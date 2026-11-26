Los argentinos votaron a un economista disruptivo para sacar al país de la inflación. Apostaron por una dolarización que nunca llegó y luego avalaron la motosierra en las urnas en octubre de 2025. Había un resultado concreto: los precios se moderaron, pese a los pronósticos sobre el costo recesivo del ajuste. Pero tras aquel veranito financiero de invierno, el deterioro de las variables económicas se llevó puestos hasta logros históricos, como el récord exportador. El mercado ya pasa factura: el riesgo país superó los 1.100 puntos, el dólar mayorista encadenó siete ruedas al alza hasta cruzar los $1.600 —entre la salida del carry trade, el freno a la compra de reservas y la caída del real brasileño— y la economía entró en recesión técnica según el EMAE, tras contraerse un 0,6% en el segundo trimestre y un 1,8% en el tercero.

Detrás de ese récord exportador aparece la falla que empresarios e inversores señalan como el punto débil del programa. El informe de noviembre de I+D (Industria y Desarrollo), que dirige Diego Coatz, describe esa fractura: mientras el boom primario sumará hacia fin de año USD 15.000 millones adicionales en exportaciones y llevará el superávit comercial cerca de los USD 29.000 millones, las importaciones acumulan casi un 11% de caída en cantidades, reflejo directo del parate en la actividad real. Con la industria encaminada a cerrar el año con una baja del 2% y el consumo en supermercados acumulando cuatro meses en rojo, las aperturas de firmas con empleo registrado cayeron de casi 80.000 en 2023 a 64.000 en 2025 y tocaron su piso desde 2002 en el arranque de 2026. El saldo en tres años deja 32.000 empresas y 310.000 empleos formales menos. Según I+D, Milei admitió por primera vez que las cosas no marchan según lo previsto, mientras el discurso oficial busca refugio en el shock externo y en la Casa Rosada se abre el debate sobre ceder parte del superávit fiscal en 2027 —con aval del FMI— tras frenar medidas más heterodoxas de Luis Caputo, como los créditos hipotecarios del FGS. El trabajo sintetiza así el dilema: “El gran debate económico que se empieza a delinear es si revertir los malos resultados es una cuestión de timing o de diseño del programa. Milei cree fervientemente en lo primero: la foto es mala, pero la película es (será) buena. La evidencia va a ser menos importante que lo que piensen los argentinos sobre ese punto: si creen que el problema es el diseño, buscarán votar un cambio”.

Javier Milei realizó 17 viajes al exterior en lo que va de 2026 generó gastos por más de $4.000 millones

En ese escenario, Javier Milei enfrenta una decisión clave: sostener la ortodoxia económica o ceder al pragmatismo político. Hasta aquí, el Gobierno se apoyó en un esquema de poder que le debe a su asesor Santiago Caputo, quien convirtió incluso las tensiones internas en la fortaleza de una administración sin gobernadores, intendentes ni estructura territorial propia. Pero la billetera ya no alcanza para ordenar a legisladores que reclaman espacios de poder y reglas electorales claras. Sin un acuerdo encaminado con las provincias, asoma un sálvese quien pueda donde hasta Neuquén —la gran ganadora del modelo, donde el Presidente apenas empata en imagen— adelantó su elección para el 14 de febrero, dejando al descubierto los límites de negociadores como Diego Santilli, Martín Menem y Patricia Bullrich.

Bajo esa lógica, las internas de La Libertad Avanza sostienen a cuadros sin armado propio que dependen de Milei, pero deben negociar sin que nadie note que hablan en su nombre. Es un juego en el que todos ven las cartas marcadas de propios y ajenos, agravado por la falta de cintura de un mandatario que nunca metió los pies en el barro de la rosca en Olivos. Mientras la economía funcionaba como garante, el resto quedaba en manos de su asesor y de su hermana Karina. Hoy ese respaldo genera dudas: los analistas ya asignan un 30% de probabilidad a un episodio de tensión cambiaria en 2027, con el dólar contra el techo de la banda desde agosto.

Aunque la imagen presidencial dejó de caer al bajar los escándalos —estabilizada entre el 34% y el 36% de aprobación, con un rechazo cercano al 60% y encuestas de noviembre divididas entre un leve rebote en Di Tella y bajas en UdeSA y AtlasIntel—, el empleo y los salarios ya desplazaron a la inflación como principal preocupación. Apenas uno de cada cuatro argentinos (25% en UdeSA; 24,7% en Analogías) cree que la película de 2027 será mejor, mientras los números de un eventual balotaje complican al oficialismo y el círculo rojo deja de aplaudir. Con el mercado y el bolsillo apretando al mismo tiempo, ya no queda margen para esperar que la foto cambie sola.