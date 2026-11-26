Hay varios políticos, analistas, encuestadores y periodistas que compartimos una misma opinión: uno de los principales dramas del país, quizás el principal, es la llamada "grieta". Esa incapacidad para ponernos de acuerdo, porque hay una historia de enfrentamientos que nos encorseta ideológicamente y no nos deja buscar soluciones prácticas a los problemas que tenemos.

Quizás hay una institución que no estamos viendo y que ya empezó a plantear un camino para resolver este flagelo: el Congreso. Pasamos a explicar.

Desde que Milei asumió de espaldas al Congreso, pasando por cuando trató de ratas a los diputados, los meses que gobernó con decretos de cientos de artículos y vetos a las leyes de la oposición hasta la actualidad, han cambiado mucho las correlaciones de fuerzas. Hoy el Congreso es uno de los protagonistas de la democracia argentina.

De hecho, la Ley de Discapacidad y la que se votará hoy sobre Ludopatía, ambas a instancias de la Iglesia Católica, son muestras de cómo diferentes sectores pueden articular sus intereses en acciones políticas concretas para mejorar la sociedad. El Gobierno debió empezar a negociar y hoy la votación de la suspensión de las PASO no solamente define las reglas del juego de las elecciones del año próximo.

Los mercados miran el Congreso, porque esta votación definirá si el peronismo y otros aliados se encaminan a un frente anti-Milei que aspira a llegar al 60% de los votos, liquidando toda posibilidad de reelección del libertario o si el Gobierno logra un triunfo que le dé estabilidad y frene momentáneamente la crisis de confianza financiera.

Es decir, si no se logran suspender las PASO, podemos esperar una espiralización de la crisis del dólar y el Riesgo País y, si lo logran, un amesetamiento. Pero, independientemente de lo que suceda, hay algo que queda claro: el presidente Javier Milei fracasó en el intento de vaciar al Congreso y que sea un mero adorno. Hoy es el principal ámbito de deliberación política del país y, como anticipamos, una de las posibles claves para superar la grieta argentina.

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El Parlamento es, potencialmente, la vacuna institucional contra la polarización política. No porque elimine las diferencias, sino porque obliga a procesarlas mediante la deliberación, la negociación y la búsqueda de acuerdos. En una sociedad democrática, el desacuerdo no debería ser una anomalía que hay que erradicar, sino una realidad que las instituciones deben poder administrar.

La lógica presidencialista tiende a organizar la política en términos binarios: oficialismo u oposición, ganadores o perdedores, amigos o enemigos. La lógica parlamentaria, en cambio, permite introducir matices, construir posiciones intermedias, alcanzar acuerdos parciales y formar mayorías variables. Es el espacio donde los antagonismos sociales pueden transformarse en compromisos políticos.

El jurista austríaco Hans Kelsen, uno de los grandes teóricos de la democracia del siglo XX, consideraba que el compromiso parlamentario era una de las características esenciales del sistema democrático. Para Kelsen, la democracia no consiste en imponer la voluntad de una mayoría sobre una minoría, sino en construir una voluntad colectiva mediante la negociación entre posiciones diferentes. El Parlamento es, en ese sentido, la institución que permite que quienes piensan distinto puedan participar de una misma comunidad política.

El filósofo alemán Jürgen Habermas profundizó esta idea al desarrollar su teoría de la democracia deliberativa: la legitimidad de las decisiones no depende exclusivamente de la cantidad de votos que las respaldan, sino también de la calidad de los procedimientos y de la posibilidad de que las distintas posiciones intervengan en el debate público. La democracia no es solamente contar mayorías, sino dar razones y escuchar argumentos.

La politóloga belga Chantal Mouffe, por su parte, advierte que el conflicto es constitutivo de la política y que pretender eliminarlo es una ilusión. La tarea de las instituciones democráticas consiste en transformar el antagonismo en agonismo: lograr que quienes se consideran enemigos dispuestos a eliminarse se reconozcan como adversarios legítimos con derecho a disputar el poder.

Por eso, la calidad de una democracia también puede medirse por la vitalidad de su Parlamento. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su Resolución 1601 de 2008, estableció que la calidad democrática de un Parlamento se mide por los medios de los que dispone la oposición para cumplir sus funciones. No alcanza con que exista un Congreso ni con que sus integrantes hayan sido elegidos mediante elecciones libres: también importa que pueda controlar al Gobierno, expresar el disenso e intervenir efectivamente en las decisiones.

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El Parlamento, sin embargo, no está vacunado contra la polarización. También puede convertirse en su caja de resonancia cuando sus integrantes privilegian la confrontación sobre la negociación y consideran que cualquier acuerdo con el adversario constituye una traición. La paradoja es que el consenso no debería ser una condición previa para el funcionamiento parlamentario, sino uno de sus posibles resultados.

Una sociedad no necesita estar reconciliada para tener un Parlamento. Necesita un Parlamento, precisamente, porque está dividida. Su función no es terminar con los conflictos, sino impedir que los conflictos terminen con la convivencia democrática.

