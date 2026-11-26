El choque en cadena entre cinco vehículos sobre la avenida General Paz alteró este jueves por la mañana la circulación y derivó en un operativo de la Policía de la Ciudad. Uno de los conductores involucrados, un hombre de 80 años , sacó un arma y permaneció dentro de su auto, lo que obligó a los efectivos a intervenir para controlar la situación.

El accidente ocurrió cerca de las 8, a la altura de la avenida Cabildo , entre esa arteria y la calle Zapiola, en sentido hacia el Río de la Plata. De acuerdo con la información preliminar, el hombre habría perdido el control de su vehículo y desencadenado la colisión, que involucró a otros cuatro autos.

Sin embargo, el choque no fue el único episodio que requirió la intervención de las fuerzas de seguridad. Cuando llegaron al lugar, los efectivos advirtieron que el conductor de 80 años estaba armado y se había quedado dentro del vehículo. Según los primeros datos policiales, también se investiga si estaba bajo los efectos del alcohol, aunque esa posibilidad todavía no fue confirmada.

Ante ese escenario, la Policía de la Ciudad desplegó un operativo para reducirlo y evitar que la situación empeorara. Después de varios minutos, los agentes lograron neutralizarlo y lo trasladaron con custodia policial al Hospital Pirovano . La secuencia quedó registrada en un video filmado por otro automovilista, que mostró los momentos de tensión durante la intervención.

El Hospital Pirovano, ubicado en el barrio porteño de Coghlan | Crédito: Archivo

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Cómo quedaron los heridos del choque en la General Paz

El SAME asistió a los involucrados y dispuso el traslado de dos hombres mayores al Hospital Fernández . Uno presentaba una herida cortante que requirió sutura, mientras que el otro sufrió un traumatismo cerrado de tórax. De acuerdo con el reporte del servicio de emergencias, ambos estaban fuera de peligro y no presentaban riesgo de vida .

| Crédito: Prensa Gobierno de la Ciudad

Mientras los equipos de seguridad y salud trabajaban en el lugar, el tránsito sobre la General Paz quedó afectado y se registraron importantes demoras en sentido hacia el Río de la Plata . La colisión y el procedimiento policial alteraron la circulación en uno de los principales corredores de acceso a la Ciudad.

Por ahora, quedan aspectos por aclarar sobre el episodio: no se precisó en qué circunstancias el hombre llevaba el arma ni si llegó a efectuar algún disparo. Tampoco se confirma si estaba bajo los efectos del alcohol, una posibilidad que fue mencionada en los primeros informes policiales.

MV