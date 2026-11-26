Diego Santilli llegó al Senado con una misión más política que informativa: mostrar "orden" con el riesgo país por encima de los 1.100 puntos y el dólar oficial a $1.630. Durante casi siete horas defendió el rumbo económico de Javier Milei, respaldó a Luis Caputo y le puso fecha a la discusión electoral: “Estamos en un momento bisagra de la historia Argentina. El año que viene se decide si avanzamos o volvemos para atrás”.

El resultado fue un debut sin sobresaltos. El peronismo chicaneó y reclamó por el artículo 101 y por los ATN, y Patricia Bullrich cerró con una defensa del Gobierno que también fue una señal propia. Santilli, mientras tanto, hizo de gestor ante los gobernadores aliados, a horas de una sesión en la que el oficialismo los necesita para aprobar el Presupuesto 2027 en Diputados y la Reforma Electoral en la propia Cámara Alta.

Es la primera vez que un jefe de Gabinete se presenta en la Cámara alta en 17 meses. El último había sido Guillermo Francos, en junio de 2025, que se retiró ofendido sin terminar su exposición. El informe escrito que llegó a los senadores tenía 2.202 páginas, y las 1.287 preguntas que respondía eran, en su mayoría, del bloque Justicialista. Casi la mitad, según el relevamiento de PERFIL, apuntaban a la gestión económica de Caputo.

Un relato para el mercado y para 2027

El discurso se apoyó en el contraste con la herencia: un país “en coma farmacológico”, con 211% de inflación, 57% de pobreza y reservas negativas. Frente a eso, Santilli enumeró tres años de superávit y reservas que “rondan los 50.000 millones”. “Se cerró la maquinita”, resumió. La pobreza que citó, de 32%, coincide con el último dato del INDEC, de 32,3%, pero ese registro del primer semestre es 4,1 puntos más alto que el del semestre anterior, un matiz que no apareció en el recinto.

Santilli habló del oro del Central, elogió a Bullrich y defendió el plan económico de Milei: “No se cayó a los seis meses, hoy va por la reelección”

El orden del discurso dice mucho de lo que el Gobierno quiso mostrar: economía, seguridad y Malvinas, con anuncios como el reembolso del 50% a las provincias que adhieran a eliminar Sellos y una distinción oficial a los veteranos en 2027. No hubo menciones a la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno no aplica y que está judicializada. Sobre el Garrahan evitó el conflicto con los trabajadores y respondió con una foto del hospital “antes y después”.

Muñecos del Garrahan en el Senado

También se despegó de las colectoras, una de las concesiones negociadas con los aliados: “El proyecto que enviamos no contempla colectoras. Surgió en el debate de la propia cámara o por algún gobernador que planteaba una idea”. Y empujó a la sesión de mañana: “Tienen la posibilidad de dar un paso hacia adelante”. Es un modo de mostrar la reforma electoral como un pedido de los gobernadores y no del Ejecutivo, en la víspera de pedirles el voto. Para el Gobierno es importante la suspensión de las primarias no sólo para desarticular a la oposición, sino para evitar un simbronazo en los mercados ante un resultado adverso que termine de detonar la gestión con la respuesta de los mercados.

Los guiños con Bullrich

Santilli elogió a la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich en más de una ocasión por haber “eliminado los piquetes” y usó su muletilla: “Hoy en la Argentina el que las hace las paga”. Cuando algunos senadores murmuraron, la repitió: “Sí, el que las hace las paga”. El gesto llegó después de los cortocircuitos de la jefa de bloque con la Casa Rosada, y en la semana en que conduce la reforma electoral y Ludopatía en el recinto.

Bullrich devolvió el gesto en el cierre. Defendió que sea la primera visita al Congreso con una comparación: Cristina Kirchner tuvo 10 visitas en 8 años, Néstor Kirchner 4 en 4 y Alberto Fernández 3 en 4. Habló de “un cambio de matriz muy fuerte” y llamó al crecimiento “relativamente importante en relación al no crecimiento que tuvo la Argentina en la última década”, pero con una reserva: “¿Nos deja contentos? No”. Y frenó el tema más incómodo de la jornada: “Hay momentos en que esa pregunta tiene que dejar de plantearse, porque si no pasa a ser un mecanismo de propaganda política”, dijo sobre el oro.

Mayans cruzó a Santilli en el Senado: "Vino a versearnos" y cuestionó el rumbo económico del Gobierno

El peronismo: reproches institucionales y cruces por las cifras

El jefe del bloque justicialista, José Mayans, acusó a Santilli de incumplir el artículo 101, que obliga al jefe de Gabinete a ir todos los meses al Congreso, dijo que llegó porque “fue intimidado” y le anticipó que su próxima presentación será “para marzo”. Habló de un “ranking de popularidad” de las provincias en el reparto de los ATN, que según él se usa para negociar “los resultados de las votaciones”. El informe escrito indica que el fondo pasó, en valores nominales, de $181.599 millones en 2023 a $2.391.044 millones al 31 de octubre de este año. También le recordó que, cuando se votó la Ley Bases, “un senador votó a favor y ahora está preso en Paraguay”, en alusión a Kueider.

Santilli en el Senado | Crédito: Prensa

Las preguntas más filosas fueron de otros senadores. Florencia López quiso saber si las reservas de oro se las habían “fumado”, y Santilli respondió: “Las reservas están perfectamente cuidadas. Una parte en las bóvedas del Banco Central y el otro diferencial en el BIS”. Recalde preguntó si el Gobierno “erró en todos los pronósticos” o si “estos resultados eran parte del plan”. Soria cuestionó la respuesta escrita sobre los sueldos del directorio de YPF, y el chubutense Linares acusó una contradicción con el gobernador Torres por el PAMI. Cándida López, por el puerto de Ushuaia, le dijo que había respondido “muy a medias”, y él se molestó: “No dije vaguedades, respondí con los datos que yo tengo”.

Santilli contraatacó con la herencia, la deuda y los gobernadores propios. Dijo que el gobierno de Alberto Fernández llevó la deuda externa de 330.782 millones a 487.223 millones, acusó al gobernador Axel Kicillof de haber sido “el que menos coparticipación le dio” a la provincia cuando era ministro y repitió que hay “un relato y un discurso”. Con los aliados fue más conciliador: confirmó que el lunes firmará con Gustavo Sáenz un convenio para el ramal C14 del Belgrano Cargas y prometió una prueba piloto de pasos fronterizos en Misiones.

JD/