En nuestro país, el Congreso fue el lugar donde se produjeron gran parte de los avances que hoy lo constituyen: la Ley 1420 de Educación Común en 1884, que dispuso la enseñanza obligatoria y laica en todo el territorio nacional; la Ley Sáenz Peña de 1912, que instauró el voto secreto, obligatorio y universal para los varones argentinos mayores de 18 años, terminando con el fraude electoral del régimen oligárquico y permitiendo el acceso al poder de las mayorías populares; la Ley de Jornada Laboral en 1929, que reglamentó las ocho horas de trabajo; el Matrimonio Igualitario y la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, y tantas otras. Además, en la última gran crisis del país, en el 2001, fue en el Congreso, a través de la Asamblea Legislativa, donde se procesó la continuidad institucional.

En general, las dictaduras y gobiernos autoritarios necesitan avanzar contra los parlamentos para consolidarse.

El 27 de febrero de 1933, el edificio del Reichstag, sede del Parlamento alemán, fue incendiado. Nunca quedó completamente esclarecida la responsabilidad del atentado, pero Adolf Hitler y los nazis aprovecharon el episodio para avanzar sobre las instituciones democráticas. Al día siguiente, el Gobierno suspendió libertades fundamentales, persiguió a la oposición y habilitó detenciones arbitrarias. Un mes después, el Parlamento aprobó la Ley Habilitante, que permitió a Hitler gobernar y legislar sin autorización parlamentaria. El Reichstag siguió existiendo formalmente, pero había dejado de ser una institución con poder propio. Se había convertido en una escenografía del régimen.

La historia ofrece distintas formas en las que las dictaduras se relacionan con los parlamentos: los clausuran, los disuelven o los conservan como instituciones decorativas. La dictadura argentina de 1976 disolvió el Congreso y concentró las funciones legislativas en la Junta Militar. Pinochet hizo lo mismo en Chile. El franquismo español, en cambio, conservó instituciones legislativas subordinadas al poder del dictador.

En Estados Unidos, el 6 de enero de 2021, seguidores de Donald Trump asaltaron el Capitolio para impedir que el Congreso certificara la victoria electoral de Joe Biden. No se trataba de una dictadura, pero el episodio mostró hasta dónde puede llegar el cuestionamiento autoritario de las instituciones cuando un líder considera ilegítimo un resultado electoral adverso.

El Parlamento es mucho más que el lugar donde se sancionan las leyes. Es la institución que permite transformar los antagonismos sociales en compromisos políticos, que garantiza la representación de las minorías y establece límites al poder del Ejecutivo. El jurista Hans Kelsen consideraba que el compromiso parlamentario era una de las características esenciales del sistema democrático.

Las dictaduras pueden abolir los parlamentos, clausurarlos o conservarlos como escenografía. Lo que no pueden tolerar es que funcionen como verdaderos espacios de deliberación, oposición y control. Porque una democracia no se mide solamente por la posibilidad de elegir a sus gobernantes, sino también por la capacidad de sus instituciones para limitar el poder de quienes resultan elegidos.

Volviendo al país, vamos a recurrir a Alfonsín para tratar de entender no solo el rol que el Congreso tiene, sino el que podría tener.

Raúl Alfonsín estaba convencido de que la recuperación de la democracia argentina, después de la última dictadura militar, necesitaba algo más que elecciones libres: requería una transformación profunda de sus instituciones. Por eso, durante su presidencia impulsó una discusión sobre la posibilidad de abandonar el presidencialismo y avanzar hacia un régimen semiparlamentario.

En diciembre de 1985, Alfonsín creó el Consejo para la Consolidación de la Democracia, coordinado por el jurista y filósofo Carlos Santiago Nino, con el objetivo de estudiar una reforma institucional que distribuyera mejor el poder y fortaleciera los mecanismos de control sobre el Ejecutivo. Los dictámenes del Consejo, presentados en 1986 y 1987, propusieron mantener un presidente elegido por el voto popular, pero incorporar la figura de un primer ministro o jefe de Gobierno responsable ante el Parlamento.

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La intención era modificar la lógica de un sistema en el que el presidente concentra la conducción política y el Congreso suele quedar reducido a una disputa entre oficialismo y oposición. Alfonsín creía que un esquema semiparlamentario estimularía la formación de alianzas, obligaría a negociar con otras fuerzas políticas y favorecería actitudes más conciliadoras. En sus memorias escribió que ese sistema permitiría "estimular la constitución de alianzas transparentes", porque serían una consecuencia de la propia arquitectura institucional.

El proyecto no prosperó. La reforma constitucional de 1994, acordada con Carlos Menem mediante el Pacto de Olivos, mantuvo el presidencialismo, aunque incorporó la figura del jefe de Gabinete.

Para Alfonsín, una democracia no se fortalece únicamente limitando las posibilidades de que un gobernante se perpetúe en el poder. También necesita instituciones capaces de obligarlo a negociar, reconocer a las minorías y aceptar que ninguna fuerza política representa por sí sola a toda la sociedad. El Parlamento no debía ser un obstáculo para gobernar, sino una condición para hacerlo democráticamente.

Hoy el Congreso es protagonista y muy probablemente lo seguirá siendo en estos meses en los que el Gobierno se encuentra debilitado por las derrotas de sus aliados internacionales y la debilidad de su plan económico.

Pero también puede ser una institución clave para pensar el futuro del país, un futuro al que vamos a acceder una vez que superemos esta visión maniquea y populista de ver la política, en la que solo se divide entre buenos y malos, patria y antipatrias, argentinos de bien y kukas.

Producción de textos e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi.

MEG