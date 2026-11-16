Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) pondrá a remate ocho coches de subte que fueron fabricados en la década de 1980 en Argentina y que durante años prestaron servicio en las líneas D y E. Las unidades, que actualmente se encuentran fuera de circulación por sus limitaciones técnicas y tecnológicas, serán subastadas el próximo 25 de noviembre mediante una operación online del Banco Ciudad.

Los vagones Fiat-FM-Materfer se ofrecerán en un único lote, con un precio base de $24.000.000. Para participar, los interesados deberán presentar una garantía equivalente al 10% del monto. Según informaron desde la empresa, el dinero recaudado será destinado a distintos proyectos vinculados al ámbito del Subte.

El lote está integrado por los coches identificados como 3A, 3B, 11A, 11B, 15A, 15B, 25A Y 25B. Cada unidad tiene aproximadamente 17,77 metros de largo, 2,60 metros de ancho y 2,30 metros de alto, con un peso cercano a las 32 toneladas. Además, cuentan con 40 asientos, ocho accesos para pasajeros y una cabina para el conductor.

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Subastan antiguos vagones del Subte porteño | Crédito: CeDoc

El presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Javier Ibáñez, explicó los motivos de la operación y señaló: “Esta subasta nos permite recuperar el valor de coches que ya cumplieron su ciclo en el Subte y que pueden encontrar una segunda vida en otros proyectos”.

En ese sentido, el funcionario vinculó la medida con el proceso de renovación de la flota que lleva adelante la Ciudad. “Compramos 224 coches 0 kilómetro para renovarla flota de las líneas A, B y C, y por eso nos permite dejar atrás unidades que, por sus características, ya no responden a las necesidades actuales”, agregó.

Los coches que saldrán a remate fueron reemplazados progresivamente por formaciones más modernas, con mejores condiciones de seguridad y confort para los pasajeros. Una vez adquiridos, podrán tener distintos destinos, como viviendas, talleres artísticos, restaurantes, alojamientos turísticos o formar parte de colecciones privadas.

Cómo participar de la subasta

El remate se realizará el 25 de noviembre a través de la plataforma online del Banco Ciudad. Para presentar ofertas, las personas físicas o jurídicas deberán registrarse previamente en el sitio oficial de subastas y completar la inscripción hasta 48 horas hábiles antes del inicio del procedimiento.

También será obligatorio constituir una garantía de oferta equivalente al 10% del precio base del lote. Una vez realizada la transferencia correspondiente, los participantes recibirán un correo electrónico que confirmará su habilitación para ofertar.

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Entre los pasos necesarios se encuentran contar con un dispositivo electrónico con conexión a internet, registrarse como usuario en la plataforma, ingresar a la subasta de interés, leer las condiciones de venta y realizar el depósito de garantía.

Exhibición obligatoria de los vagones

Antes de participar, los interesados deberán asistir a una exhibición de las unidades, un requisito obligatorio para poder realizar ofertas.

La muestra se llevará a cabo el martes 17 de noviembre, de 9 a 14, en el Depósito Taller Polvorín de Subterráneos de Buenos Aires, ubicado en Emilio Mitre 510, en la Ciudad de Buenos Aires.

Para coordinar una visita, será necesario enviar una solicitud al correo [email protected] hasta las 15 del lunes 16 de noviembre.

En caso de resultar adjudicados, los compradores deberán retirar los coches en el mismo taller, previa coordinación con las autoridades. Los gastos correspondientes al traslado de las unidades estarán a cargo de quienes las adquieran.

PC