papel en circulación y acercar la actualidad al ámbito educativo.

Al momento, la entrega de ejemplares se realiza de lunes a viernes en instituciones públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Pero el recorrido de cada ejemplar no termina en el aula. Los alumnos pueden llevarse el diario a sus casas y compartirlo con sus familias.

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El diario suma lectores en Caballito | Crédito: Archivo

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El Senado aprobó la ley de Ludopatía: cuáles son sus principales puntos ya quiénes alcanza

Qué trae la edición de PERFIL de este viernes 27 de noviembre

La actividad legislativa ocupa un lugar central en la edición impresa de este viernes.

A partir de una jornada de definiciones en el Congreso, el diario repasa los avances del oficialismo en su agenda parlamentaria, con la reforma electoral y la suspensión de las PASO para 2027 como uno de los principales temas de portada. El Senado aprobó el proyecto por 43 votos a favor y 29 en contra. La iniciativa también incorpora Ficha Limpia y cambios en el funcionamiento de la Boleta Única de Papel , aunque todavía deberá pasar por la Cámara de Diputados para completar el trámite legislativo.

Otro de los temas destacados es el debate por el Presupuesto 2027 y las diferencias entre el Gobierno y los bloques opositores alrededor de las principales variables económicas. A su vez, la edición aborda la sanción por unanimidad de la Ley de Prevención de la Ludopatía , que establece restricciones a la publicidad de las apuestas online y herramientas para limitar el acceso de menores de edad a esas plataformas.

En el frente económico, Perfil analiza las consecuencias financieras y diplomáticas del pedido del ministro de Economía, Luis Caputo , para utilizar fondos del swap con China por el equivalente a US$ 5.000 millones.

La agenda judicial también tiene su espacio. El juez federal Daniel Rafecas resolvió unificar la investigación por presunto lavado de dinero contra Federico Beligoy con la causa por la mansión atribuida a Pablo Toviggino. Además, citó a declarar a tres integrantes del Opus Dei en una investigación por presunta trata y explotación de personas.

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El reparto gratuito de ejemplares cuenta con el acompañamiento de Banco Macro, Banco Credicoop, Camuzzi y Grupo Petersen , que respaldan el proyecto de Editorial Perfil para acercar nuevamente el diario a las escuelas y ampliar el acceso de los estudiantes a la información.

Sumado a eso, aquellas instituciones educativas interesadas en recibir ejemplares de PERFIL de lunes a viernes o en conocer la planta de impresión y el proceso de producción del diario pueden comunicarse a través del correo [email protected] .