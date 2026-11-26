A pocas horas de una sesión clave para el Gobierno en la Cámara alta, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se mostró seguro de que el oficialismo logrará suspender las PASO. "Vamos a estar arriba de los (37) votos necesarios", afirmó en una entrevista con Eduardo Feinmann por Radio Mitre. El debate comienza a partir del mediodía.

Santilli describió la suspensión de las primarias como "un cambio estructural que plantea el presidente de la Nación" y la justificó con tres argumentos: evitar que los ciudadanos tengan que votar hasta seis veces en un año electoral, ahorrar los 200 millones de dólares que cuesta el sistema y disminuir la exposición publicitaria de los partidos. "La gente apaga la radio, la televisión, que no quiere escuchar más", graficado. Y sintetizó: "Es una reforma hacia la sociedad, no hacia la dirigencia".

Dólar y riesgo país

Consultado por el dólar, que se ubica por encima de los $1.600, y por el riesgo país, superior a los 1.000 puntos, el funcionario admitió que esos valores "no son los deseados". Sin embargo, le restó peso al asunto: "Cada vez que hay una elección en nuestro país, se tensan las cosas y se tensan los números". Se mostró optimista de todos los modos: "Estoy convencido del cambio, estoy convencido de que Argentina sale para adelante y que el presidente se reelige".

La relación con Bullrich

Sobre su vínculo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Santilli negó que existan tensiones. "Todo bien, venimos haciendo un gran trabajo", dijo, y valoró su gestión en materia de piquetes y lucha contra el narcotráfico. Cuando le recordaron que en algunas ocasiones la ministra parecía tomar distancia del Gobierno, remitió a las palabras del propio Javier Milei: "El presidente la planteó como su socia política, con la que viene construyendo y trabajando en conjunto". Y cerró con una definición sobre el estilo de esa alianza: "No somos más nada".



Salarios

El jefe de Gabinete expuso cifras que, según el Gobierno, reflejan una recuperación real entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026: "El salario del sector privado registrado creció 10,4 puntos por encima de la inflación, el del sector privado no registrado, 53,1 puntos y el del sector público tuvo la mejora más acotada: apenas 0,6 puntos", dijo.

"Los salarios están arriba de la inflación anual y de la inflación que viene sucediendo en estos tres años", sostuvo. Aun así, reconoció que la recuperación es incompleta: "Obviamente que falta, porque venís recuperándote de una situación no deseada". Señaló que sectores como la construcción "empezaron a mostrar síntomas de recuperación" y que el desafío es que ese impulso llegue "a todos los rincones del país".

Su exposición en el Senado

Santilli también repasó la presentación que realizó el día anterior ante el Senado, donde defendió el equilibrio económico del Gobierno frente a los cuestionamientos de la oposición. Allí planteó que existen dos visiones del país: "Hay una Argentina que quiere volver a las emergencias, a los subsidios, a la inflación, al plan platita, a todo lo que vivimos. Y otra Argentina donde con el esfuerzo de los argentinos empieza progresivamente a marcar un rumbo hacia adelante".

Calificó las críticas de la oposición como parte de "la construcción de un relato inédito, increíble" y contó que escuchó en el recinto afirmaciones que lo dejaron "sin poder creer", como que la actual administración registra más inflación que la de Alberto Fernández. Para marcar el contraste, recordó que durante ese gobierno el dólar pasó de $70 a $1.000, un aumento del 1.338%, mientras que en los 35 meses de gestión de Javier Milei la suba acumulada es del 71%.