El Gobierno nacional se prepara para afrontar un jueves determinante en el Congreso de la Nación, con un temario definido en ambas cámaras que incluyen interrogantes. En el Senado, tal como quedó establecido en labor parlamentaria, se debatirá la reforma electoral y la ley de Ludopatía, como principales iniciativas. Mientras que en Diputados se tratarán, entre otros temas, el Presupuesto 2027 y la reforma de la carta orgánica del Banco Central.

En el cónclave que presidió la titular de la Cámara alta, con los jefes de los bloques, se estableció que en la sesión de este jueves aparezcan el texto que cambia las reglas de juego del sistema electoral de La Libertad Avanza, el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online, pliegos de embajadores y una prórroga de seis meses del Estatuto del Periodista Profesional.

En torno a la iniciativa de reforma electoral, el dictamen de Asuntos Constitucionales suspende las PASO para 2027 y elimina el debate presidencial obligatorio antes de la primera vuelta, que solo se mantiene en caso de balotaje. También incorpora Ficha Limpia, que impide ser candidatos a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia.

El panorama con Ludopatía, con mucha presión de la Iglesia, es el siguiente: la oposición logró una media sanción en Diputados de noviembre de 2024 y caduca el lunes 30. Ante este escenario, miércoles, en el plenario de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, Patricia Bullrich y José Mayans pactaron que el Senado vote el texto original y, a la vez, un segundo proyecto del oficialismo contra los sitios ilegales.

Como no se firmó dictamen, ambos se tratarán sobre tablas, con la exigencia de dos tercios. El peronismo prometió esos votos sin haber visto todavía la iniciativa libertaria, que sigue sin presentación formal.

Mientras que en la Cámara baja aparece la discusión del cálculo de ingresos y egresos del año próximo. La ley de leyes consiguió dictamen de mayoría el pasado 18 de noviembre con 27 firmas de 49 integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. La mayoría de las rubricas, 20, fueron de La Libertad Avanza pero las restantes las aportaron los bloques permeables, que fueron el PRO, la UCR, Producción y Trabajo, Independencia, Elijo Catamarca y el MID.

Si bien los dialoguistas mostraron, y muestran, reparos a ciertas iniciativas libertarias, en este punto hay coincidencias: el Gobierno debe tener su presupuesto. Es una idea que emana de los gobernadores con vínculo con la Casa Rosada. En el último mes, muchos de ellos pasaron por el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y le dejaron en claro un respaldo al texto de ingresos y egresos del Estado.

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En caso de contar con la anuencia de los aliados en el recinto, sería el segundo presupuesto de la era Javier Milei ya que los dos primeros fueron prorrogas del 2023, elaborado por el Frente de Todos.

De todos modos, la oposición dialoguista planteó reparos sobre el texto. Los legisladores de las bancadas de Misiones y Salta indicaron que pueden dar el debate siempre y cuando se consideren algunos pedidos. Por ejemplo, elevar las asignaciones presupuestarias a Ciencia y Tecnología y que se disminuyan los fondos reservados destinados a la SIDE.

Provincias Unidas no se quedó atrás: exigió la incorporación de un capítulo destinado al régimen de Biocombustibles para hablar del Presupuesto, tal como indicaron la semana pasada.

El temario incluye la reforma de la carta orgánica de la entidad monetaria estatal, la designación de los integrantes del Comité para la Prevención de la Tortura, y el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio –AELC–, como temas principales.